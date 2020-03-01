«Уфа» в гостях всухую проиграла «Краснодару»

В России после зимней паузы возобновился футбольный чемпионат. Футбольный клуб «Уфа» первый свой официальный матч в 2020-м году провел в Краснодаре, где попытался оказать сопротивление местному клубу, который по итогам сезона метит на попадание в зону Лиги Чемпионов.

Из изменений в «Уфе» за зиму – подписание молодого узбекского полузащитника Остона Урунова. 19-летний новичок сразу же попал в стартовый состав, а во втором тайме так и вовсе продемонстрировал, зачем приехал в российский чемпионат. После сутолоки у ворот хозяев новоявленный «горожанин», не стесняясь, выполнил в штрафной «финт Зидана» и чуть было не открыл счет – не хватило самой малости. Да и вообще стоит признать, что Урунов был в составе башкирской команды одним из лучших.

А вот «Краснодар» взял командой. Постепенно-постепенно ко второй половине «быки» увеличивали прессинг и все больше наседали на владения Беленова. Уфимский вратарь трудился в поте лица, но и он не мог отбивать по несколько ударов подряд. На 68-й минуте в штрафную ворвался Вандерсон, голкипер парировал, а на добивании тут как тут вырос Берг, который тихонько перенаправил мяч в ворота «парашютиком» – 1:0.

Как-то изменить ход матча после пропущенного гола у «Уфы» не вышло. Хозяева продолжали атаковать, а на 80-й минуте получили право на пенальти. Забить с первого раза не удалось, но судьи из-за действий Беленова на линии ворот дали право перебить. Со второго раза Ари не промахнулся – 2:0.

Были ли шансы у футболистов Евсеева зацепиться и вырвать очки? Нет. «Краснодар» полностью владел преимуществом и в оставшееся время даже приблизиться к своим воротам не позволил.

В итоге, весна для «Уфы» началась с поражения, но на этом трудности только начинаются. По календарю две недели подряд башкирской команде играть в гостях с лидерами российского футбола – сначала с санкт-петербургским «Зенитом», а далее с московским ЦСКА.