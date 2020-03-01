«По рукоятку вогнал нож прямо в шею»: хозяин бойцовской собаки из Башкирии зарезал соседского пса

В селе Наумовка Стерлитамакского района Башкирии хозяин бойцовской собаки насмерть зарезал соседского пса. О жутком инциденте, который произошел сегодня утром, 1 марта, «Комсомольской правде» рассказал владелец убитого животного Александр. Две недели назад он купил двух кане-корсо, собак-охранников. По словам мужчины, они «адекватные и хорошие – на них даже дети спят».

Этим утром Александр отправился во двор заниматься хозяйством. Вместе с ним на прогулку вышли и два его пса – мальчик и девочка.

– В это время наш «деловой» сосед выгуливает своего огромного питбуля, причем без намордника и ошейника, – сетует мужчина. – Мои почуяли. Услышал лай и побежал быстрей. Смотрю, перепрыгнули через забор, и сцепились с бойцовской. Я их быстренько отозвал: один побежал домой, а во второго питбуль вцепился – драться ему надо, неадекатный же.

Пока Александр открывал калитку, чтобы выйти и остановить происходящее, хозяин бойцовского пса уже заносил нож над его бедным животным. Он «по рукоять вогнал охотничий нож прямо в шею» корсо на глазах у владельца. После этого питбуль с новой силой вгрызся в рененую собаку. Сам мужчина поспешил скрыться. Убегая, он кричал Александру, что «вы здесь жить не будете».

Смертельно раненого пса уже было на спасти, ему перебели все артерии. Его хозяин написал заявление на владельца питбуля. Как выяснилось, тот уже долгое время терроризирует местных жителей.

В Башкирии хозяин бойцовской собаки прирезал соседского пса // 1.03.

– Сколько ругались, все соседи, вся улица боится выходить из дома. Жаловались, говорили, просили – без толку, – рассказывает Александр. – На женщину одну нападал, на меня раза четыре. На жену мою, при этом хозяин этот угрожал ей. Возомнил из себя сильно много.

Весь двор был залит кровью

Мужчина предоставил полицейским записи с камеры видеонаблюдения, которая засняла произошедшее – и даже они были шокированы увиденным: «Говорят, сам, наверное, неадекватный, если с ножом охотничьим ходит, тем более с бойцовской собакой».

Когда правоохранители постучали в дом к владельцу бойцовского пса, дверь открыл его сын. Парень сказал, что отца нет дома – он уехал «по делам». Александр уверен, его тот попросту испугался и скрылся, чтобы переждать шумиху. Тем не менее мужчина надеется, что так просто убийство пса его соседу с рук не сойдет.

– В дежурную часть поступило сообщение. По данному факту дознавателями проводится проверка, изучается запись с камеры видеонаблюдения, – передали "КП" в пресс-службе МВД Башкирии.