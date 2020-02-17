2020-02-17T20:08:16+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл в важном матче «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимская команда закончила домашнюю серию победой
Рустем АХУНОВ
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Первую шайбу забросил Александр КадейкинПервую шайбу забросил Александр КадейкинФото: Рустем АХУНОВ
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Вечером 17 февраля «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Сочи» и этой победой заработал себе путевку в плей-офф КХЛ.

ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ МАТЧ

Заключительный матч домашней серии был важным как для «Салавата», так и для гостей из «Сочи». И если для первых он обеспечивал выход в плей-офф уже сейчас (напомним, что у команды остались еще три выездные игры – ред.), то для гостевой команды стоял вопрос о том, чтобы иметь хотя бы теоретические шансы попасть в топ-8 команд Восточной конференции по итогам регулярного сезона.

Фото: Рустем АХУНОВ

Несмотря на ответственный матч, Николай Цулыгин вновь решил поэкспериментировать с игровым составом. В первом звене неожиданно заиграли Картаев, Гиматов и Солодухин. Тройка легионеров отправилась во второе звено. Бурмистров сыграл с Картаевым и Кугрышевым. Кадейкину в напарники по звену достались Жарков и Сошников.

ЖДАЛИ ОШИБКИ СОПЕРНИКА

Первые 40 минут игры команды выжидали, пока соперник совершит ошибку. В середине первого периода Лисовец воспользовался суматохой у ворот соперника и получил шайбу из-за ворот. Реализовать момент белорусскому игроку не удалось. В конце игрового отрезка нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян вышел один на один с вратарем «Салавата», но Метсола смог отбить удар в дальний угол ворот.

Фото: Рустем АХУНОВ

Во втором периоде вратаря «Сочи» побеспокоил Гиматов, угодивший с близкого расстояния в перекладину. Для Метсолы наиболее опасным оказался бросок Шона Колинза, но канадец не смог забить гол буквально с двух метров от ворот – шайба угодила прямо в голкипера.

Третий период оказался результативнее, пусть только лишь для одной команды. На 51 минуте важную шайбу в большинстве забил Кадейкин, получивший передачу Бурмистрова от ворот соперника. Голкипера и защитника гостей в этот момент прямо на пятаке отвлекал Крикунов. На 59 минуте матча главный тренер «Сочи» выпустил на поле шестого полевого, чем и воспользовались уфимские хоккеисты. Шайбу на этот раз забросил Умарк, который получил передачу от Семенова. Итоговый счет – 2:0 в пользу «Салавата Юлаева».

Фото: Рустем АХУНОВ

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вскоре подопечным Николая Цулыгина предстоят три выездные игры с «Барысом», «Металлургом» и «Ак Барсом». Сейчас эти матчи смогут повлиять лишь на то, какое место займет «Салават Юлаев» по итогам «регулярки». Это, соответственно, опеределит соперника уфимского клуба в первом раунде игр на вылет. Если плей-офф начнется прямо сейчас, то соперником уфимских хоккеистов станет «Барыс».

Фото: Рустем АХУНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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