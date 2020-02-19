Выручка «Башнефти» по итогам 2019 года превысила 854 млрд рублей

По итогам 2019 года ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») сохранила финансово-экономическую устойчивость и продемонстрировала хорошие производственные результаты. Накануне компания отчиталась по результатам работы за прошлый год.

РОСТ АКТИВОВ

Согласно отчету, по итогам прошлого года выручка компании составила 854,6 млрд руб, операционная прибыль – 116,6 млрд рублей, показатель EBITDA – 166,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 76,8 млрд рублей.

Отметим также, что компания нарастила чистые активы – в 2019 году они увеличились на 11,1% и составили 501,4 млрд рублей. А величина совокупных активов компании превысила 811,3 млрд рублей.

РАСХОДЫ И РЕЙТИНГИ

Башкирские нефтяники значительно увеличили капитальные затраты – до 61,2 млрд рублей. Рост этого показателя по сравнению с 2018 годом составил 20,9%. В компании отметили, что ожидают от этих мер существенный экономический эффект в ближайшем будущем.

Прошлый год оказался успешным для «Башнефти» и на международном рынке. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило кредитный рейтинг компании до «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.

В свою очередь, по национальной шкале кредитоспособности «Башнефть» подтвердила максимальный уровень ruAAA со «стабильным» прогнозом. Такой уровень компании был присвоен рейтинговым агентством «Эксперт РА» еще в 2017 году и с тех пор остается неизменным.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В «Башнефти» подчеркивают, что высоких финансовых показателей компании удалось добиться во многом благодаря хорошим результатам производственной деятельности. В прошлом году компания сохранила уровень добычи нефти в Башкирии на уровне 2018 года. Общий объем добычи на зрелых месторождениях составил 16,3 млн тонн, а всего «Башнефть» добыла в 2019 году 18,7 млн тонн нефти.

Из особых достижений за прошлый год, в «Башнефти» отмечают запуск первой в стране опытно-промышленной системы «Цифровое месторождение». Внедрение новейших цифровых технологий позволит добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта.

Хороших показателей компания добилась и в области наращивания ресурсной базы. В прошлом году башкирские нефтяники продолжили внедрять самые современные технологии добычи на месторождениях и вели активную геологоразведку. И эти усилия не пропали даром – доля горизонтального бурения составила 77,5%, что уже является одним из самых высоких показателей нефтегазовой отрасли по всей стране. Кроме того, в минувшем году компания открыла четыре новых месторождения и 86 продуктивных залежей нефти, что позволило существенно нарастить ресурсную базу углеводородного сырья.

Что касается такого важного показателя как нефтепереработка, то и здесь башкирские нефтяники показали очень хороший результат. И это не смотря на общее падение данного направления по всей стране. Так, в 2019 году объем первичной переработки вырос на 2,3% и составил 18,7 млн тонн. Как отметили в «Башнефти», рост объемов был обусловлен в первую очередь, ростом эффективности операционного управления данным блоком.

Позитивная динамика развития «Башнефти» позволила компании в 2019 году выполнить все свои обязательства перед республикой, в том числе выплатить налоги, дивиденды и реализовать большую благотворительную программу по развитию социальной сферы региона.