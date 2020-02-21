Словно бешеный принтер: самые спорные и необычные законы, принятые в Башкирии

В сентябре 2018 года прошли выборы депутатов Госсобрания-Курултая 6 созыва. Все считали, что собравшиеся на первую осеннюю сессию народные избранники будут протирать штаны, как происходило с их предшественниками, но «внезапно» в республике поменялась власть. Вот и решили парламентарии, что настало время перемен и стоит основательно потрудиться. Башкирский парламент вдруг резко включил режим «бешеного принтера» (народный термин, применяемый к первому созыву Госдумы образца 90-х годов. – Ред.) и срочно принялся штамповать новые законы. Притом необходимость некоторых из них вызывает большие вопросы.

Всего за полтора года Курултай принял целый ряд республиканских законов, которые существенно повлияли на жизнь каждого жителя Башкирии. Примечательно, что предыдущий созыв башкирского парламента тоже принял немало законопроектов, но сможете ли вы вспомнить хоть один?

У жителей Башкирии сложилось впечатление, что Курултай стал работать активнее. Фото: Госсобрание-Курултай

ЗАПРЕЩАТЬ НЕ ЗАПРЕЩЕНО

Переняв тренд у своих коллег из Госдумы, депутаты башкирского парламента взялись за принятие законов по «запрету всего и вся». После небольшой раскачки, парламентарии вняли требованиям тогда еще врио главы Башкирии, разогрели и включили «бешеный принтер».

Первыми «жертвами» новых запретов от Курултая стали любители выпить. Теперь в республике нельзя купить алкоголь с 22:00 и до 10:00 утра. Правда, пока что по Уфе еще остались островки, где отовариться горячительными напитками можно в любое время суток, но и их планируют прикрыть в ближайшее время. Соответствующие поправки уже анонсировали.

Осознав, что главная проблема на праздниках в Башкирии вовсе не отсутствие доступных развлечений, а пресловутый алкоголь, депутаты Курултая решили полностью запретить его продажу в определенные дни. С прошлого года спиртное нельзя купить во время проведения районных Сабантуев и Последних звонков, в День молодежи, который празднуют 27 июня и на День знаний.

В декабре прошлого года башкирский парламент пошел еще дальше и ввел «мини сухой закон» на новогодние праздники. С этого года в республике запрещена продажа спиртного 3 января и ограничена с 10:00 до 14:00 4, 5 и 6 января. Все во благо жителей, которые на зимних каникулах пить не умеют.

НОВЫЕ ШТРАФЫ

После возвращения Хабирова в Башкирию началась новая эпоха наполнения региональной казны штрафами. Не все же у федерального центра просить бюджетные кредиты.

«Первой ласточкой» в этом, пока не завершенном цикле законов, стал запрет парковаться на газонах. Если башкирский автолюбитель поставит машину на место, где по задумке властей должна быть трава (не обязательно, чтобы она там была), его оштрафуют сначала на тысячу рублей. В случае если с первого раза не доходит, то при повторном нарушении сумма увеличивается – от трех до четырех тысяч рублей. К должностным и юридическим лицам этот закон более жесткий – их нещадно штрафуют на суммы от пяти до 30 тысяч рублей.

Совсем недавно такие же по суммам штрафы ввели и для любителей парковаться около мусорных баков и мусоропроводов. Власти, видимо, решили, что проблема не в своевременном вывозе отходов, а в том, что водители бросают машины рядом с помойками.

Важнейшие законопроекты всегда обсуждаются на Президиуме Курултая. Фото: Госсобрание-Курултай

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

В начале февраля этого года башкирские парламентарии приняли еще один «запрещающий» закон. Теперь специализированные организации не могут усыплять безнадзорных животных и называть это «мерами профилактики».

- Теперь здоровых бродячих животных нужно стерилизовать и возвращать в прежнюю среду обитания, а смертельно больных — усыплять, - заявил тогда спикер Курултая Константин Толкачев.

Депутаты башкирского парламента продумали практически все меры по «ответственному обращению с животными». Например, агрессивных бездомышей будут пожизненно содержать в специальных питомниках. Строить приюты в обязательном порядке теперь будут районные администрации.

ОГРАНИЧИТЬ МИТИНГИ

Летом прошлого года Курултай решил запретить жителям Башкирии митинговать где попало. Депутаты приняли закон, согласно которому, нельзя проводить митинги в санаториях и детских лагерях, на аллеях, в садах (здесь имеются в виду не СНТ, а мини-парки. – Ред.), парках и скверах. В этом же законе прописано, что собираться, чтобы выразить свою позицию нельзя на частных территориях без письменного согласия собственника, на природоохранных территориях, в местах, имеющих историко-культурное значение. Запрещено митинговать и в местах, «не приспособленных для публичных мероприятий». Список «приспособленных» мест должно определить правительство республики.

«АНТИ-КОРИЧНЕВЫЙ ЗАКОН»

Среди всех запретов, которые ввели башкирские парламентарии в последнее время, хотелось бы отметить их борьбу со снюсом. Эти маленькие пакетики с так называемым «жевательным табаком» изрядно подпортили жизнь родителям многих школьников.

До недавнего времени снюс могли покупать, в том числе и дети, а по содержанию никотина одна «доза» этого «некурительного табака» в несколько раз превышала целую пачку сигарет. В прошлом году со всех концов Башкирии то и дело поступали сообщения об отравлениях этим веществом школьников. Тогда вскипел даже глава республики и потребовал от всех предпринимателей в течение 24 часов «убрать эту дрянь с прилавков».

В конце концов, в этом году вступил в силу закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Отдельным законом депутаты Курултая ввели и жесткие штрафы продавцам и владельцам магазинов, которых поймают за этим делом.

НЕОБЫЧНЫЕ ЗАКОНЫ

Полтора года назад башкирский парламент в шестой раз возглавил Константин Толкачев. Фото: Госсобрание-Курултай

За полтора года башкирские парламентарии приняли ряд законов, которые иначе как «необычными» не назовешь. Так, например, в этом году вступил в силу закон, запрещающий депутатам сельсоветов и районных советов хранить деньги за рубежом. Эх, а как хотелось бы какому-нибудь муниципальному депутату положить деньги в банк на Кипре!

Под занавес 2019 года Курултай фактически приравнял дипломы, выдаваемые духовными образовательными учреждениями с дипломами о профессиональном образовании. Единственное условие: учебная программа, по которой готовили священника, муллу или раввина, должна соответствовать «требованиям федеральных образовательных программ». Проще говоря, теперь можно отучиться на религиозного деятеля и работать по специальности.

Еще один необычный закон, который вступил в силу совсем недавно, касается присвоения новых названий улицам, площадям и другим частям населенных пунктов. Теперь если у вас есть заслуги перед республикой, и кто-то решил при жизни назвать в вашу честь улицу, то ему понадобиться письменное согласие от именитого земляка.

В завершении обзора хотелось бы напомнить, что летом прошлого года депутаты башкирского парламента приняли закон, по которому изменилось время работы избирательных участков во время выборов. Проголосовать теперь можно с 7 утра до 21 часов. Все для тех, у кого ненормированный рабочий день.