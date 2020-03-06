Солистка Башкирской оперы Диляра Идрисова спела в постановке креативного американского режиссера Тэда Хаффмана

«Золотое сопрано Башкирии», как часто называют 31-летнюю солистку Башкирского театра оперы и балета Диляру Идрисову, прославилась исполнением барочного репертуара и, в частности, музыки Георга Фридриха Генделя. Именно с Генделем певица дебютировала на одной из главных академических площадок страны - Концертном зале им. Чайковского в сезоне 2014/2015, а затем спела партию Иолы в уфимской постановке генделевской оперы «Геракл», благодаря которой стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» и профессиональной оперной премии «Онегин». И свой день рождения в этом году артистка отмечала под музыку Генделя - на репетиции спектакля «Il trionfo del tempo e del disinganno» - «Триумф времени и разочарования», премьера которого прошла в феврале во Франции. Спектакль для Национальной оперы Монпелье поставил один из самых креативных режиссеров молодого поколения, американец Тед Хаффман, многие работы которого отмечены престижными международными театральными премиями и пользуются большой популярностью у европейской публики. «Триумф времени и разочарования» - проект международный: прежде Тэд Хаффман ставил спектакль для Королевской оперы Копенгагена. Во французской постановке партнерами россиянки Диляры Идрисовой стали: английский тенор Джеймс Уэй, испанское меццо-сопрано Кэрол Гарсиа и меццо-контральто Соня Рунье из Хорватии. Премьера прошла в театре Opera Camedie - одной из двух сцен Национальной оперы Монпелье и имела большой успех у публики. Хотя в оригинальном либретто оратории, написанной в 1707 году, нет реальных персонажей, а только аллегорические фигуры - Красота, Удовольствие, Время и Разочарование, которве спорят между собой, отстаивая каждый свои ценности, режиссер сумел превратить ее в очень зрелищный и современный спектакль. Как отмечает Тэд Хаффман, в его постановке все вращается вокруг Белезы (Красоты), партию которой и исполнила Диляра Идрисова.

В креативной постановке американца Теда Хаффана немало пикантных сцен с участием «золотого сопрано Башкирии». Фото: Инстаграм Диляры Идрисовой

- Все происходит в голове этой современной женщины, которая вызывает в своей памяти других персонажей - несомненно реальных людей, которые были в ее жизни, чтобы вспомнить разные события и порассуждать на важные темы, - рассказал Тед Хаффман в интервью. – «Il trionfo del tempo e del disinganno» прямо говорит о важных и универсальных идеях: например, как мы можем продолжать жить, когда осознаем, что умрем? Что становится для нас важным? О том, что существует выбор между поверхностными и более глубокими вещами, благодаря которым люди в конечном итоге меняются.

Партия Белезы требует от исполнительницы большой виртуозности и, судя по отзывам музыкальных критиков, башкирская певица оказалась на высоте - и в вокальном плане, и во взаимодействии с партнерами, и с танцорами, занятыми в постановке. Стоит отметить, что Диляре участие в постановке далось непросто не только из-за сложной партии - ей впервые пришлось раздеться на сцене. Если раньше в репертуаре певицы бывали и мужские роли, где она выходила на сцену в мужских костюмах и даже с бородой, то в постановке Теда Хаффмана она предстала перед публикой в одном нижнем белье. Впрочем, это, похоже, ничуть не смутило артистку - фотографиями пикантных сцен Диляра Идрисова поделилась с поклонниками, выложив их на своей страничке в Инстаграме. Сегодня солистка Башкирской оперы делает успешную карьеру на мировой оперной сцене. В прошлом сезоне она дебютировала в Зальцбурге, в рамках Троицкого фестиваля спела в опере «Полифем», а в этом году продолжит покорять европейскую публику, приняв участие сразу в нескольких крупных фестивалях.

Башкирское сопрано Диляра Идрисова и английский тенор Джеймс Уэй. Фото: Инстаграм Диляры Идрисовой.

В августе певица выступит на одном из самых значительные европейских музыкальных фестивалей - Оперном фестивале Россини в итальянском Пезаро, где дебютирует в партию Фанни в опере «Брачный договор» Джоаккино Россини, а в сентябре примет участие в концертном исполнении музыкальной драмы «Сигизмунд, король Польши» неаполитанского композитора Леонардо Винчи в рамках фестиваля «Байройтский барокко» в Германии, которая также будет показана в мае на фестивале в Дортмунде. Российская премьера «Сигизмунда» - совместного проекта Московской филармонии и агентства «Apriori Arts» состоялась летом прошлого года. Кроме Москвы опера с триумфом прошла в Вене и Варшаве, а также была записана на CD. А вначале марта башкирское сопрано вновь порадовала московскую публику - Диляра выступила в Большом зале московского концертного зала «Зарядье» вместе с известным американским тенором Майклом Спайресом и оркестром «Musica Viva» под управлением Филиппа Чижевского.