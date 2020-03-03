2020-03-03T07:43:13+03:00
Общество

Праздник вопреки непогоде: в Уфе прошла X Зимняя Спартакиада ПАО «НК «Роснефть»

Спортсмены почти со всех концов страны участвовали в лыжной гонке при невероятной поддержке трибун
Павел КРАЙНОВ
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Сотни лыжников со всей страны собрались в Уфе на Спартакиаду «Роснефти»Сотни лыжников со всей страны собрались в Уфе на Спартакиаду «Роснефти»
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В конце февраля в Уфу прибыли сотни спортсменов и приверженцев здорового образа жизни из дружной семьи компании «Роснефть». На площадках уфимского Дворца спорта и спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» нефтяники разыграли медали юбилейной, X Зимней корпоративной Спартакиады. Примечательно, что башкирская столица уже в четвертый раз принимала любителей зимних видов спорта, работающих в дочерних предприятиях «Роснефти» по всей стране.

Соревнования проходили в нескольких дисциплинах: хоккее, конькобежном спорте, лыжных гонках и санном спорте. 26 февраля «Комсомолке» удалось побывать на лыжной эстафете, и своими глазами увидеть, как спорт объединяет людей и поднимает командный дух.

НА РАДОСТЬ БОЛЕЛЬЩИКАМ

В день лыжной эстафеты в Уфе стояла по-настоящему весенняя погода: все вокруг таяло, и падал мокрый снег. Сложные погодные условия и «тяжелая» трасса не смогли помешать нефтяникам. Чтобы выявить лучшую лыжную команду на старте в СОК «Биатлон» собрались сотни спортсменов из 38 команд, представляющих дочерние предприятия ПАО «НК «Роснефть».

Особенно порадовали в этот снежный день болельщики. Поддержать свои команды пришли все, кто прибыл на соревнования нефтяников в Уфу. С первых секунд после старта они активно гнали вперед своих коллег, а после финиша всячески подбадривали.

Семья Мухаматьяновых преодолела сотни километров от родного села в Салаватском районе Башкирии, чтобы поболеть за своего сына.

- Сын у нас работает в «Томскнефти», вот мы и приехали поболеть за его команду. Сами в молодости тоже занимались спортом, бегали на лыжах. Мы за то, чтобы у нас развивался спорт, чтобы люди приобщались к здоровому образу жизни. Рады, что удалось посетить Спартакиаду «Роснефти», - говорит Разима Мухаматьянова.

ДУХ СПАРТАКИАДЫ

Не скрывали своих эмоций после финиша и сами спортсмены.

- Настроение отличное, эмоции зашкаливают! Дух Спартакиады закаляет, делает нас сильнее! Отличные соревнования, все было очень здорово! – на одном дыхании говорит Лилия Куршева, представлявшая команду «РН –Северная нефть».

Высокую оценку X Зимней Спартакиаде ПАО «НК «Роснефть» дал главный инспектор соревнований Валентин Самойлов.

- Каждый год у нас проводятся зимние Спартакиады, и каждый год к нам вливаются новые команды. На этих соревнованиях их значительно больше, чем раньше, некоторые сформировались только в этом году. По сравнению с прошлым годом почти на 100 человек увеличилось и количество участников. К счастью, в этот раз мы избежали серьезных травм среди спортсменов, а команды показали очень высокие результаты, - отметил Валентин Самойлов.

Крупнейшая нефтяная компания страны поддерживает не только корпоративный спорт. Только в Башкортостане в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» с республикой за последние два года компания «Башнефть» реализовала масштабную программу по строительству и восстановлению спортивной инфраструктуры в регионе. В частности, построены Ледовый дворец в г. Кумертау, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тирлянский Белорецкого района, ФОК с бассейном в Ермекеевом районе, физкультурно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в Уфимском районе, выполнено благоустройство и построены спортплощадки в спортивном центре «Уфимский сокол».

ИТОГИ

В общем зачете по всем видам спорта X Зимней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть» победу одержала команда «Ангара». Второе место заняла «Самаранефтегаз», а «бронзу» завоевали спортсмены «Башнефти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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