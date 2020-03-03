Почему в Уфе вместе с дорогами растаял асфальт?

Приход весны – это не только пение птичек, свет, веселье и радость. Вместе с солнышком и плюсовой температурой всплывают многие городские проблемы. Например, в Уфе с приходом весны растаял асфальт. Ямы шесть на девять, глубокая колея, разбитые тротуары – все это приходится лицезреть горожанам каждый день. Когда начнется ремонт самых «убитых» улиц, и где в городе самые аварийные участки, узнала «Комсомолка».

УЛИЦА ПУГАЧЕВА – КАК ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Пожалуй, не обсуждает в Уфе улицу Пугачева только тот, кто по ней не ездил в этом году. Улица всегда была не в лучшем виде – отсутствует разметка, нет благоустроенных тротуаров, а теперь и вовсе напоминает поле боя. Первый бой автомобилей произошел на этой улице еще 17 января. В столице Башкирии резко установилась плюсовая температура, и снег начал таять. Тут же повылезали ямы – в течение часа на одном из участков улицы более семи машин пробили колеса.

Тяжелая ситуация наблюдается также на бульваре Ибрагимова, улицах 8 марта, Комсомольской, Комарова, Кемеровской, на которых давно не проводился ремонт.

БЫЛА СЛОЖНАЯ ЗИМА

Тяжелую дорожную ситуацию прокомментировал и Радий Хабиров.

- У нас была очень сложная зима. Перепады температуры привели к тому, что произошли существенные, серьезные нарушения дорожного покрытия. Мы это должны признать и людям говорить, что это не потому, что везде воруют и так далее, хотя факты некачественной работы мы тоже признаем, - сказал Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что погода пока не позволяет заняться ремонтом, но «кричащие точки надо выяснять и ликвидировать» и поручил гострансу региона ликвидировать ямы.Главам муниципалитетов предстоит сформировать бригады профессионалов-дорожников, которые за месяц объедут территории, зафиксируют и опишут ямы.

Из-за обильных осадков и несвоевременной уборки снега на многих улицах произошло сужение проезжей части, образовался снежный накат и валы на пешеходных переходах.

- Я качество вашей работы буду оценивать так: кто меньше всего сделает, тот лентяй, безответственный человек, а тот, кто больше всего ям оцифрует, - молодец. Не надо бояться, что у вас на территории большое количество ям, потому что это покажет ваш серьезный подход, - отметил Радий Хабиров.

КОГДА РЕМОНТ?

Улицу Пугачеву начнут ремонтировать уже 15 марта: дорожники приступят сразу к капитальному ремонту – снимут асфальт и будут класть новое полотно.

В 2020 году продолжится реконструкция моста через реку Белую в створе улицы Воровского, отремонтируют улицы Комсомольскую и 8 Марта, построят улицу Лесунова и бульвар Баландина в Инорсе.

Капитальный ремонт также ждет бульвар Ибрагимова, бульвар Хадии Давлетшиной, улицы М.Карима, Шафиева, Парковая, Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской. Точные даты начала ремонта власти пока мне называют.

В этом году также ожидается ремонт Нагаевского шоссе, на него выделено 266 миллионов 411 тысяч рублей. Сейчас дорога к элитным поселкам находится в аварийном состоянии – ямы и глубокая колея. На особо опасных участках сотрудники мэрии повесили знаки – ограничение скорости 40 км/ч. Ремонт начнется 12 мая и закончится в конце августа 2021 года.

А ЧТО С ТРОТУАРАМИ?

Из-за обильных осадков и несвоевременной уборки снега на многих улицах произошло сужение проезжей части, образовался снежный накат и валы на пешеходных переходах.

Сотрудники ГИБДД каждый день проводят обследование состояния дорог, в ходе которого они уделяют особое внимание пешеходным переходам. Инспекторы отметили, что дороги находятся в неудовлетворительном состоянии: снежные валы, неочищенные подходы к ним, заставляют людей переходить дорогу далеко от «зебры». Устранять выявленные нарушения предстоит администрации города, которой выписаны предписания на устранение недостатков в установленные законом сроки.