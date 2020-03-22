Коронавирус в Башкирии, новости на 23 марта 2020 года: что известно на данный момент

В Минздраве республики провели очередной брифинг, на котором рассказали, есть ли подтвержденные случаи коронавируса в Башкирии.

Так, по состоянию на вечер 22 марта лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции на территории Башкирии нет.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию и с симптомами ОРВИ в стационарах республики находятся 54 человека, среди них 4 детей. Данным гражданам проводится необходимое лечение – тесты, диагностика. «Лечение проводится в соответствии с рекомендациями и стандартами Минздрава РФ и требованиями Роспотребнадзора», —сообщил руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Главный врач уфимского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак рассказала, что по состоянию на 22 марта на коронавирус в Башкирии были обследованы материалы 1892 человек. Медики установили, что все результаты отрицательны.

- Хочу отметить, что все результаты обследований люди узнают только от лечащего врача или в своей поликлинике, - объяснила Казак.

ПРОВЕРКИ В АЭРОПОРТУ

В ходе брифинга жителям Башкирии рассказали о том, как на коронавирус в Башкирии проверяют туристов в аэропорту. Оказалось, что пассажиры проходят обязательную процедуру двукратной термометрии.

- В первый раз людей проверяют термометрами на борту самолета. Второй барьер – стационарный тепловизор на выходе, у багажного отделения, - рассказал руководитель Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.

СОЦРАБОТНИКИ БУДУТ ХОДИТЬ ПО ДОМАМ

Также участники брифинга напомнили всем туристам, прибывшим из-за границы, о необходимости соблюдать правила самоизоляции на две недели и сообщить о своем прибытии в Минздрав – это требование федерального уровня.

- Для контроля режима самоизоляции были созданы рабочие группы из соцработников и представителей силовых структур, - рассказал министр труда Башкирии Юрий Мельников.

По словам министра, соцработники ведут общение с вернувшимся из-за границы через закрытую дверь. Если турист сообщает представителю группы о том, что у него наблюдаются какие-либо признаки коронавирусной инфекции, то об этом сообщают в поликлинику.

- По нашим данным, на 18 марта в режиме самоизоляции по коронавирусу в Башкирии находятся 2991 жителей региона. Этот реестр будет увеличиваться. В Уфе мы проверили 551 самоизолированных граждан. 16 из них признались, что нарушают режим самоизоляции. Еще 211 человек не оказалось дома. По этим случаям мы передали информацию в МВД и Роспотребнадзор. С 23 марта такие группы начнут работать во всех муниципалитетах, - подытожил Мельников