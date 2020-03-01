Юрий Шевчук посвятил "Песню о свободе" Конституции России

В последние февральские дни Юрий Шевчук и музыканты группы "ДДТ" неожиданно напомнили о своей знаменитой "Песне о свободе". Минималистический видеоролик на песню с посвящением Конституции Российской Федерации был опубликован на официальном YouTube-канале группы "ДДТ" и сразу привлек внимание пользователей сети: только за первые два дня количество его просмотров превысило двести двадцать тысяч.

"Песня о свободе" благодаря простой аранжировке и запоминающемуся мотиву стала хитом еще девять лет назад - она вошла в альбом "Иначе" 2011 года и одноименную концертную программу, которая была показана в России и за рубежом. Хотя с момента выхода песни прошло чуть ли не десятилетие, поклонники группы уверены, что она не только не потеряла актуальности, но и обрела новый смысл. Большинству пользователей сети видеоролик пришелся по душе и вызвал восторженные отзывы.

"За девять лет только актуальнее песня стала", "Хорошо, что Юрий Шевчук не скис, не предал свою совесть", "Единственный, кто не предал и не разочаровал. Браво! Все-таки он гениален Юра-музыкант", "Благодаря таким, как Юра Шевчук, в нас до сих пор живет вера в людей. Спасибо! " - комментируют подписчики видеоролик.

Ранее, сам Юрий Шевчук, комментируя идею о внесении поправок к российской Конституции, заявил в эфире «Национальной службы новостей», что не поддерживает эту идею.

- Не надо трогать ничего, - считает лидер "ДДТ". - Сегодня это настолько не главная задача, насколько это неважно по сравнению с теми проблемами, которые есть в стране, что я, честно говоря, развожу руками.

Юрий Шевчук также отметил, что пойдет голосовать только в том случае, если в бюллетенях будет графа "ничего не трогать".

Что касается "Песни о песни о Свободе", то, скорее всего, она войдет в сет-лист юбилейной программы, посвященной 40-летию группы. Напомним, в 2020 году "ДДТ" порадует многочисленную армию своих фанатов масштабным ретроспективным туром, который продлится, как минимум, до конца года. До старта тура осталось чуть больше месяца - первый концерт пройдет 4 апреля в Рязани.

География тура на сегодняшний день включает с десяток городов, но она постоянно расширяется. В апреле "дэдэтэшники" также выступят в Курске, Воронеже, Кургане и Челябинске. В мае юбилейную программу увидят в испанском Бенидорме на фестивале "Kislorod Live" и на фестивале в Краснодарском крае, в июне - в Москве и Уфе, в августе - на фестивале "Летчик" в Ярославской области и в Сочи . В трех городах - Москве, Уфе и осенью в Санкт-Петербурге выступления "ДДТ" будут особенно масштабными и пройдут на стадионах.

Самым ожидаемым, без сомнения, станет концерт в башкирской столице, где легендарная группа и была создана сорок лет назад. Праздновать юбилей музыканты "ДДТ" будут вместе со своими уфимскими поклонниками 19 июня на стадионе "Нефтяник", билеты расходятся вовсю, так что, чтобы не останься за бортом, тянуть с их приобретением не стоит : на танцпол они стоят 1200 руб., в фан-зону - 1700 руб., а на трибуны - до 4000 руб. Сейчас Юрий Шевчук - бессменный лидер и единственный постоянный участник группы вместе со своей командой репетируют, составляют сет-лист юбилейной программы, в которую войдут как старые, любимые всеми хиты "ДДТ", на которых, без преувеличения, выросло не одно поколение, так и песни из последних альбомов и совершенно новые композиции.