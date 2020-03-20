«Когда счет идет на минуты»: один день с врачом стационарного отделения скорой медицинской помощи

Если театр начинается с вешалки, то больница начинается с приемного покоя. Именно сюда сначала попадают пациенты, которых привозят на скорой, направляют из поликлиники или приходят по собственному желанию. Здесь никогда не бывает спокойно и тихо, ведь когда речь идет о спасении жизни, медлить нельзя.

«Комсомолка» целый день провела вместе с заведующим стационарным отделением скорой медицинской помощи БСМП г. Уфы Илшатом Ярмухаметовым и своими глазами увидела, как здесь все устроено, как оперативно и слаженно тут работают врачи.

В стационарном отделении скорой медицинской помощи принимают 11 специалистов: от терапевта до детского ЛОР-врачаФото: Рустем АХУНОВ

ПРИВОЗЯТ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ДТП И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Стационарное отделение скорой медицинской помощи функционирует с 1 января 2020 года и пока является единственным в республике. Здесь есть койки кратковременного пребывания, где пациенты могут находиться от 1 до 3 суток. Сейчас в отделении полным ходом идет подготовка палат, скоро заработает и круглосуточный пост.

В среднем, через стационарное отделение скорой медицинской помощи в день проходит около 250 человек. Всем оказывается медицинская помощь, после чего ряд пациентов отправляются домой или направляются в поликлинику по месту жительства. Примерно 60-70 пациентов расходятся по профильным отделениям (всего их в клинике 19, включая детский блок), а еще около 50 человек ежедневно поступают на плановую госпитализацию.

В среднем, в день через стационарное отделение скорой медицинской помощи проходит 250 пациентовФото: Рустем АХУНОВ

Всего в отделении принимают 11 специалистов: от терапевта до детского ЛОР-врача.

- Доктор сначала осматривает пациента, оказывает неотложную помощь и назначает комплекс обследований, решает вопрос о необходимости госпитализации. Если же поступает крайне тяжелый больной, то его сразу завозят в реанимационный зал или в операционные, - объясняет Илшат Ярмухаметов.

В реанимационном зале, как правило, оказываются, пациенты, чья жизнь висит на волоске – с множественными переломами, с серьезными черепно-мозговыми травмами, разрывами внутренних органов после аварий и несчастных случаев. Здесь им сразу делают рентген и другие диагностические процедуры, при необходимости проводят экстренные операции, а после переводят в профильное реанимационное отделение.

Также в стационарном отделении скорой медицинской помощи есть смотровой зал для пациентов «средней тяжести» - с не угрожающими жизни травмами и состояниями, сотрясениями, которые требуют осмотра врача. Обычно после осмотра их переводят в отделение хирургии или травматологии и через день-два оперируют.

«ПРИ ИНСУЛЬТЕ ВАЖНО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА»

Не менее серьезную опасность для жизни человека представляют инфаркт миокарда и инсульт. В отделение регионального сосудистого центра №1 в день могут поступить до 20 таких тяжелых пациентов.

- В случае инфаркта и инсульта действует правило «золотого часа»: важно оказать помощь пациенту в течение часа, пока не сформировался участок некроза. В отделении сосудистого центра пациента сразу осматривает доктор, у него берут анализы, делают ЭКГ, после чего везут на компьютерную томографию. Если инсульт подтверждается, то пациента срочно переводят в реанимацию, если нет – госпитализируют в отделении неврологии, - рассказывает доктор.

В конце 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» региональный сосудистый центр № 1 получил новое высокотехнологичное лечебно-техническое оборудование: компьютерный томограф и МРТ-аппарат, благодаря которым экстренные пациенты будут обследованы в кратчайшие сроки. В нейрохирургическом отделении был установлен новый операционный микроскоп, благодаря которому возможен малый объём оперативного доступа и минимальная кровопотеря при операции, а значит, пациент быстро пройдет реабилитацию и вернется к обычной жизни.

В отделение нейрореабилитации поступило современное оборудование для успешной реабилитации пациентов после перенесенного инсульта, травм спинного мозга и при неврологических заболеваниях. А отделение ультразвуковой и функциональной диагностики получило новый аппарат УЗИ, благодаря которому диагноз пациенту ставится теперь быстро и точно, а сами пациенты меньше проводят времени в очередях на обследование.

Кого-то сюда привозят на скорой помощи, а кто-то приходит с направлением из поликлиники или по собственному желаниюФото: Рустем АХУНОВ

«ДУМАЛИ, АППЕНДИЦИТ, ОКАЗАЛОСЬ – СХВАТКИ!»

Оперативность и слаженность работы стационарного отделения скорой медицинской помощи напрямую зависят от того, чтобы пациенты не толпились в очередях. Поэтому задача регистратуры сразу же определить пациента к тому или иному специалисту. Повышенное давление, гипертонический криз, пневмония и бронхиты – это к терапевту. Головные боли, подозрение на инсульт – к неврологу. Острая боль в животе – прямая дорога к хирургу.

- Обычно самые большие очереди у нас возле кабинета хирурга. К сожалению, часто люди игнорируют опасные симптомы, а потом отправляются прямиком на операционный стол с перитонитом. Поэтому если вы чувствуете нарастающие боли в животе, слабость и тошноту, лучше не рисковать и обратиться к врачу, - советует доктор-хирург с более чем 20-летним стажем работы.

Еще один кабинет, который никогда не пустует – кабинет гинеколога. Сюда привозят на скорой женщин с внематочной беременностью, разрывом кисты или кровотечением, а также беременных на ранних сроках с угрозой выкидыша.

- Однажды нам даже пришлось принимать роды, - смеется Илшат Ярмухаметов. - Женщину привезли с подозрением на аппендицит, а оказалось, что у нее начались схватки. Перевозить ее в роддом было уже поздно, поэтому мы благополучно приняли роды на месте.

Чтобы диагностика больных проходила как можно быстрее, в отделении есть и кабинет экстренного УЗИ, рентген-кабинет и лаборатория экспресс-анализов, которые выполняются всего за 5-10 минут. Есть и перевязочные, и гипсовая, прививочный кабинет.

- Если поступает пациент с открытой травмой или ранением, мы сразу должны ему сделать противостолбнячную вакцину либо вакцину против бешенства, - объясняет Илшат Ярмухаметов.

В детском отделении тоже всегда шумно и многолюдно, принимают маленьких пациентов терапевт, хирург и ЛОР-врач.

- Зимой, когда была эпидемия гриппа, в коридоре по 150 человек здесь находились. И хотя отделение предназначено для пациентов, нуждающихся в экстренной помощи или госпитализации, отказать в осмотре мы не можем никому, - говорит доктор.

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ – ПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА И ВЗАИМОВЫРУЧКА

Бывают в работе докторов стационарного отделения скорой медицинской помощи и сложные моменты. Например, когда поступают пациенты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, которые ведут себя неадекватно и агрессивно, могут оскорблять или даже набрасываться с кулаками на врачей и медсестер.

Врач Илшат Ярмухаметов точно знает: минутное промедление может стоить жизни пациентуФото: Рустем АХУНОВ

- Бывает, что поступает пациент, который серьезно ранен и истекает кровью, но наотрез отказывается от госпитализации и операции. Насильно мы лечить никого не можем, но до последнего стараемся уговорить их, описываем всю опасность ситуации, - говорит доктор. - Бывает, что вмешиваются родственники – начинают угрожать жалобами в минздрав или связями. Очень важно в этот момент сохранять спокойствие и доходчиво объяснить, почему для пациента выбрано то или иное лечение.

Спецификой отделения является и его загруженность: например, после крупной аварии или ЧП могут поступить до 10-15 пациентов, нуждающихся в экстренной помощи, но ведь есть и остальные, дожидающиеся своей очереди в коридоре. В этот момент очень важна слаженная и оперативная работа врачей, от которой зависит не только человеческая жизнь, но и работа всего отделения

- Медлить нельзя ни секунды, иначе начнется столпотворение, паника. В нашем отделении работает коллектив настоящих профессионалов, для которых главное – порядок, дисциплина и взаимовыручка. Каждый может помочь, подменить другого, поэтому пациенты у нас не задерживаются и быстро расходятся по отделениям, - подводит итог заведующий стационарного отделения скорой медицинской помощи.