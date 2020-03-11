«Мама за детей кого угодно порвет»: в Башкирии хотят судить бабушку, напавшую на полицейских
Необычная история произошла в конце октября 2018 года в Туймазах. Прямо перед местным отделом полиции разыгралась настоящая драма: 66-летнюю местную жительницу Любовь Бондарь и ее дочь Наталью задержали полицейские, обвинив в нападении на представителей власти. А вскоре в сети появилось видео, где отчетливо видно, как один из стражей порядка заламывает руку пенсионерке и пытается ее арестовать. Но начнем с предыстории конфликта.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Осенью 2018 года сына Любови Бондарь задержали сотрудники полиции по подозрению в сбыте наркотиков. В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. По данным МВД по Башкирии, он покинул город Октябрьский, где должен был находиться до суда, и уехал в Уфу. Мужчину объявили в федеральный розыск и вскоре задержали и доставили в изолятор в Туймазах.
- Через 10 дней сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков прибыли за подозреваемым, чтобы доставить его к следователю, но при выезде из изолятора им путь преградила 66-летняя женщина, которая пыталась воспрепятствовать служебной деятельности полицейских и даже ударила по голове оперуполномоченного. По данному факту в региональном Следственном комитете проводится проверка, - сообщали тогда в пресс-службе МВД по Башкирии.
Любовь Бондарь обвиняется в нападении на представителя власти
По версии матери и сестры подозреваемого, мужчина угодил в следственный изолятор из-за «подставы».
- 30 октября 2018-го моему брату дали меченую купюру и сказали: «Сходи за пивом». В итоге, его задержали. Моя мама за детей кого угодно порвет, сами понимаете. Она у нас одна, всю жизнь поднимала нас с братом, помогала во всем, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» Наталья.
Защищая сына, пенсионерка напала на сотрудника полиции и стала фигурантом уголовного дела. Как, впрочем, и ее дочь. На видео, которое снимала Наталья, видно как ее пожилая мама пыталась схватить молодого человека в гражданском «за грудки».
Недавно дочь Любови Бондарь была осуждена за нападение на представителя власти и приговорена к штрафу в 7 тысяч рублей. Сама она утверждала, что ее даже объявляли в розыск.
- А через три месяца мы с мамой узнали, что находимся в розыске. Я - мать двоих детей, которые ходят в школу и садик, так что найти меня труда не составляет. Не знаю, как за три месяца они меня в Туймазах не нашли, - удивляется Наталья Бондарь.
А вот история с ее пожилой мамой получила неожиданное продолжение.
НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ
Как удалось выяснить «Комсомолке», конфликт Любови Бондарь с представителями власти был далеко не первым. Собственный источник в правоохранительных органах подтвердил как минимум еще два случая, когда женщина привлекалась к ответственности.
Первый случай произошел еще в 2012 году. Тогда пожилая женщина судилась с коммунальщиками из-за долгов по оплате и в какой-то момент решила высказать мировому судье все, что о нем думает. Прямо в зале суда она попыталась прорваться к судье, но дорогу перегородил судебный пристав. Как писала тогда «Российская газета», Любовь Бондарь укусила его, порвала мундир и несколько раз ударила сумкой.
- В 1990-е ее привлекали по старому еще уголовному кодексу РСФСР. Сейчас точно не скажу, по какой статье, но тоже за применение насилия к представителю власти, - рассказал собеседник.
ОТПРАВИЛИ В СИЗО ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ
Пока шло следствие, пенсионерка находилась под подпиской о невыезде. С момента конфликта с полицейскими прошло больше года, и дело уже близилось к завершению. 27 декабря 2019 года должно было состояться заседание суда, но пожилая женщина не смогла на него явиться – подвело здоровье.
Дело в том, что в декабре мама Натальи сильно заболела, врачи подозревали пневмонию. Пенсионерке неоднократно вызывали скорую помощь, а перед новогодними праздниками поместили в больницу.
- Суд был назначен на 26 декабря. За день до этого мама заболела, температура под 40. Я написала судье по интернету от ее имени, что «не могу явиться на заседание по состоянию здоровья» и приложила справки. Но судья назначила заседание на 27-е и нас не оповестила. В итоге, мама лежит, болеет дома, а 30 числа я вызывала ей неотложку. Все праздники она пролежала, практически не вставая, а 9 января собралась и поехала в больницу на обследование, - рассказывает дочь пенсионерки.
Сейчас пожилая женщина находится под домашним арестом
Так как же все-таки пожилая женщина оказалась в СИЗО?
10 января 2020 года Любовь Бондарь положили в больницу с подозрением на пневмонию. В тот же день на пороге ее палаты появляются полицейские и выставляют охрану. По всей видимости, чтобы 68-летняя женщина не сбежала.
- Я не могла оставить двоих детей дома одних, поэтому поехала домой в тот день. Вечером я не смогла до нее дозвониться, а на следующий день выяснилось, что ее увезли в СИЗО в Дюртюли, - говорит Наталья.
ПОЗИЦИЯ СЛЕДСТВИЯ
По поводу последнего конфликта Любови Бондарь с полицейскими, в пресс-службе следкома по Башкирии «КП-Уфа» сообщили, что в ходе расследования уголовного дела женщина «игнорировала вызовы следователя для проведения следственных действий, уклонялась от вручения повесток… указанные факты зафиксированы в материалах уголовного дела». Поэтому в отношении пенсионерки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметили в пресс-службе ведомства, следователи не подавали ходатайства в суд с требованием отправить ее в следственный изолятор. В данном случае можно только предположить, что решение об аресте женщины принял суд.
ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС
В конце января дочь пенсионерки наняла адвоката, который подал апелляцию в Верховный суд Башкирии, чтобы изменить женщине меру пресечения. Сейчас Любовь Бондарь дожидается суда под домашним арестом. Ей даже надели на ногу специальный браслет, чтобы она не смогла покинуть квартиру.
Пенсионерка из Туймазов против полицейских.
ИСТОЧНИК KP.RU