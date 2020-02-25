Тайный подземный город, призраки и проклятое место: историк рассказал, какие легенды скрывает Уфа

Каждый город нашей необъятной страны имеет свои собственные городские легенды, и башкирская столица не исключение. Уфимцы из поколения в поколение передают свои собственные, понятные только местным жителям истории. Журналист «Комсомолки», имеющий историческое образование, собрал самые известные и невероятные легенды города на высоком берегу реки Белой.

БЕСПОКОЙНЫЕ ПРИЗРАКИ

Даже в эпоху высоких технологий и научного прогресса люди продолжают верить в мистику, привидения и прочие потусторонние силы. Время от времени «очевидцы» объявляют, что видели в том или ином месте призрака. Эти слухи никогда не находят своего подтверждения, но становятся своего рода легендами, в которые нужно просто поверить.

Одна из таких городских легенд – о призраке маленькой девочки в голубом платье. Ее рассказывают всем, кто отважится поехать на экскурсию в заброшенный поселок Новоалександровка под Уфой. После аварии на предприятии «Уфахимпром» его жителей экстренно эвакуировали, и с тех пор там, по официальным данным, никто не живет. Заброшенные места всегда привлекают любителей мистики и разного рода фантастических историй. Вот и придумал кто-то легенду о беспокойном призраке.

По версии рассказчиков, призрак девочки живет в подвалах Новоалександровки и время от времени появляется на улицах поселка. Ее можно узнать по голубому платью и зловещему детскому смеху. По легенде, ее родители умерли от радиации, которой, к слову, никогда не было в этих местах. Но выдумщиков сложно убедить в обратном, поэтому обывателям и представляют такую версию.

Есть в Уфе и еще более древняя легенда о призраке, который обитает в доме-музее Сергея Аксакова. Главным героем этой городской байки стал дедушка знаменитого русского писателя Николай Зубов.

По легенде в доме-музее Сергея Аксакова до сих пор можно встретить призрак его дедушки. Фото: «Музеи России»

После смерти супруги дед Аксакова женился во второй раз на красивой, но злой и жестокой дочери местного помещика Александре Рычковой. Та сразу невзлюбила малолетних детей Николая Семеновича и всячески их изводила. Спустя несколько лет она скончалась при родах, а хозяина дома разбил паралич. Он до конца жизни не мог простить себя за то, что детство его сына и дочки было испорчено злобной мачехой.

Первым о встрече с призраком дедушки написал сам Сергей Аксаков. Якобы он видел седого старика за столом в рабочем кабинете. С тех пор эта легенда продолжает жить собственной жизнью. Находятся даже особо впечатлительные посетители дома-музея и ночные сторожи, которые утверждают, что видели привидение Николая Зубова, расхаживающего в полночь по своему бывшему кабинету.

Не менее интересная городская легенда о призраке как будто объясняет, почему Гостиный двор в Уфе – проклятое место. Якобы ему «портит ауру» привидение одного очень жадного купца, который умер еще до Октябрьской революции. По версии рассказчиков, он был настолько алчным, что даже после смерти не смог оставить без присмотра свой товар. Вот и бродит он по «Гостинке», так и не найдя упокоения.

Есть своя городская легенда и про известный в Уфе Гостиный дворФото: Валерий ШАХОВ

Скорее всего, эта легенда появилась уже в позднее советское время, потому что по первоначальной версии призрак купца бродил по развалинам Гостиного двора. А в полуразрушенном состоянии это здание находилось с начала 1980-х и до конца 1990-х годов.

«УЖАСЫ ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА»

Довольно распространенной является легенда о существовании целого подземного города под Уфой. Якобы в советские времена власти решили соединить в единую систему все городские бомбоубежища и даже построили там настоящее метро! Есть даже версия, что основой этой сети тоннелей являются знаменитые уфимские штольни, где в дореволюционные времена добывали полезные ископаемые.

Эту городскую легенду достаточно легко опровергнуть – строительство такого масштаба просто невозможно скрыть. А живых участников или очевидцев этой «стройки» так и не нашлось. Тем не менее, часть этой байки правдива, ведь в одной из бывших штолен теперь располагается склад вещей первой необходимости на случай ЧС. Вход туда охраняют военные, и попасть на секретный объект не представляется возможным. Из-за таинственности и секретности этого места люди и придумывают всяческие небылицы.

Знаменитые уфимские штольни в районе ВДНХ. Фото: ant-ufa.com

Еще одна история, связанная с «подземной Уфой», появилась в конце 1980-х годов. Она рассказывает о группе студентов, задохнувшихся в штольнях в районе ВДНХ. Якобы ребята допустили «ошибку новичка» и разожгли костер в тесном коридоре. По легенде, тела молодых людей до сих пор лежат там, не тронутые временем. Будто бы их уже находили очевидцы, без единого следа разложения. А когда случайные искатели приключений возвращались на это место, чтобы убрать трупы из шахты, там уже никого не было.

ЛЕГЕНДЫ О НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖЕСТОКОСТИ

В Уфе между поселком Новоалександровкой и промзоной есть одиноко стоящее здание, где по слухам, в советские годы проводили нелегальные аборты. По версии рассказчиков, все началось в сталинские времена, когда в СССР было официально запрещено проводить такие процедуры. Вот и приезжали женщины со всей республики в этот «абортарий».

Главная и самая пугающая подробность этой городской легенды в том, что абортированных детей закапывали прямо на заднем дворе этого здания. Понятно, что никакой мистики здесь нет, но байка все равно считается довольно страшной. Как легенда о нечеловеческой жестокости.

Так совсем недавно выглядел знаменитый абортарий под Уфой. Фото: Анастасия Козырева.

Еще одна такая появилась в Уфе в годы Великой Отечественной войны. Сразу оговоримся: эта легенда не нашла никакого подтверждения и является полным вымыслом. Речь идет о Солдатском озере в парке Якутова. Туда, якобы, сбрасывали ампутированные части тел из близлежащих военных госпиталей.

В те годы госпитали башкирской столицы принимали тысячи раненых на фронтах солдат. Многие из них после операций лишались ног или рук. Вот и придумали местные жители ужасающую и циничную легенду о том, что их сбрасывали в озеро. Естественно, эта байка в дальнейшем не подтвердилась.

ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ

Самая красивая, на наш взгляд, легенда Уфы, рассказывает о Чертовом городище и Лысой горе, что располагается на территории нынешнего санатория «Зеленая роща». Местные башкиры называли это место Тура-Тау – Гора-Камень. Еще в 18 веке участники экспедиции под руководством историка и краеведа Петра Рычкова узнали от них, что в пещерах под ней обитал дракон.

По версии рассказчиков, в 16 веке на вершине Тура-тау располагался лагерь ногайского хана Тюря-Бабату-Клюсов. Однажды туда прилетел дракон и сожрал всю его армию и свиту, а сам поселился в пещере, где охранял несметные сокровища. С тех пор местные жители стали обходить стороной «проклятое» место. По легенде, в подземельях под Лысой горой пропало немало искателей сокровищ – никто из них так и не выбрался на поверхность.