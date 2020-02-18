Башкирия оказалась в середине рейтинга по качеству жизни российских регионов

Эксперты и аналитики РИА Новости составили очередной ежегодный рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Первое место в этом списке, ожидаемо, заняла Москва. В первую тройку по этому показателю также вошли Санкт-Петербург и Московская область, а самыми «слабыми» оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика и Тыва.

КАК СЧИТАЛИ

Специалисты, составляющие рейтинг, опирались на 70 различных показателей, которые, так или иначе, характеризуют качество жизни в регионе. Среди прочих, это уровень доходов жителей и безработицы, жилищные условия и безопасность, демографическая ситуация и экология. Учитывались и особенности регионального уровня развития здравоохранения и медицины, образования и социальной инфраструктуры, развитие малого бизнеса и транспортной инфраструктуры, а также освоенность территории в каждом из регионов.

Всего аналитики РИА Новости исследовали огромное количество данных от Росстата, Минздрава и Минфина России, а также отчеты Центробанка и другую статистическую информацию. На основе анализа каждому региону давали определенное количество очков. Те субъекты, где было больше баллов, занимали более высокую строчку в рейтинге.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Согласно исследованию, первые места в рейтинге по качеству жизни второй год подряд заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Места с четвертого по седьмое, также как и в 2018 году, достались Татарстану, Белгородской области, Краснодарскому краю и Воронежской области.

Существенный рывок вперед по итогам прошлого года, совершили Ленинградская и Калининградская области, которые заняли 8 и 9 строчки соответственно. В 2018 году эти регионы располагались на 11 и 10 местах рейтинга.

ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТЬСЯ

В самом низу рейтинга РИА Новостей по данным аналитиков оказалась республика Тыва. Чуть лучше уровень жизни в прошлом году был в Карачаево-Черкессии, Еврейской автономной области и в Забайкальском крае. При этом по данным экспертов, два худших по качеству жизни российских региона демонстрируют такой результат второй год подряд. Пятое с конца место в списке заняла Курганская область, которая еще в 2018 году располагалась на две строчки выше.

По данным аналитиков, Башкирия не улучшает свои показатели два года подрядФото: Евгения ГУСЕВА

ЧТО В БАШКИРИИ

Наша республика в рейтинге по качеству жизни второй год подряд занимает 25-е место. В топ-30 Башкирия обходит Рязанскую область, республику Адыгея, Ярославскую и Ульяновскую области и Камчатский край, который расположился на 30 месте.

Что касается наших ближайших соседей, то Челябинская область по качеству жизни оказалась ровно на одну строчку выше Башкирии. Из тех регионов, с которыми граничит республика, выше в этом рейтинге оказались Самарская (16 место) и Свердловская (13 место) области.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ранее эксперты РИА Новости назвали самые безопасные для ведения бизнеса города России. Специалисты оценивали криминальную обстановку в крупных городах, исходя из того, как часто в рестораны и кафе вызывают группы быстрого реагирования.

Почему этот показатель так важен для рейтинга качества жизни? Все просто: уровень криминала и условия ведения малого и среднего бизнеса в отдельно взятом городе напрямую влияет на качество жизни.

Итак, городом, где чаще всего дебоширят в заведениях общепита, стала Уфа. Возможно, именно из-за этого башкирская столица подпортила общий балл республики в рейтинге регионов России по качеству жизни. Такими темпами Башкирия не сможет приблизиться к заветной мечте региональных властей и мэр одного из городов так и не заплачет (напомним, что не так давно Радий Хабиров обещал, что Уфа настолько преобразится, что у градоначальника Казани потекут слезы зависти – Ред.)

Второе место в печальном рейтинге по уровню опасности для малого и среднего бизнеса заняли Набережные Челны. Замкнула тройку олимпийская столица России Сочи.

В свою очередь, аналитики РИА Новости отмечают, что самым безопасным городом для ведения бизнеса стал Екатеринбург, второе место занял Ростов-на-Дону, третье Санкт-Петербург, далее идет Новосибирск, замыкает топ-5 Москва.