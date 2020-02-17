В Башкирии на ремонт дорог потратят более 19 млрд рублей

Башкирские власти намерены всерьез взяться за ремонт старых и строительство новых автомобильных дорог. На оперативном совещании в правительстве глава гостранса Тимур Мухаметьянов поделился планами ведомства на предстоящий сезон дорожных работ.

СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ

- В бюджете республики на 2020 на ремонт и содержание дорог заложено 19,1 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, - заявил Тимур Мухаметьянов.

При этом региональные власти подали заявку в федеральный центр на дополнительное финансирование дорожного строительства. Если все пойдет по плану, то республика в этом году получит еще 9,6 млрд рублей.

Главная задача, которая стоит перед гострансом – значительно улучшить качество дорог в Башкирии. В 2020 году соответствовать нормативам должны будут 55% дорог в районах, 65,8% в Уфе и окрестностях, а также 63,3% в районе Стерлитамака. Как отметил глава гостранса Башкирии, больше всего денег из дорожного фонда потратят на ремонт дорог регионального значения – 52,7% или более 8 млрд рублей. На местные дороги уйдут еще 6,6 млрд рублей или 43,1% «дорожных денег».

ЧТО БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ

По словам Тимура Мухаметьянова, в 2020 году дорожные рабочие отремонтируют около 2 тысяч километров существующих автомобильных дорог и построят 40-45 километров новых. К тому же, гостранс закажет ремонт и строительство 40 мостов.

- В первую очередь, в этом году планируется сосредоточиться на строительстве моста в створе улицы Воровского и начать строительство нового моста через реку Белая в створе улицы Интернациональная. В последнем случае планируем привлечь федеральное финансирование в размере 300 млн рублей. Такую же сумму из федерального бюджета планируется потратить и на ремонт моста в Шакше и еще 200 млн рублей на мост через реку Белая в створе улицы Округа Галле, - заявил Тимур Мухаметьянов.

Также в этом году начнется строительство транспортной развязки на перекрестке проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. На этот проект из федеральной казны выделят дополнительно 150 млн рублей. Глава гостранса Башкирии также напомнил, что из федерального бюджета на строительство Восточного выезда из Уфы потратят 4 млрд рублей.

На ремонт и содержание дорог в Башкирии планируют привлечь 9,6 млрд рублей из федерального бюджетаФото: Тимур ХАНОВ

КОГДА НАЧНУТ РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ

По словам Тимура Мухаметьянова, в этом году сезон ремонта дорог стартует с 15 апреля, когда дорожники начнут латать ямы. Завершится ямочный ремонт 15 июня.

Также с 1 мая по 15 июня дорожные рабочие будут ремонтировать дворы и тротуары. Эти работы входят в региональную программу по благоустройству городов и райцентров.

- С 1 июня начнется активный сезон стройки, который продлится до 15 ноября, - подчеркнул руководитель гостранса Башкирии.

По данным дорожного ведомства, на данный момент все необходимые стройматериалы уже закуплены и подготовлены. В этом сезоне один только «Башкиравтодор» будет использовать 1250 единиц техники, 94 единицы региональные власти обещают докупить к началу ремонтных работ. А еще гостранс республики обещает запуск 52 новых асфальто-бетонных заводов.

ГДЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ

По словам Тимура Мухаметьянова, в этом году больше всего дорог отремонтируют в Уфе и Стерлитамаке. Все работы включены в Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе определены 107 объектов. Всего в Уфе и Уфимском районе республики отремонтируют 70,12 км дорог, а в Стерлитамаке и окрестностях – 57,97 км. В том числе, дорожники планируют отремонтировать 15,49 км улиц в самом Стерлитамаке, 2,62 км улиц в Салавате и 11,7 км в Ишимбае.