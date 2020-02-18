2020-02-18T09:32:49+03:00
Общество

В Башкирии спасли 11 лошадей, которые провалились под лед

К счастью, сейчас жизни животных ничего не угрожает
Эльвина АПАРИНА
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Благодаря оперативно принятым мерам животные были спасены.Благодаря оперативно принятым мерам животные были спасены.
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Вчера днем, 17 февраля, в Иглинском районе Башкирии под лед провалился целый табун лошадей. 11 кобыл ушли под воду и едва не погибли, если бы срочно не развернули спасательную операцию.

Местный фермер Сагитзян Идиятуллин рассказал, что повел животных на водопой. Из-за тонкого льда они стали проваливаться в воду. Во главе с ним была организована целая спасательная операция, ее записали на видео. На кадрах видно, что для того, чтобы вытащить животных из ледяной воды привлекли трактор. Несчастных лошадей машина доставала веревками.

– Нестабильные погодные условия зимы явились следствием данной ситуации. Лошади зашли на лёд по привычке, думая, что лёд там как всегда с полметра, – сказал фермер.

Благодаря оперативно принятым мерам животные были спасены. Сегодня стало известно о состоянии лошадей. Как оказалось, все 11 кобыл были беременные. Но их жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Их отогрели, накормили и на всякий случай показали ветеринару.

- Простудиться никто не успел, все сухие, ухоженные и сытые — самое главное. Когда лошадь сытая, она довольна, - сказал Идиятуллин. Фермер отметил, что не смог бы простить себе смерть лошадей.

В Башкирии спасли из полыньи табун лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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