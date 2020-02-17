Элвин Грей: «Я не герой-любовник - хочу сыграть главную роль в комедии»

Популярный артист национальной эстрады, 30-летниий Радик Юльякшин, выступающий под сценическим именем Элвин Грей, один из самых гастролирующих исполнителей. Сезон 2020 артист открыл на прошлой неделе концертами в родной Башкирии, которые продолжит и весной. Кроме тура по республике в гастрольном графике Элвина Грея выступления и в других регионах страны: его ждут в Оренбурге (28 и 29 марта), Пензе (31 марта), Самаре (1 апреля), Челябинске (13 апреля), Магнитогорске (14 и 15 апреля) и Набережных Челнах, где запланировано аж пять концертов подряд (с 19 по 23 апреля)! Но самым ожидаемым, без сомнения, станет выступление заслуженного артиста Башкирии на одной из самых престижных площадок российской столицы – «Crocus City Hall», которая вмещает более семи тысяч зрителей. В преддверии знаменательного события - это будет первый большой сольный концерт звезды национальной эстрады на столь масштабной столичной площадке - артист встретился с поклонниками в Полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве. Пообщаться со своим кумиром пришло более двухсот человек. Радик откровенно ответил на все, интересующие фанатов вопросы, рассказал о творческих планах, жизненных трудностях и мечтах. Например, о том, что хотел бы сняться в кино.

- В главной роли, - уточнил Радик. - Сыграть хочу в комедии - я не герой-любовник. Вот стиль фильма «1+1» мне близок: что-то поучительное, жизненное и веселое.

Не осталась без внимания и частая смена имиджа артиста: поклонники поинтересовались, зачем он постоянно красит волосы.

- Мы - люди сценические, нам нужно всегда меняться: и в плане творчества, и внешне. Может, через полгода я вообще буду ходить с зелеными волосами. Так что для меня изменить цвет волос - это творческий процесс, - пояснил Радик.

О ПЕРВЫХ ЗАРАБОТКАХ И СЛУЖБЕ В АРМИИ

- Класса с девятого-десятого начал зарабатывать - не хватало денег, а хотелось в школе что-то купить себе. В семье было не так уж много возможностей для этого. Приходилось собирать цветмет и сдавать. Тогда я понял, как можно зарабатывать деньги, и вообще: чтобы что-то получить, нужно работать. После нескольких раз меня затянуло. Класса с девятого-десятого я начал зарабатывать. А после одиннадцатого класса я мог снять квартиру в центре и жить самостоятельно, учась и гастролируя. После школы я сразу ушел из дома и начал жить самостоятельно. Первые серьезные деньги я потратил на компьютер – делал его мощнее: брал операционку, менял жесткие диски. Раньше не хватало мощности, приходилось апгрейдить компьютер. Потом появилась машина – деньги начали уходить на ее ремонт. Когда мне пришла повестка в армию, я уже начал гастролировать и понимал, что могу проморгать год. Я как раз в Москву приехал. Так что в армию я просто не ходил – четко понимал про себя, что это не для меня. Я всегда считал так, что если заняться нечем, то можно смело идти в армию, а если уже четко все распланировал, то нужно развиваться в своей сфере. Но это лично мое мнение. Правда, плюс армии – в дисциплине и воспитании. У таких ребят все четко, по полочкам, порядок в голове и жизни. Мне это всегда очень нравилось в отслуживших парнях.

В Москве Элвин Грей представит шоу, которое уже успели оценить в УфеФото: Мила КИЯН

О ТОМ, КАК ДОБИЛСЯ УСПЕХА

- Я хотел научиться создавать музыку, быть окруженным профессионалами. Я накопил денег, ведь если в Уфе одна аранжировка стоила три-пять тысяч рублей, то в Москве ее стоимость уже тысяча долларов. Я заказал, при этом мне было важно попасть в эту студию, со всеми познакомиться. Оставив свой заказ, я предложил свою кандидатуру как помощника: принести, подать, аппаратуру подключить. Я был готов выполнять любую работу. Уехал домой, а мне уже пришел ответ – меня взяли в команду. Я снял там маленькую комнату и засел работать с ребятами на пять лет - узнал всю кухню изнутри. Так я оказался в окружении артистов, узнал, как работает iTunes, чем живет шоу-бизнес, как продавать музыку. Я успевал везде: участвовал в конкурсах, общался с артистами, очень хотел все знать и заниматься творчеством. Даже сейчас у меня есть такое желание – учиться и работать, и я этого не стесняюсь. Несмотря на то, что Москва – огромный город, нужно всегда оставаться человеком. Отгонять от себя понты и корыстные мысли, относиться к ближнему, как к своей маме. В Москве много хороших людей, со всеми можно сработаться, просто не нужно стесняться. Я помню, приехав сюда в 2011 году, был очень общительным. Очень легко получалось заводить знакомства: вот только сегодня познакомились, а уже сидим вместе в студии, как друзья. В общем, нужно верить в свою цель и идти к ней. Отсутствие музыкального образования никогда мне не мешало, никто никакую «корочку» не спрашивали. Я всегда думал, что нужно только нотную грамоту выучить, чтобы разбираться в тональностях и прочем. При этом меня после девятого класса не взяли в музыкальное училище – сказали, я маленький, голос еще не сформировался до конца. А потом я уже обрадовался, что меня не взяли.

О ПОЛЬЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКАХ

Известно, что Радик Юльякшин закончил пединститут им. Шолохова, став дипломированным психологом. Поклонники поинтересовались: пригодилось ли ему высшее образование.

- Образование психолога помогает очень сильно. Мне кажется, вообще каждому человеку оно полезно. При общении с людьми, коллегами, - уверен Радик. - Я вот общаюсь с народом и должен понять его настроение, прочувствовать. И в песнях тоже есть доля психологии – донести суть до самого сердца. Но точной формулы и расчета, конечно, нет. Есть просто душа и ты. Либо ты сделал от души, либо просто, чтобы сделать. Если композиция жизненная – слушатели могут и слезу пустить. А для количества можно и двадцать песен написать, но они не зайдут. Музыка должна жить – текст и ноты должны слиться воедино, и психологии здесь точно есть место. Конечно, иногда думаешь: вот этот трек точно зайдет. Но он не заходит. А иногда как-то не заморачиваешься - быстро пишешь, выпускаешь песню, а она попадает во все хит-парады и радиостанции, становится хитом. Потом приходит понимание, что из десяти песен одна точно выстрелит. Правда, сейчас, когда есть опыт, уже так песнями не разбрасываешься. Подготовка серьезнее, сразу оцениваешь – для какой аудитории эта композиция, как попасть в нее.

О НЕУДАЧАХ И СПОСОБАХ МОТИВАЦИИ

- У меня тоже не всегда все хорошо, хотя в соцсетях я всегда веселый. У меня просто правило – на людях стараюсь не показывать свое плохое настроение и негатив. Черные полосы случаются – не знаешь, куда себя деть. Когда у меня была проблема со слухом, я на три месяца выпал из жизни: не заходил на студию, ничего не писал, думал, что уже моя карьера разрушится. Даже в мечеть начал ходить, лечился. А потом как-то успокоился – это жизнь, надо через этот этап пройти. Постарался принимать все проще. Кстати, с возрастом трудности преодолевать легче – раньше я вообще любые мелкие ссоры пропускал через себя, слишком близко к сердцу. А сейчас живется легче, но бывают разные жизненные ситуации. Бывает, что есть свободная неделя, чтобы поработать в студии, но «не прет»: стараешься, пишешь - не идет! А случается, что на репетиции или перед концертом за двадцать минут напишется песня. Конкретных приемов у меня нет, все случается спонтанно, зависит от ситуации. Но для меня всегда главное – это выспаться.

О СОВМЕСТНЫХ ТРЕКАХ И СОБСТВЕННОМ ЛЕЙБЛЕ

- Мы тесно сотрудничаем с Zhara Music, а с РAVAMUSIC мы очень дружим, общаемся. Думаю, все случится спонтанно. Вот мы с Кириллом Мойтоном выпустили вместе песню: просто сидели, гитарист наигрывал мелодию - и мы начали накидывать слова. Цель каждого – стать популярным, чтобы его песни слушали. Мне хочется, чтобы нашу музыку слушали везде. У нас сейчас где-то десять артистов, над популярностью которых мы работаем. Хочется, чтобы они гастролировали, чтобы их слушали и узнавали. Ищем самородков. Они могут выложить свою песню в соцсетях, поставить хэштег. Так мы нашли одного талантливого парня из Уфы. Просто хорошо спел под гитару, поставил хэштег, и мы его заметили. Так что все возможно, мы готовы работать с талантливыми людьми. В нашем лейбле я ведь не один, и у каждого своя задача. А место, конечно, есть. Поколения сменяются, приходят новые люди, поэтому места хватит всем – нужно просто работать и верить в себя.

Фанаты артиста всегда ждут встречи со своим любимцемФото: Мила КИЯН

О РОДИТЕЛЯХ

- Мама – это все. Это ангел-хранитель, она мой самый близкий друг, которого я всегда слышу. Других близких могу не услышать, но не ее. Правда, видимся с ней редко – говорим по видеосвязи, переписываемся. Иногда видимся раз в квартал или полгода - она живет в Красноусольском или Казани. Иногда она приезжает ко мне в Москву. Я на маму похож внешне: нос, цвет кожи. А характер наполовину от папы, наполовину от мамы. Я вообще очень благодарен родителям, что они меня воспитали так. Все, что они мне говорили, объясняли, я применяю в своей жизни. Мне это очень помогает, правда. Все жизненные уроки, которые они давали, я держу в голове и часто о них вспоминаю. Отца не стало, когда мне было одиннадцать лет. Он мне всегда говорил про музыку. Всем рассказывал, что его сын вырастет и станет певцом – я это прямо четко помню. Еще помню, как он ругал меня, заставлял дома пыль вытирать.

О ЖЕНИТЬБЕ

Поклонницам Радика не дает покоя статус холостяка их любимца и на встрече они несколько раз заводили разговор о женитьбе, интересовались имеет ли значение национальность будущей избранницы их кумира.

- Если вы хотите спросить, почему я не женат, то отвечу: все осознанно. На самом деле, варианты были и возможность была, в 24 года, например. Но я всегда думал – а что потом? Буду жить на съемной квартире? Нужно и семью содержать, и самому развиваться. Так что я хотел, чтобы к этому моменту у меня уже все было: квартира, дом, машина, фундаментальная работа. Тогда я уже буду готов создавать семью. В наше время так правильно. Раньше все было по-другому – все хотели раньше жениться и начать работать. А сейчас лучше, чтобы за спиной уже было жилье и хотя бы машина. Чтобы молодая жена села в твою машину, и ты привез ее домой. Какую бы я хотел жену? Хорошую, понимающую, а национальный вопрос для меня не стоит.