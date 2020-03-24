Коронавирус в Башкирии, новости на 25 марта 2020 года: что известно на данный момент

Накануне стало известно, что в Башкирии подтвердились первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Информацию официально подтвердил глава республики Радий Хабиров.

- У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали - двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву, - заявил Хабиров.

По словам главы региона, все зараженные уже изолированы, а их контакты – отрабатываются. Это означает, что сейчас будут проверять на наличие инфекции всех родных и близких этих людей. При необходимости их изолируют или вовсе госпитализируют в инфекционную больницу в Уфе.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в республике есть все необходимые ресурсы для того, чтобы предотвратить распространение вируса. Он подчеркнул, что тех, кто приехал в республику из других стран, но не стал уходить на добровольный карантин, власти будут находить и наказывать по всей строгости закона.

Чуть позже первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что количество заболевших в республике увеличилось до четырех.

- Заседание президиума правительства Башкортостана начали сегодня с новости о выявлении на территории республики троих заболевших COVID19. Правда теперь уже четверо. Состояние их стабильное. Они надежно изолированы, - написал поздно вечером Назаров в своих социальных сетях.

СОСТОЯНИЕ СТАБИЛЬНОЕ

Еще в начале недели в регионе зараженных коронавирусом не было. В минувший понедельник, 23 марта, на брифинге в минздраве Башкирии власти республики сообщали, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах находятся 59 человек, среди которых было пятеро детей.

Однако уже во вторник, 24 марта стало известно, что вирус подхватили две женщины, уроженки Дюртюлей, которые с 8 марта находились в туристической поездке в Европе. Мать и дочь вернулись в Башкирию через Москву еще 14 марта. Третьим заболевшим оказался 69-летний уфимец – он за пределы страны не выезжал, но в последнее время неоднократно посещал Москву. О личности четвертого заразившегося пока ничего не известно.

Чтобы ответить на самые актуальные вопросы, даже перенесли на более раннее время ежедневный брифинг в минздраве Башкирии. Там представители различных ведомств отчитываются о нынешнем положении дел по коронавирусу и рассказали о состоянии заболевших.

- Их состояние стабильное. Лечение проходит по опыту зарубежных коллег. Они лежат в инфекционной больнице в Уфе, от людей изолированы, опасности не представляют, находятся в специальных боксах, - рассказал на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

На данный момент в Башкирии сохраняется режим повышенной готовности. Власти уже распорядились закрыть все бассейны и кинотеатры, а чуть раньше все школы ушли на каникулы с дальнейшим переходом на дистанционное обучение. Кроме того, в региональном министерстве образования уточнили, что на режим свободного посещения переходят все детские сады республики.

Как заявила во время брифинга замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии Насима Кучимова, сейчас ведомство делает все, что необходимо для недопущения распространения вируса по республике.

- Мы приняли решение усилить противоэпидемические мероприятия в аэропорту. Все, кто прибывает через Шереметьево, находятся в зоне риска, потому что половина из этих пассажиров приехали из других стран. Мы делаем все что нужно, чтобы не допустить распространение инфекции, - подчеркнула Кучимова.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Многих жителей Башкирии волнует вопрос о том, кто может находиться в зоне риска в связи с появлением в регионе первых заболевших. Ведь и женщины из Дюртюлей, и пенсионер из Уфы, контактировали с людьми по возвращении из поездок.

- Все необходимые данные мы передали, в том числе, в МВД и Роспотребнадзор. Весь их круг общения нам известен, с ними проводят стандартные противоэпидемические мероприятия. Здесь никаких опасений я не вижу – они сейчас будут под нашим пристальным наблюдением, - подчеркнул министр здравоохранения Башкирии.

В свою очередь, участвовавший в брифинге депутат Курултая Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что сотрудники Центра общественной безопасности совместно с сотрудниками социальных служб ходят по квартирам тех, кто отказывается самоизолироваться после возвращения из-за границы. О таких случаях, как правило, сообщают их соседи.

Задать интересующие вопросы по борьбе с коронавирусом в Башкирии можно по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 8-800-201-89-03.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАКРЫВАЮТ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Еще один вопрос, который подняли на брифинге в минздраве Башкирии – почему до сих пор не закрыли людные места. Например, те же торговые центры.

- Начиная еще с 1 февраля, когда мы начали первичные противоэпидемические мероприятия, наши специалисты стали обходить все торговые центры, бассейны и другие общественные места, - рассказала представитель Роспотребнадзора по Башкирии Насима Кучимова. – Мы подготовили персонал к тому, как предотвратить занос инфекций, как проводить противовирусную санобработку. На сегодняшний день невозможно без торговых центров, особенно в плане продуктов питания. Будем и дальше мониторить.

МЕДИКИ НЕ СПЯТ

По словам министра здравоохранения республики, вся медицинская служба в регионе переведена в режим повышенной готовности.

- Все инфекционные отделения работают в штатном режиме и готовы принимать больных с новой коронавирусной инфекцией. У нас есть отработанный механизм по развертыванию дополнительных отделений и перепрофилированию целых стационаров под выполнение этой задачи, - подчеркнул Максим Забелин.

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ НА КОРОНАВИРУС

Вопрос, который в последнее время также волнует жителей республики – где можно сдать анализы на коронавирус? Глава башкирского минздрава подчеркнул, что есть четкий алгоритм взятия проб.

- Самостоятельная сдача проб – не предусмотрена. Решение о сдаче принимает лечащий врач. В настоящий момент у нас есть пункты забора биоматериалов в аэропорту Уфы, где обязательному обследованию по согласию подвергаются пассажиры рейсов, прилетающих из-за рубежа, в том числе, через Москву, - отметил Максим Забелин.

Получить более подробную информацию о коронавирусной инфекции, ее признаках и опасностях, которую она несет, можно по телефонам горячей линии министерства здравоохранения Башкирии: 8 (347) 286-58-27 или 8 (347) 279-91-20. Телефоны многоканальные, звонки принимаются круглосуточно.