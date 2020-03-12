«В медицине главное лекарство – сам врач»

Врачи городской детской клинической больницы №17 обладают несомненным даром, родители им доверяют здоровье своих детей, а дети без страха входят в их кабинеты. Они и психологи, и воспитатели, и добрые волшебники в одном лице. И, конечно, чтобы быть хорошим педиатором, надо быть, прежде всего, хорошим человеком, потому что иначе ребенок просто не даст доктору себя осмотреть. И, главное, любить детей и свою работу – эти качества, определяющие для детского врача, именно тогда ему удастся выполнить свою основную миссию – сохранение здоровья детей.

История и развитие 17 больницы.

Более 60 лет тому назад в марте 1957 года открылась городская больница №17, как медико-санитарная часть Уфимского завода синтетического спирта. С тех пор она переросла в мощную детскую клиническую больницу, обслуживающую не только город, но и районы республики.

На сегодняшний день ГБУЗ РБ ГДКБ №17 является одним из крупнейших медицинских организаций здравоохранения г. Уфы, , которая активно решает актуальные проблемы детского практического здравоохранения. Больница располагает большой линейкой лечебно-диагностического оборудования, которая позволяет оказывать современную высокотехнологичную медицинскую помощь маленьким пациентам.

В отделениях оказывается высококвалифицированная медицинская помощь детскому населению, внедряются современные медицинские технологии в области диагностики, лечения, реабилитации и профилактики наиболее распространенных и социально значимых заболеваний. Внедряются новые технологии в организации лечебно-диагностического процесса.

Весь медицинский персонал стационара активно участвует в освоении новых форм и методов работы в современных экономических условиях, созданию школы здоровья, разработке малоинвазивных методов оперативных вмешательств, в том числе эндоскопических при хирургической патологии, оптимизации лечения больных за счет реализации фармакотерапии при различных заболеваниях педиатрического, неонатального и хирургического профилей. Здесь сформирован талантливый высококвалифицированный коллектив, в штате больницы один доктор медицинских наук, десять кандидатов медицинских наук. Среди сотрудников больницы два заслуженных врача РФ, шесть заслуженных врачей РБ, двадцать отличников здравоохранения РБ, два отличника здравоохранения РФ.

На базе городской детской клинической больницы №17 работают кафедры и курсы Башкирского государственного медицинского университета, сотрудники которых совместно с практическими врачами проводят большую лечебно-консультативную, организационно-методическую и научно-исследовательскую работу, направленную на повышение уровня квалификации медицинских работников и оптимизацию лечебно-диагностического процесса.

Участие в жизни города:

ГБУЗ РБ ГДКБ №17 принимает активное участие в конкурсах республиканского и федерального уровня:

2006г.- за работу по спасению жизни и здоровья детей больница стала обладателем кубка Ассоциации детских больниц Республики Башкортостан, как лучшая детская больница 2006 года.

2006г. - больница награждена Почетной грамотой VI Всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» Правительства Российской Федерации.

2011г – ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 победила в Республиканском конкурсе «Лучшее учреждение для работающих мам».

2012г. – ГБУЗ РБ ГДКБ № 17 включена в программу по выхаживанию детей с экстремальной низкой массой тела (от 500 г.).

2018г. – знак качества «Лучшее - детям», «Лучшее социально-значимое учреждение здравоохранения» 2018 года, руководитель МО награжден премией ордена «Авиценна».

2019г. – победа в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана 2019» (Коррекция воронкообразной деформации грудной клетки по Нассу).

2019г. – является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России-2019».

2019г. – дипломант конкурса «Клиника года - 2019».

2019г.- участие в конкурсе на соискание премии Правительства Республики Башкортостан в области качества (услуг).

Внедрение интегрированной системы менеджмента и сертификация по ISO 9001-2015 (Система менеджмента качества), ГОСТ Р 56404-2015 (Бережливое производство).

Это, несомненно, поднимает имидж больницы и показывает высокий уровень оказания медицинских услуг не только республиканского, но и российского уровня и способствует улучшению работы медицинского учреждения в целом.

И в заключение, создание комфортной и доступной среды в ГДКБ №17 — один из ключевых аспектов качества и доступности современной медицины. Национальный проект «Здравоохранение» позволяет делать ремонт, закупать необходимое оборудование, а также создавать новую модель работы медицинских учреждений — и это самая главная задача в работе на сегодняшний день.

Информация ГБУЗ РБ ГДКБ №17 г. Уфа

Наш сайт: http://www.gdkb-17.ru/

Наш адрес и телефон: г. Уфа, ул. Свободы 29

8(347)246-74-00 (контакт-центр)

ufa.gdkb17@doctorrb.ru (email)

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