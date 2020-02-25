Андрей Макаревич: «Курай - удивительный инструмент, он издает какие-то волшебные звуки»

Культовую рок-группу, в прошлом году отметившую полувековой юбилей, в башкирской столице не слышали очень давно: хотя лидер «машинистов» Андрей Макаревич наведывался с сольным проектом два года назад, но в полном составе «Машина времени» выступала в Уфе почти семь лет назад. Так что не удивительно, что встречали музыкантов, приехавших с концертом в рамках юбилейного тура, посвященного 50-летию группы, как самых дорогих гостей. В отеле «машинистов» ждала целая делегация. Девушки в национальных костюмах с подносами, уставленными традиционными башкирскими угощениями - кумысом и чак-чаком, батыры с солидным запасом меда и народный артист Башкирии Роберт Юлдашев с кураем. Услышав звуки башкирского народного инструмента, Андрей Макаревич расплылся в улыбке и сразу вытащил телефон, чтобы запечатлеть момент встречи. Торжественным приемом главный «машинист» остался доволен: выпил кумыса, поблагодарил за подаренный мед и восхитился мастерством уфимского музыканта.

В Уфе "машинисты" сыграли юбилейную программу, посвященную 50-летию группыФото: Мила КИЯН

- Курай - удивительный инструмент, он издает какие-то волшебные звуки, - отметил Макаревич.

Курай лидер «Машины времени» впервые услышал еще в 2011, когда в Казани проходил фестиваль «Сотворение мира», где Макаревич был президентом - отвечал за программу, утверждал участников масштабного опен-эйра, проходящего под стенами Казанского Кремля. Роберта Юлдашева тогда на фестиваль пригласил лидер группы «Неприкасаемые» Гарик Сукачев, с которым он уже сотрудничал и даже участвовал в записи диска. Никакого сольного выступления башкирской группы «Курайсы» во главе с Робертом Юлдашевым изначально на «Сотворении мира» не планировалось, но, услышав, как звучит курай, Макаревич был настолько впечатлен, что уфимцы получили возможность продемонстрировать свое искусство на фестивале.

Уфимский концерт «машинистов» во Дворце молодежи Роберт Юлдашев, конечно, не пропустил, хотя немного опоздал - приехал прямо с репетиции: сейчас кураист вместе со своей группой готовит новую программу «Ильхам» («Вдохновение»), премьера которой состоится совсем скоро - 16 марта в ГКЗ «Башкортостан».

Заслуженный архитектор России Урал Ураскин подарил Андрею Макаревичу, с которым в юности учился в Московском архитектурном институте, картинуФото: Мила КИЯН

ЮБИЛЕЙ «НА БИС»

Свой полувековой юбилей «Машина времени» отмечает уже второй год - премьера программы, давшая старт масштабному туру состоялась еще летом прошлого года на московском стадионе «Открытие Арена». Ее уже успели увидеть не только в России, но и у ближайших соседей - группа дала концерты в Минске, Кишиневе, Киеве и еще в нескольких городах Украины. Впереди гастроли по Европе и Америке - юбилейную программу «машинисты» планируют играть как минимум два года. Сегодня в составе группы из старой гвардии остались только трое: сам Андрей Макаревич, Александр Кутиков (бас-гитара) и Дмитрий Ефремов (барабаны). Кроме ветеранов на сцену в Уфе вышли Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные), Александр Дитковский (труба) и Кирилл Ипатов (перкуссия) - всего семеро музыкантов.

- Всем привет! Ну, давайте, поздравляйте нас с Днем рождения! - исполнив пару песен, обратился к залу Макаревич. - Я хочу сказать, что, мы, безусловно, живем в стране чудес: юбилейный год пятидесятилетия «Машины времени» закончился уже два месяца назад, а День рождения продолжается. В этой связи мы, конечно, обязаны были вспомнить эту тематическую песенку.

Вот такой дружеский шарж - подарок архитектора Урала Ураксина увез из Уфы главный "машинист"страныФото: Мила КИЯН

Тематической песенкой оказался трек «С днем рождения» из альбома «Это было так давно»1992 года. В программу юбилейного концерта вошли песни разных лет - от давно ставших классикой «Не стоит прогибаться под изменчивый мир», «Костер», «Три окна», «Поворот», «За тех, кто в море» до новинок «Все корабли сегодня вернутся домой», «Поднимается ветер», которые уфимская публика вживую слышала впервые.

- Непростым было дело составить вот эту программу, которую мы сегодня для вас играем, - признался Макаревич залу. - Потому что мы отлично понимали, что у каждого в силу возраста свои любимые песни - и все в одну программу ну никак не влезет. Поэтому мы решили максимально перемешать песни совсем древние с песнями старыми, со старыми, но не очень, не совсем старыми и с новыми.

Представляя очередную песню лидер «машинистов» рассказал историю ее появления в юбилейной программе.

- У следующей песенки очень интересная история: ей очень много лет и она была написана по совершенно специальному поводу, когда «Машина времени» впервые в жизни решила отметить свой День рождения - нам исполнилось 15 лет. Мы посчитали, что это «целых 15 лет» - и решили устроить праздник. Мне было 30, «Машине " - 15, для удобства мы просто решили совместить эти даты и я написал песенку «15 к 30». Мы сыграли на нашем празднике и забыли про нее. Я подумал, что это такая одноразовая песенка для одного праздника. Но годы шли, «Машине времени» исполнилось 45 - мы случайно эту песенку раскопали и с удивлением обнаружили , что если там пару циферок поменять, то все остальное можно не трогать - прямо про сегодня . Прошло еще пять лет и сейчас она называется «50 к 65».

В финале концерта по залу поплыли огромные надувные фигуры - желтый кот и рыбаФото: Мила КИЯН

ПРЕЗЕНТ ОТ СОКУРСНИКА

К слову, в этом году фронтмену «Машины времени» исполнится 67 лет, так что название песни «50 к 65» уже не актуально. Но это никого не смущало, ведь для уфимских фанатов группы важно другое: они очень надеются, что в следующий раз услышат любимую группу раньше, чем песня изменит название на «55 к 70» или «60 к 75».

Все столь любимые публикой и проверенные временем хиты, которые фанаты на всех концертах поют хором, «машинисты» припасли напоследок.

- Деваться вам сейчас будет некуда, - сообщил Макаревич перед финальным блоком хитов.

- Только тихо поете... - посетовал Александр Кутиков.

- Саша, тихие песни они поют тихо, а громкие громко... - возразил Макаревич и пояснил, обращаясь к публике - Просто мы приближаемся к песням доисторическим и их надо петь вместе, иначе вообще ничего веселого не выйдет.

- Вы готовы? - крикнул Александр Кутиков зрителям, которые в ответ дружно закричали во весь голос «Да!»

- Ну вот, а ты говоришь тихо! - ухмыльнулся Макаревич.

В финале прозвучали все долгожданные хиты группы - «За тех, кто в море», «Марионетки», «Скачки» и, конечно, «Поворот» , а в зал выплыли огромные надувные рыба и желтый кот - герои песен и рисунков Макаревича, который, как известно , художник по образованию.

Кстати, среди зрителей в этот вечер был известный уфимский архитектор Урал Ураксин, который знаком с Макаревичем с юности: он учился на параллельном курсе с будущей звездой рока в Московском архитектурном институте. Заслуженный архитектор России пришел на концерт не с пустыми руками : подарил знаменитому артисту картину - дружеский шарж, где изобразил себя и главного «машиниста» в юности, дополнив сюжет фразой одного из главных хитов «Машины» - «Однажды мир прогнется под нас», который вместе с не менее популярной «Свечей» прозвучал на бис.