«Мама за детей кого угодно порвет»: в Башкирии хотят судить бабушку, напавшую на полицейских

Необычная история произошла в конце октября 2018 года в Туймазах. Прямо перед местным отделом полиции разыгралась настоящая драма: 66-летнюю местную жительницу Любовь Бондарь и ее дочь Наталью задержали полицейские, обвинив в нападении на представителей власти. А вскоре в сети появилось видео, где отчетливо видно, как один из стражей порядка заламывает руку пенсионерке и пытается ее арестовать. Но начнем с предыстории конфликта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Осенью 2018 года сына Любови Бондарь задержали сотрудники полиции по подозрению в сбыте наркотиков. В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. По данным МВД по Башкирии, он покинул город Октябрьский, где должен был находиться до суда, и уехал в Уфу. Мужчину объявили в федеральный розыск и вскоре задержали и доставили в изолятор в Туймазах.

- Через 10 дней сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков прибыли за подозреваемым, чтобы доставить его к следователю, но при выезде из изолятора им путь преградила 66-летняя женщина, которая пыталась воспрепятствовать служебной деятельности полицейских и даже ударила по голове оперуполномоченного. По данному факту в региональном Следственном комитете проводится проверка, - сообщали тогда в пресс-службе МВД по Башкирии.

Любовь Бондарь обвиняется в нападении на представителя власти

По версии матери и сестры подозреваемого, мужчина угодил в следственный изолятор из-за «подставы».

- 30 октября 2018-го моему брату дали меченую купюру и сказали: «Сходи за пивом». В итоге, его задержали. Моя мама за детей кого угодно порвет, сами понимаете. Она у нас одна, всю жизнь поднимала нас с братом, помогала во всем, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Наталья.

Защищая сына, пенсионерка напала на сотрудника полиции и стала фигурантом уголовного дела. Как, впрочем, и ее дочь. На видео, которое снимала Наталья, видно как ее пожилая мама пыталась схватить молодого человека в гражданском «за грудки».

Недавно дочь Любови Бондарь была осуждена за нападение на представителя власти и приговорена к штрафу в 7 тысяч рублей. Сама она утверждала, что ее даже объявляли в розыск.

- А через три месяца мы с мамой узнали, что находимся в розыске. Я - мать двоих детей, которые ходят в школу и садик, так что найти меня труда не составляет. Не знаю, как за три месяца они меня в Туймазах не нашли, - удивляется Наталья Бондарь.

А вот история с ее пожилой мамой получила неожиданное продолжение.

НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Как удалось выяснить «Комсомолке», конфликт Любови Бондарь с представителями власти был далеко не первым. Собственный источник в правоохранительных органах подтвердил как минимум еще два случая, когда женщина привлекалась к ответственности.

Первый случай произошел еще в 2012 году. Тогда пожилая женщина судилась с коммунальщиками из-за долгов по оплате и в какой-то момент решила высказать мировому судье все, что о нем думает. Прямо в зале суда она попыталась прорваться к судье, но дорогу перегородил судебный пристав. Как писала тогда «Российская газета», Любовь Бондарь укусила его, порвала мундир и несколько раз ударила сумкой.

- В 1990-е ее привлекали по старому еще уголовному кодексу РСФСР. Сейчас точно не скажу, по какой статье, но тоже за применение насилия к представителю власти, - рассказал собеседник.

ОТПРАВИЛИ В СИЗО ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ

Пока шло следствие, пенсионерка находилась под подпиской о невыезде. С момента конфликта с полицейскими прошло больше года, и дело уже близилось к завершению. 27 декабря 2019 года должно было состояться заседание суда, но пожилая женщина не смогла на него явиться – подвело здоровье.

Дело в том, что в декабре мама Натальи сильно заболела, врачи подозревали пневмонию. Пенсионерке неоднократно вызывали скорую помощь, а перед новогодними праздниками поместили в больницу.

- Суд был назначен на 26 декабря. За день до этого мама заболела, температура под 40. Я написала судье по интернету от ее имени, что «не могу явиться на заседание по состоянию здоровья» и приложила справки. Но судья назначила заседание на 27-е и нас не оповестила. В итоге, мама лежит, болеет дома, а 30 числа я вызывала ей неотложку. Все праздники она пролежала, практически не вставая, а 9 января собралась и поехала в больницу на обследование, - рассказывает дочь пенсионерки.

Сейчас пожилая женщина находится под домашним арестом

Так как же все-таки пожилая женщина оказалась в СИЗО?

10 января 2020 года Любовь Бондарь положили в больницу с подозрением на пневмонию. В тот же день на пороге ее палаты появляются полицейские и выставляют охрану. По всей видимости, чтобы 68-летняя женщина не сбежала.

- Я не могла оставить двоих детей дома одних, поэтому поехала домой в тот день. Вечером я не смогла до нее дозвониться, а на следующий день выяснилось, что ее увезли в СИЗО в Дюртюли, - говорит Наталья.

ПОЗИЦИЯ СЛЕДСТВИЯ

По поводу последнего конфликта Любови Бондарь с полицейскими, в пресс-службе следкома по Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что в ходе расследования уголовного дела женщина «игнорировала вызовы следователя для проведения следственных действий, уклонялась от вручения повесток… указанные факты зафиксированы в материалах уголовного дела». Поэтому в отношении пенсионерки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметили в пресс-службе ведомства, следователи не подавали ходатайства в суд с требованием отправить ее в следственный изолятор. В данном случае можно только предположить, что решение об аресте женщины принял суд.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

В конце января дочь пенсионерки наняла адвоката, который подал апелляцию в Верховный суд Башкирии, чтобы изменить женщине меру пресечения. Сейчас Любовь Бондарь дожидается суда под домашним арестом. Ей даже надели на ногу специальный браслет, чтобы она не смогла покинуть квартиру.