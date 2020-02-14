В Башкирии охотники жестоко поглумились на камеру над раненными волками: это были депутат и бизнесмен

11 февраля в СМИ появилось видео, на котором двое охотников убивают волка. Казалось бы, ничего удивительного: Башкирия – регион, который славится богатыми охотугодьями и умелыми промысловиками. Однако этот ролик поразил даже охотников – настолько жестокая картина предстала перед зрителем.

Теперь зоозащитники требуют наказать героев нашумевшего ролика. Ими, кстати, оказались депутат и бизнесмен. Подробнее - ниже.

ХОТЕЛ ПОХВАСТАТЬСЯ – СТАЛ ГЕРОЕМ НОВОСТЕЙ

В начале такого рода видео обычно предупреждение: «Подросткам, беременным и слабонервным не смотреть!». В кадре – истекающий кровью волк, воет, пытается спастись, но не в состоянии передвигаться, из-за огнестрельной раны отказали конечности. За кадром – мужской разговор, веселый смех. Очевидно, охотники не торопятся добить зверя.

- Ну, что, злодей, допрыгался? Беги! – глумится мужчина, снимая раненого зверя на камеру.

Позже товарищи застрелили еще одного хищника, об этом они сами говорят в другом видеоролике. В тот день, а произошло это 24 января, добычей охотников стали сразу два волка – самец и самка.

Судя по всему, кто-то из них отправил видео приятелям – похвастаться добычей. Наверняка тогда они даже не представляли, что эти кадры станут достоянием общественности и вызовут такой ажиотаж.

В Башкирии охотники поглумились на камеру над раненными волками // 14.02.

ДЕПУТАТ И БИЗНЕСМЕН

К слову, оба охотника не скрывают своих лиц – напротив, счастливо улыбаются в камеру, поздравляют друг друга. Установить личности не составило труда.

Ими оказались бизнесмены, известные в Балтачевском районе: 53-летний Марат Хайруллин и 33-летний Булат Бурханов. Марат Хайруллин – который и снял видео – занимает также должность депутата в Совете Балтачевского района, более того, он член Президиума Совета, курирует аграрные вопросы, вопросы по использованию земель и природных ресурсов, экологии и ЧС, промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг населению.

Согласно другим сведениям из открытых источников, Марат Хайруллин является директором ООО «Агропродукт». Занимается недвижимостью, торговлей автозапчастями, моторным топливом, продуктами, алкоголем, табаком, аудио-видеотехникой, одеждой и текстилем, стройматериалами и пиломатериалами, владеет дорожной гостиницей с кафе и автостоянкой. Кроме того, Марат Хайруллин является председателем совета директоров ОАО Балтачевское «Сельэнерго». И когда только успевает на охоту ездить?

Его товарищ по охоте, Булат Бурханов, также владеет приличным бизнесом. У него пекарня и сеть киосков. Кроме того, согласно сведениям из открытых источников, Булат Бурханов является председателем потребительского снабженческого кооператива «Ягоды Башкирии», учредителем ООО «Керамика» и ООО «Балтачевский кирпичный завод».

«ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ – ШТРАФ»

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни кричат о том, что нужно наказать охотников «по всей строгости закона», другие утверждают, что в этом нет никакого садизма, дескать, охотник победил и вправе делать, что хочет.

А что гласит закон? В федеральном законе №209 «Об охоте» нет прямых указаний на то, что подбитого зверя нужно сразу добить, однако статья 2 гласит, что одним из основных принципов является «применение способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с животными». Что под этим подразумевается?

- Каждый охотник всегда старается убить зверя с одного выстрела. Если не получилось – как можно скорее добить, - рассказывает главный охотовед Ассоциации охотников и рыболовов РБ Марат Сафин. – Стрелять охотники стараются в те места, чтобы животное скорее скончалось, не страдая. Есть и другие правила. Например, нельзя стрелять дробью по крупному животному – потому что в таком случае оно будет умирать медленнее, больше испытывать мучений. Нельзя использовать на охоте технику – с использованием транспорта или иной техники может охотиться только егерь. Кроме того, для охоты необходимо получить разрешение на добычу определенного вида зверя, в котором должны быть указаны территория, где можно охотиться, и количество зверя, разрешенного для добычи. За незаконную охоту может грозить штраф.

«Комсомолке» удалось пообщаться с представителями власти и охотобщества Балтачевского района. По предварительным данным, охотились мужчины законно – у них имелось соответствующее разрешение, а значит – это уже не браконьерство.

- Городские видят ситуацию по-своему, но для наших сел и деревень волки настоящая напасть. Как и лисицы, - рассказал «КП» собственный источник в местных органах власти. – Поэтому местные вынуждены открывать охоту. Но есть и другая сторона медали. Если уж ты ранил волка, так будь добр – добей его как можно скорее. И в интернет выкладывать такого рода видео также, считаю, не стоило.

К слову, действительно по сети гуляли фото и видео с волками, которые якобы терроризируют сельчан. Однако пока серьезных подтверждений этому нет.

- То, что большие стаи волков идут со стороны Казахстана в нашу республику, что появилось много волков в Бурзянском районе – это все слухи, - отмечает Марат Сафин. – В любом случае, если появляется реальная угроза от хищников, администрация района должна направить заявление в адрес Минэкологии, там составляют распоряжение на регулирование численности зверя. Такое распоряжение поступает к нам, в Ассоциацию, и мы уже распределяем количество хищников между районами. Однако пока от Балтачевского района было только обращение по поводу лисиц.

К сожалению, получить своевременные комментарии от самих героев видео не удалось: Марат Хайруллин пребывает на отдыхе, его товарищ по оружию Булат Бурханов на связь пока не выходит.