В Башкирии спасли 11 лошадей, которые провалились под лед

Вчера днем, 17 февраля, в Иглинском районе Башкирии под лед провалился целый табун лошадей. 11 кобыл ушли под воду и едва не погибли, если бы срочно не развернули спасательную операцию.

Местный фермер Сагитзян Идиятуллин рассказал, что повел животных на водопой. Из-за тонкого льда они стали проваливаться в воду. Во главе с ним была организована целая спасательная операция, ее записали на видео. На кадрах видно, что для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды привлекли трактор. Несчастных лошадей машина доставала веревками.

– Нестабильные погодные условия зимы явились следствием данной ситуации. Лошади зашли на лёд по привычке, думая, что лёд там как всегда с полметра, – сказал фермер.

Благодаря оперативно принятым мерам животные были спасены. Сегодня стало известно о состоянии лошадей. Как оказалось, все 11 кобыл были беременные. Но их жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Их отогрели, накормили и на всякий случай показали ветеринару.

- Простудиться никто не успел, все сухие, ухоженные и сытые — самое главное. Когда лошадь сытая, она довольна, - сказал Идиятуллин. Фермер отметил, что не смог бы простить себе смерть лошадей.