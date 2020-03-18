«Дочь плачет и просит папу остаться»: пара из Уфы вынуждена разлучиться из-за коронавируса

Пока одни, опасаясь пандемии коронавируса, штурмуют аптеки в поисках медицинских масок, а другие опустошают магазинные полки, сметая запасы гречки, макарон и туалетной бумаги, молодые супруги из Уфы Галина и Аркадий Архиповы рискуют расстаться на неопределенный срок. Во всем виноват злополучный коронавирус, хотя в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения.

Все дело в том, что 30-летний Аркадий – гражданин Казахстана, и живет в Уфе вместе с женой и маленькой дочерью не по российскому паспорту, а по разрешению на временное проживание, которое завершается уже совсем скоро. По закону мужчина должен покинуть страну, но сразу же вернуться в Россию не сможет, потому что Казахстан запрещает своим гражданам покидать страну на время действия карантина по коронавирусу.

«МЫ В ПОЛНОМ ОТЧАЯНИИ, РАСТЕРЯННОСТИ…»

Галина и Аркадий в официальном браке уже почти пять лет: когда-то молодые люди познакомились в Москве, куда Аркадий приезжал на вахтовую работу, с первого взгляда влюбились друг в друга и с тех пор уже не разлучались ни на день.

Дочка Аркадия плачет и просит папу не уезжать

- В 2015 году мы решили пожениться. Свадьбу играли в Казахстане, куда съехалась вся наша родня. Через какое-то время на семейном совете мы решили вернуться в Уфу - все-таки, здесь моя родина, мои близкие, да и с работой получше. Аркадий всегда считал себя русским, поэтому с радостью согласился на переезд, - рассказывает Галина. – Муж сразу же отправился в миграционную службу, чтобы оформить разрешение на временное проживание на три года, но тогда ему почему-то отказали. В итоге РВП он получил только через год, и 31 марта 2020 года срок его действия истекает. По закону, супруг должен был отправиться в Казахстан, пересечь границу, отметиться там, а потом мог вернуться обратно.

Вот только сразу вернуться обратно в Россию Аркадий не может: из-за пандемии коронавируса Казахстан принял решение о закрытии границы с Россией и другими странами. И сколько продлится это ограничение – месяц-два-три-полгода – никто точно сказать не может.

- Мы сразу же бросились за советом в миграционную службу, но там нам ничем помочь не смогли, только разводят руками. Говорят, что если сейчас муж ослушается и не выедет из России, то будет считаться нелегалом. Его в любой момент могут депортировать обратно в Казахстан, и по решению суда он не сможет сюда вернуться минимум 2 года, а то и никогда, - едва не плачет от бессилия Галина. – Поехать с ним в Казахстан мы тоже не можем, иностранцам въезд просто запрещен. Мы в полной растерянности, отчаянии, муж зол и проклинает все на свете. Наша четырехлетняя дочь, хоть и не понимает ничего, но тоже плачет и просит папу не уезжать и остаться.

«КВАРТИРУ ТАМ ДАВНО ПРОДАЛ: НИ ПРОПИСКИ, НИ РОДНЫХ...»

Галина очень переживает, что ее любимый муж, вернувшись на родину, может элементарно остаться на улице, потому что в Казахстане у него давно не осталось ни жилья, ни родных, ни близких друзей, у которых можно было бы пожить какое-то время.

- Квартиру, доставшуюся ему в наследство от отца, он продал, чтобы купить жилье в Уфе, мать давно переехала в другую страну, да и друзья все разъехались. У мужа нет ни прописки, ни их внутреннего паспорта, ничего. Что ему там остается? Бродяжничать? В Уфе тоже пришлось уволиться с работы, поэтому мы просто остались без главного кормильца на неопределенный срок, - вздыхает молодая женщина.

Галина просит обратить внимание на их безвыходную ситуации местные власти – ведь не должны разлучаться семьи в такое неспокойное для всех время.

- Я понимаю, этот коронавирус никто не ожидал, но почему нельзя продумать какой-то алгоритм в этом случае, чтобы не разлучать семьи? Я уверена, что мы не одни в Башкирии оказались в подобной ситуации.

КОМПЕТЕНТНО

Непростую ситуацию комментирует адвокат Роман Петров:

- Граждане Республики Казахстан, находящиеся в настоящее время в России, а также граждане РФ, находящиеся на территории Республики Казахстан, могут беспрепятственно пересечь границу с целью возвращения в свою страну с тем документом, по которому совершался выезд. А обратно, как бы это не было грустно, их действительно пока не пустят. Придётся пока на время разлучиться с семьей, если не хочет закон нарушать. Это может повлечь куда более серьезные последствия, чем временная разлука.