Фестиваль Ильдара Абдразакова в Уфе открылся концертом и хоккейным матчем

Во вторник, 18 февраля, в Уфе открылся III Международный музыкальный фестиваль «Abdrazakov fest», который стартовал на прошлой неделе концертом в Екатеринбурге. Для родной Уфы знаменитый земляк приготовил совершенно особую программу. Кроме концерта камерной музыки с участием студентов Академии музыки им. Елены Образцовой Анастасии Коротенко и Натальи Якимовой, который прошел в Концертом зале Уфимского училища искусств, сегодня, 19 февраля, в рамках фестиваля будет показана опера Джузеппе Верди «Аттила», ставшая режиссерским дебютом Ильдара Абдразакова. На сцену Башкирского театра оперы и балета сегодня вечером выйдут звезды мировой оперы - сам режиссер-постановщик в титульном партии, итальянский тенор Лучано Ганчи, сопрано Вероника Джиоева и молодой солист Мариинского театра, баритон Сергей Кайдалов, в прошлом году завоевавший первый приз на Международном конкурсе музыкантов в Норвегии. Накануне спектакля в Башопере прошла пресс-конференция участников фестиваля.

- Кого-то вы уже знаете, кто-то приехал в первый раз, - представил исполнителей художественный руководитель фестиваля Ильдар Абдразаков. - Начнем с молодежи - сегодня у нас представлены: дебютант в партии Эцио - Сергей Кайдалов. Он прошел отбор я его долго слушал - ну и решил, что завтра он может вполне достойно исполнить эту партию, нелегкую, но которая как раз показывает все его способности - и как певца, и как актера. Еще хотел бы вам представить гостя из Италии, моего друга и потрясающего парня, как все тенора, Лучано Ганчи. Легкий на подъем, как и все итальянцы, он впервые приехал из Рима в Уфу. Мы с ним познакомились на открытие оперного театра в Казахстане, тоже на опере «Аттила», которую поставил великий итальянский режиссер Пьер Луиджи Пицци - автор самых лучших и красивых и постановок в Ла Скала. Лучано Ганчи уже пел эту партию и будет интересно услышать итальянского тенора в итальянской опере. Наконец, прекрасная и всеми любимая нами Вероника Джиоева. Она специально выучила партию Одабеллы - и когда она спела ее на репетиции, я понял, что она просто родилась для этой партии.

ДВА ДЕБЮТА И ПРЕМЬЕРА В «БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ»

Стоит отметить, что Вероника Джиоева не впервые выступает в башкирской столице - она принимала участие в фестивалях «Шаляпинские вечера в Уфе» и «Сердце Евразии». Но, как призналась сама певица, нынешний визит стал для нее особенно желанным.

- После того, как я получила приглашение исполнить партию Одабеллы, я посмотрела оперу в записи и была просто поражена - она настолько меня восхитила своей красотой, - признала Вероника. - А когда мы репетировали на сцене, я поняла, что в жизни она еще прекраснее. Для меня это огромное счастье, и я очень благодарна Ильдару, что благодаря ему эта роль будет в моем репертуаре.

Итальянский тенор отметил, что ему будет очень тяжело петь партию Форесто, жениха Одабеллы.

- Не вокально, а потому что мне нужно ненавидеть этого человека, которого в жизни я, наоборот, очень люблю, - признался Лучанго Ганчи. - Я должен буду представить какого-то другого человека.

Итальянский тенор Лучано Ганчи признался, что ему будет тяжело ненавидеть героиню Вероники Джиоевой в «Аттиле», потому что в жизни он ее очень любит.Фото: Мила КИЯН

Кстати, 13 марта башкирского «Аттилу» покажут в Москве, на исторической сцене «Большого театра». О предстоящем событии рассказал постановщик оперы и исполнитель главной партии Ильдар Абдразаков.

- Во-первых, опера «Аттила», насколько я понимаю, никогда не шла в Большом театр, - отметил Ильдар. - А если говорить о нашей опере, постановках Башкирского театра, то, наверное, последний раз это был было году в шестидесятом. По-моему, это была «Журавлиная песнь» или «Салават Юлаев». А после этого театр не ездил в Москву. Знаю, что в прошлом году был «Фауст» на новой сцене. Но все-таки историческая сцена, конечно, совсем другое. И мне вдвойне приятно, что я буду выступать, и мои коллеги, Вероника Джиоева, и это будет именно та, первая постановка, которую я в этих стенах осуществил.

Что касается фестивального «Аттилы», которого, успевшие приобрести билеты меломаны, смогут услышать уже сегодня вечером, то спектакль, без сомнения станет, событием в культурной жизни башкирской столицы.

- Эмоции точно будут зашкаливать - потому что накал страстей будет очень велик, - уверен Ильдар Абдразаков. - Два дебюта - Вероника Джиоева и Сергей Кайдалов, а также итальянский тенор Лучано Ганчи - что еще может быть лучше. Спектакль откроет зрителям музыкальную культуру разных стран. Для нас это будет большое событие и Уфа зазвучит на весь мир.

ИСПОЛНИЛ СВОЮ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ

Впрочем, в фестивальном графике, кроме репетиций, концертов, прямых эфиров, многочисленных интервью прославленный башкирский бас сумел выкроить время и на спорт, дважды побывав в ледовом дворце «Уфа-Арена». В первый же день в родном городе артист вместе с супругой Марикой и уфимскими друзьями отправился на матч - поболеть за свою любимую команду - ХК «Салават Юлаев», которая в итоге обыграла ХК «Сочи», обеспечив себе досрочный выход в плей-офф КХЛ. А на следующий день, после двух репетиций Ильдар вновь отправился в ледовый дворец, но уже не в качестве болельщика, а игрока, выйдя на лед в дружеском матче, в котором принял участие и Глава Башкирии Радий Хабиров. На своей странице в Инстаграме Ильдар выложил целую серию снимков из раздевалки, на которых он в форме ХК «Салават Юлаев».

Знаменитый бас осуществил свою детскую мечту - вышел на лед «Уфа-Арены» в форме ХК «Салават Юлаев». Фото: соцсети

- «Abdrazakov fest» - это не только музыка! И сбываются мечты не только молодых певцов, но и мои детские. Всегда хотел поиграть в хоккей, - признался артист.

Снимки оперной звезды в зеленой форме «юлаевцев» собрали множество лайков и комментариев от поклонников и коллег-артистов.

- Ну, ты брат, крут! - похвалила Абдразакова знаменитая оперная пара - Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, а телеведущая Первого канала Екатерина Андреева отметила, что певцу идет форма.

Супруга башкирского баса, которая является директором Фонда поддержки молодых талантов и развития международных культурных связей - организатора фестиваля, отметила, что третий «Abdrazakov fest» в Уфе оказался очень насыщенным.

- Мы здесь всего второй день, но ощущение, что уже неделю, - призналась Марика. - Уфа завьюжила не только метеорологически, но и репетициями, концертами, эфирами и хоккеем.

21 февраля фестивальную эстафету примет Казань, а 26 февраля в Большом зале Московской консерватории им. Чайковского пройдет заключительный концерт «Верди-гала».