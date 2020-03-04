Штрафы, самодурство руководства и запуганные дети: исповедь молодой уфимской учительницы элитной гимназии

С неприятной ситуацией столкнулась 25-летняя Анастасия Рыжикова (имя изменено по просьбе героини – Ред.), когда устроилась на работу учителем истории и обществознания в одну из элитных уфимских гимназий. Уже через месяц молодой педагог стала обращать внимание на беспочвенные придирки от директора гимназии и сумасбродные правила школьного устава, а сейчас и вовсе находится на грани нервного срыва и готова написать заявление на увольнение.

Что скрывает красивая картинка современной школы, и с какими реалиями сталкиваются молодые педагоги в Уфе, выясняла «Комсомолка».

ЗАЯВИЛИ, ЧТО НАНЯЛИ ДРУГОГО УЧИТЕЛЯ ЗА ДВА ДНЯ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ

До устройства в гимназию Анастасия успела год отработать в другой школе, но когда ее пригласили на собеседование, сразу поняла – это шанс!

- Гимназия новая, считается элитной, я решила, что здесь получу и саморазвитие, и карьерный рост, - рассказывает Анастасия. – На собеседовании присутствовали директор и глава районного отдела образования. Все прошло нормально: мне сказали, что я принята и 1 сентября могу выходить на работу. Я на радостях уволилась с прежней работы и ушла в отпуск. А за 2 дня до линейки узнала, что в школе меня не ждут. Директор мне говорит: мы в вас не нуждаемся и уже наняли другого учителя. Конечно, я была в шоке – ну куда я устроюсь за два дня до начала учебного года? В общем, я там расплакалась, раскричалась, и директор разрешил мне прийти на работу, взяв с меня обещание, что никому не расскажу о нашем разговоре.

Молодой педагог уверена: дело не в опыте и квалификации, а в ее национальности. По мнению Анастасии, в гимназии процветает дискриминация по национальному признаку, и все учителя с русской фамилией страдают от придирок и предвзятого отношения.

- Я много работала, постоянно придумывала и проводила школьные мероприятия, а в итоге получила самую мизерную среди всех педагогов премию – 500 рублей. Я не выдержала, подошла и попросила, что лучше пусть вообще ничего не начисляют, чем такое унижение. А меня в ответ назвали неблагодарной нахалкой, - горько усмехается Анастасия.

Анастасия признается, что не уходит из школы только из-за любви к своим ученикамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БРЮКИ ПОД ЗАПРЕТОМ, ЗА ОПОЗДАНИЕ - ШТРАФ

Также учительницу весьма удивил строгий внутришкольный устав, согласно которому все педагоги обязаны приходить в школу минимум за 40 минут до начала уроков, и даже пятиминутное опоздание может караться как строгим выговором, так и штрафом.

- Один раз я опоздала на 10 минут, но пришла до звонка, так меня стыдили так, будто я весь день прогуляла. До сих пор это припоминают, - жалуется Анастасия. – А еще, оказывается, учителя-женщины не имеют права приходить в школу в брюках. Даже классические брюки под запретом, только старушечьи юбки ниже колен. Иначе могут отчитать даже при детях.

Также молодой педагог возмущается, что ее часто, в ущерб основному рабочему времени, заставляют проводить различные мероприятия, причем, не предупреждая заранее, а поставив перед фактом. Зато если речь идет о конкурсах и грантах, то приходится умолять директора, чтобы тот разрешил оставить заявку.

- Только директор в нашей гимназии решает, кто участвует в конкурсах, а кто нет. Он может просто вписать фамилии своих любимчиков, а заявки неугодных «забыть» в ящике своего письменного стола, - вздыхает Анастасия.

После очередного выяснения отношений с директором учитель даже обратилась с жалобой в отдел образования, но там ей посоветовали дождаться конца учебного года и написать заявление на увольнение, чтобы потом подыскать другую школу.

- Я в отчаянии, ведь мне очень нравится эта гимназия, меня очень любят дети, а я люблю моих учеников и не хочу с ними расставаться, - признается педагог. – Но если нападки и придирки будут продолжаться, у меня просто наступит профессиональное выгорание. Я потеряю интерес к своей любимой работе.

Фото: Николай ОБРЕМЕЧЕНКО

«УЧЕНИКИ ВСЕ ЗАШУГАННЫЕ»

По словам учителя, самодурство и излишняя строгость директора отражается и на учениках гимназии. Например, тем, у кого плохие отметки, не дают даже шанса исправить ситуацию, а вызывают с родителями и настоятельно просят забрать документы и перевестись в другую школу, чтобы не портить статистику.

- Если учитель пытается заступиться за ребенка, то ему просто закрывают рот. Ребенку в лицо могут сказать, что он слабый, что из него ничего не выйдет в жизни путного. Это жестоко, не каждый ребенок может справиться с таким, - уверена Анастасия.

Очень строго в гимназии обстоят дела и с внешним видом: ученики обязаны ходить только в форме, иначе – выговор.

- Недавно ученик пришел не в форме, так его на крыльце развернули и отправили домой переодеваться. Разве можно отпускать ребенка одного, когда на улице еще темнота? А если с ним что-то случится по дороге, кто за это будет отвечать? – возмущается учитель. - Очень строго со второй обувью – никаких кроссовок даже с белой подошвой, только классические туфли. Как-то в класс, где у меня проходил урок, зашли директор с завучем. У одного мальчика не было галстука, так его поставили перед классом и начали отчитывать – мол, непутевый, безответственный. Досталось и классному руководителю, что не может организовать своих учеников. У нас в гимназии все ребята либо зашуганные, либо озлобленные. Помню, мальчишки в знак протеста весь туалет запачкали – директора чуть инфаркт не хватил. Вызывал потом каждого в кабинет, пытал, угрожал отчислением и постановкой на учет. Виновных, конечно, не нашли, но отношение его к детям еще больше испортилось.

Анастасия надеется, что ее откровения заставят задуматься директоров всех школ, лицеев и гимназий в республике, что нельзя третировать и изводить придирками молодых специалистов, нужно каждому дать шанс на развитие, иначе может случиться так, что учить детей будет просто некому.