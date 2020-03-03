Уфимцам не хватило билетов на спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой

Спектакль «Мой друг Вениамин», который был показан в минувший понедельник на сцене Русского драматического театра, вызвал небывалый ажиотаж среди публики: уфимские театралы, не успевшие приобрести билеты заранее, остались ни с чем. «Лишних билетиков», которые спрашивали на входе, в этот вечер, разумеется, не было, а в зале даже пришлось ставить дополнительные стулья. Причиной ажиотажа, без сомнения, стала народная артистка России Лия Ахеджакова, которую зрители помнят по культовым советским фильмам «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и многим другим - всего актриса сыграла аж в 120 фильмах. А незадолго до башкирских гастролей компания «Star Media» начала съемки комедии «Комета Галлея», в которой 81-летняяя актриса сыграет главную роль - чудаковатой старушки.

81-летняя артистка на протяжении двух часов не покидала сцену.Фото: Мила КИЯНФото: Мила КИЯН

Партнерами Ахеджаковой станут Анна Чиповская, Антон Шагин, Павел Прилучный, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Игорь Верник, Эммануил Виторган. Премьера состоится на телеканале «Россия 1». В антрепризном спектакле «Мой внук Вениамин» Лия Ахеджакова тоже играет чудаковатую даму. Спектакль поставлен по пьесе знаменитой российской писательницы и сценариста Людмилы Улицкой, которая, кстати, родилась в Башкирии, в Давлеканово. Несмотря на почтенный возраст Лия Ахеджакова не покидала сцену на протяжении всего двухчасового спектакля, который идет без антракта. В роли типичной еврейской мамочки - властной, привыкшей все решать за других, актриса была очень органична, то и дело вызывая смех в зале.

В спектакле "Мой друг Вениамин" много смешных ситуаций. Фото: Мила КИЯНФото: Мила КИЯН

Героиня, которую так блистательно воплощает на сцене Лия Ахеджакова, безуспешно подыскивает своему сыну «правильную» невесту - обязательно из хорошей, еврейской семьи. Но все ее попытки обречены на провал: взрослый сын хочет сам распоряжаться своей жизнью. Смешная и одновременно трогательная мелодрама, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, не потеряла своей актуальности и сегодня, ведь темы взаимоотношения поколений всегда вызывают интерес. В финале зрители кричали артистам: «Браво!» и аплодировали стоя. Самые громкие овации и цветы достались, конечно, Лие Ахеджаковой. Артистка была очень тронута горячим приемом и порадовалась подаренному ей фирменному набору башкирского меда. Сегодня, 3 марта, спектакль «Мой внук Вениамин» артисты сыграют во Дворце культуры нефтехимиков в Салавате, где тоже ожидается аншлаг: билеты в кассах еще остались, но их очень немного.