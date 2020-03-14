Башкирское меццо-сопрано Айгуль Ахметшина пополнила число артистов, пострадавших от коронавируса

Коронавирус продолжает отменять гастроли и закрывать театры по всему миру. Очередной пострадавшей от мер по сдерживанию распространения COVID-19 стала российская оперная певица Айгуль Ахметшина.

23-летняя уроженка Башкирии, обладательница роскошного, редкого по тембру голоса - колоратурного меццо-сопрано, которую называют восходящей оперной звездой и прочат славу новой Нетребко, уже очень востребована на мировой сцене. После стажировки в рамках молодежной программы лондонского Королевского театра «Ковент-Гарден» выпускница Уфимского училища искусств поет на сценах самых известных театров по всему миру: Deutsche Opera в Берлине, Королевской опере в Мадриде, оперных театрах Италии и Израиля. Недавно Айгуль Ахметшина с большим успехом исполняла партию Розины в постановке «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини на сцене Израильской оперы.

Поддержать землячку из Уфы в Тель-Авив прилетела целая команда: мама и тетя артистки, ее уфимский педагог по вокалу Наиля Юсупова и две близкие подруги. А 20 марта башкирская певица должна была дебютировать на израильской сцене с партией Ольги в опере «Евгений Онегин» Петра Чайковского.

Проект международный: оперу поставил известный французский режиссер Жан-Клод Оврэ, дирижирует американо-израильский маэстро Нимрод Дэвид Пфеффер, а среди исполнителей главных партий, кроме Айгуль, вокалисты из разных стран мира: израильтяне Ира Бертман, Алла Василивицкая, Шай Блох, украинец Андрей Бондаренко, серб Давид Бижич, россияне Алексей Долгов и Евгений Либерман. Всего в марте-апреле была запланирована серия из девяти спектаклей, в пяти из которых партию Ольги должна была исполнять башкирская певица.

ПРЕМЬЕРЫ ОТЛОЖЕНЫ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Однако, в минувшую среду, в рамках мероприятий для сдерживания распространения коронавируса, власти Израиля, запретили все мероприятия, в которых принимают участие более 100 человек, что повлекло отмену концертов и театральных постановок, в том числе и премьеры оперы «Евгений Онегин». Напомним, что Айгуль Ахметшина далеко не первая уроженка Башкирии, которая пострадала из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В начале марта всемирно известный российский бас, народный артист Башкирии и Татарии Ильдар Абдразаков был вынужден отменить свой сольный концерт в Национальной опере Бордо во Франции из-за ограничений на выезд из Италии его концертмейстера Мзии Бахтуридзе. Вслед за этим коварный вирус нанес удар по Национальному симфоническому оркестру Республики Башкортостан : 75 уфимских музыкантов не смогли поехать на гастроли в Германию, где планировалось выступление оркестра на одной из самых престижных европейских площадок - Большом зале Берлинской филармонии, которая также отменила все выступления до 19 апреля. Впрочем, когда именно концертные площадки и театры вновь откроют двери для зрителей пока прогнозировать никто не берется, так что долгожданный дебют Национальной симфонического оркестра Башкирии на берлинской сцене, как и дебют Айгуль Ахметшиной в израильской постановке, к сожалению, отложен на неопределенный срок. Сама певица отнеслась к сложившейся ситуации с пониманием.

- Будем стараться оставаться на позитиве, быть сильными и провести наше незапланированное свободное время с пользой. Время для осмысления! - так прокомментировала Айгуль отмену спектаклей в Израильской опере.