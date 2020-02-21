Главврач 21-й больницы Уфы Ринат Нагаев: «Проблемы есть, но все поэтапно решается»

В конце ноября прошлого года в уютном пресс-центре «Комсомольской правды – Уфа» состоялось торжественное награждение победителей народного голосования «Клиника года». В номинации «Лучший травмпункт» победителем стала городская клиническая больница №21. Однако клиника может по праву гордиться не только травмпунктом, но и уникальными профильными отделениями, некоторые из которых, например, аллергология и челюстно-лицевая хирургия - единственные в республике. О сильных сторонах больницы, сплоченном профессиональном коллективе, и что делать, если поступает пациент с подозрением на коронавирус, в беседе с «Комсомолкой» рассказал и.о. главного врача Ринат Явдатович Нагаев.

«НАША СИЛА – В НАШИХ ПРОФЕССИОНАЛАХ»

- ГКБ №21 – одна из самых крупных многопрофильных больниц в Башкирии, за которой закреплено более 112 тысяч населения – это и весь Октябрьский район Уфы, плюс огромная территория Уфимского района. В структуру клиники входят три участковых больницы – в Булгаково, Дмитриевском и Авдоне, а также 13 врачебных амбулаторий и 23 фельдшерско-акушерских пункта, - рассказывает и.о. главного врача Ринат Нагаев. – Только в нашей больнице функционируют единственные в Уфе отделения эндокринологии, проктологии и нефрологии, а отделения аллергологии, челюстно-лицевой хирургии и токсикологии – вообще единственные в республике. Отдельно мы можем гордиться нашей диагностической лабораторией, где проводятся все виды гематологических, биологических и иммунологических исследований.

ГКБ №21 – одна из самых крупных многопрофильных больниц в БашкирииФото: Рустем АХУНОВ

Самыми сильными сторонами больницы Ринат Нагаев считает сплоченный профессиональный коллектив, а также отсутствие кадрового дефицита.

- Когда я в прошлом году был назначен на должность и.о. главного врача, то, конечно, сначала меня встретили настороженно и с любопытством. К счастью, обошлось без конфликтных ситуаций. Сейчас, спустя четыре месяца моей работы в больнице, я вижу, какой работоспособный коллектив здесь подобрался, какие тут работают высококлассные специалисты, любящие и ценящие свою работу, - делится врач.

Конечно, есть в больнице и свои проблемы вроде большого износа медицинского оборудования и автопарка, но все эти моменты прорабатываются с министерством здравоохранения и поэтапно решаются. Например, уже в 2020 году ГКБ №21 планирует приобрести собственный аппарат МРТ, а значит, пациенты могут получать высокоточное обследование в рамках ОМС.

СТОП, ПАНИКА: КОРОНАВИРУС ПОД КОНТРОЛЕМ

В начале февраля СМИ взорвала новость: в приемный покой ГКБ №21 поступила пациентка с подозрением на коронавирус, в результате больницу якобы пришлось закрыть на карантин. Журналисты соревновались между собой по громкости заголовков, в результате тема вышла даже на федеральный уровень. Ринат Нагаев в разговоре с «Комсомолкой» подробно рассказал, как коллектив больницы отрабатывал ситуацию, и почему слухи об ее закрытии оказались необоснованными.

- Существует особый регламент действий в случае выявления особо опасных инфекций. Все четко прописано – начиная от федеральных нормативных документов, заканчивая республиканскими. Практически ежедневно у нас проводятся вебинары и семинары, совещания с минздравом на эту тему, - объясняет врач. – Когда к нам поступает пациент с лихорадкой и температурой, медработник сразу же обязан спросить – был ли пациент в Китае или контактировал с людьми, которые недавно оттуда вернулись. В случае положительного ответа автоматически включается режим работы по «условному пациенту» с коронавирусом.

Как рассказал Ринат Нагаев, 11 февраля, ближе к ночи, в приемный покой поступила 21-летняя уфимка, которая жаловалась на озноб, высокую температуру и сухой кашель. Вроде бы симптомы обычного ОРВИ, но врач сразу же поинтересовался у девушки – не была ли она в Китае. Уфимка честно призналась, что четыре месяца прожила в китайской провинции и только 28 января вернулась домой. Поначалу девушка чувствовала себя здоровой, но потом стала подниматься температура, поэтому она вызвала такси и вместе со своим молодым человеком приехала в больницу.

Все помещения были тщательно продезинфицированы, и вскоре в больнице продолжился прием пациентов

- Первым делом мы сразу же закрыли вход для посетителей, но одновременно организовали в другом конце здания, в травмпункте, прием амбулаторных пациентов. Также мы сразу сообщили на станцию скорой помощи о случившемся и попросили не привозить экстренных больных, а доставлять их в другие клиники. Параллельно мы сообщили о ситуации в медицину катастроф, подключили роспотребнадзор и станцию дезинфекции, а также все внутренние службы нашей больницы. После осмотра пациентки мы сразу перенаправили ее в инфекционную больницу №4, а сами начали обработку помещений, - объясняет Ринат Нагаев. – Главное, что я хочу подчеркнуть – все это время прием амбулаторных пациентов не прекращался, а проводился в другом конце здания. Кстати, на днях из Новосибирска пришли результаты анализов - к счастью, коронавирус у пациентки не подтвердился.

«СИМПТОМЫ НЕ УКАЗЫВАЛИ НА БОТУЛИЗМ»

Недавно в СМИ появилась новая информация – мол, в приемном покое ГКБ №21 врачи не смогли сразу распознать у пациента смертельно-опасное заболевание – ботулизм, и якобы три дня лечили его от панических атак. Родители 36-летнего Дмитрия С. рассказывали журналистам, как их сына осматривали врачи, но не нашли никаких показаний для госпитализации. И только когда Дмитрию стало хуже, его отвезли в другую больницу, где и поставили точный диагноз и даже ввели пациента в искусственную кому, потому что у того развилась дыхательная недостаточность.

- На самом деле ситуация здесь не столь однозначная, как может показаться на первый взгляд, - объясняет и.о. главного врача ГКБ №21 Ринат Нагаев. – Такой пациент действительно к нам поступал, но вся проблема в том, что у него изначально была выражена неврологическая симптоматика в результате перенесенного ранее заболевания. Мы оказали необходимую помощь: взяли все необходимые анализы, пациента осмотрел заведующий отделением неврологии. Мы ввели ему необходимые препараты, после чего пациент сразу почувствовал облегчение и вместе с родителями самостоятельно отправился домой. Только через несколько дней мы узнали о том, что он с ухудшением здоровья попал в другую больницу, где у него и диагностировали ботулизм – и то, подчеркну, не сразу. В любом случае, по данному факту у нас сейчас проводится служебная проверка.

ОФИЦИАЛЬНО

Самыми сильными сторонами больницы Ринат Нагаев считает сплоченный профессиональный коллективФото: Рустем АХУНОВ

Нагаев Ринат Явдатович родился в 1968 году. В 1991 году окончил Башкирский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».

Будучи студентом, с 1989 года работал фельдшером скорой помощи. После окончания института стал работать врачом-педиатром, детским психоневрологом Сибайской центральной городской больницы. С января 1996 года был назначен на должность главного врача детской больницы. С апреля 2002 года работал в системе обязательного медицинского страхования: сначала директором Сибайского филиала, затем директором Центрального филиала Республиканского фонда. В 2005 году стал главным врачом Центральной городской больницы Сибая.

С ноября 2007 до ноября 2019 года Ринат Нагаев работал главным врачом Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова. С конца 2019 года является и.о. главного врача ГКБ №21.