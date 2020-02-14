2020-02-14T14:57:16+03:00
Звезды

Любимые певцы твоей нэнэйки: кого из татаро-башкирских звезд любит старшее поколение

Любимчиком у женщин за 60 остается Элвин Грей.
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Элвина Грея любит и стар, и младЭлвина Грея любит и стар, и млад
Изменить размер текста:

Для татар и башкир жизнь после 60 лет только начинается! А энергичными, молодыми и веселыми им помогают оставаться зажигательные звезды татаро-башкирской эстрады. «Комсомолка» узнала, кто является любимым певцом твоей нэнэйки, кого наши бабушки слушают каждый день и на чей концерт мечтают сходить.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ – ЭЛВИН ГРЕЙ

Рейтинг любимчиков возглавляет Радик Юльякшин. Этот смазливый красавец давным-давно покорил сердца не только молодых девушек, но и тех, кому давно за 60. Его песни звучат везде – и в клипах по телевизору, и на радио, а в телефоне у бабушек и вовсе целая папка с его песнями. Покорил сердце нэнэйек Радик еще больше десяти лет назад, когда исполнил свои первые песни «Хауада ай», «Китмаска кил», «Гафу ит иркэм». Так и остался в сердцах навеки, и ни один красавец не сможет его подвинуть.

Свой первый сольный альбом Радик выпустил в далеком 2006 году, в 2011 году переехал в Москву и стал выступать под псевдонимом Элвин Грей. В 2017 году его имя включили в учебник башкирского языка. Последние два года популярный певец собирает огромные залы. Он – первый из татаро-башкирской эстрады сумел собрать «Уфа-Арену». На его концерт пришли 8000 человек.

ФИРДУС ТЯМАЕВ – ЧЕЛОВЕК-ПОЗИТИВ

Сердца нэнэйек этот татарский певец покорил своей восхитительной улыбкой и позитивом, которого у него хоть отбавляй. Фирдус Тямаев известен не только своими песнями, но и шутками, юмором, хохмами и ребячеством. Там, где Фирдус, всегда весело, и в зале царит необычайно теплая и дружественная атмосфера. Тямаев не имеет популярности на всю страну, как Элвин Грей, но в Татарстане и Башкирии его знают и горячо любят.

Фирдус очень любит своих поклонниц

Фирдус очень любит своих поклонниц

Фирдус частый гость в Башкирию, здесь у него живут друзья, а самое главное – поклонницы. В прошлом году Тямаев собрал десятки полных залов в городах республики. А в Стерлитамаке его и вовсе завалили цветами. Сам он тоже отмечает, что в Башкирии ему теплей всего – это все от аплодисментов, любви от поклонниц.

Фирдуса Тямаева сравнивают с «человеком-энерджайзером» за его энергию, харизму и жизнерадостность. Татарский певец полюбился многим, и хотя его называют непрофессионалом, в 2018 году его удостоили звания народного артиста Татарстана. Фирменный клич, который можно услышать на любом выступлении Фирдуса — «Мишаре, вперед!».

Для своих песен музыкант пишет только музыку, слова придумывают другие авторы. Однако для трех собственных композиций он сам написал и мелодию, и текст. В этот список входят хиты «Этиемэ», «Упкэлэмэ жаным» и «Упкэлэмэ эти». Хитом 2019 года стала его композиция «Богелэ талым» про любовь.

РИШАТ ТУХВАТУЛЛИН И ЕГО ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Наверное, нет ни одной женщины в возрасте, которая не знала бы песню «Сандугач» Ришата Тухватуллина. Она заполняет зал человеческим теплом и трогает до глубины души. У певца тысячи поклонников. Да и как может быть иначе, если Ришат талантливый и харизматичный артист, чей голос не оставляет равнодушным никого, кто его слышит. А обаяние парня таково, что интерес к его личной жизни и наличию девушки очень высок. Ришат во многом отличается от предыдущих двоих артистов – Тухватуллин сдержанный, серьезный, солидный, деловитый. Под его песни не попляшешь, да они и не для танцев – его композиции настолько трогательны, что могут поддержать даже в самое непростое время.

Ришат исполняет лишь те композиции, которые цепляют его лично, трогая струны души.

Ришат исполняет лишь те композиции, которые цепляют его лично, трогая струны души.

Сегодня Ришат Тухватуллин собирает аншлаги – покупать билеты лучше заранее. Рабочий график расписан на месяцы вперед. В год у него 150 и больше выступлений на разных сценах. Подбором репертуара музыкант занимается сам. Он исполняет лишь те композиции, которые цепляют его лично, трогая струны души.

Самое главное, за что любит Ришата старшее поколение – за то, что у него нет откровенных песен, балансирующих на грани пошлости. Его тексты не смущают старшее поколение, поэтому публика на выступлениях Ришата всех возрастов.

ЗАЙНЕТДИН – САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ИЗ ВСЕХ

Этно-исполнителю Зайнетдину всего 25 лет, зато он уже запал в сердца многих. Его необычные концерты посещают тысячи и сотни слушателей. Основные инструменты в его шоу – это курай, кубыз, варган, жалейка, тин-вистл, думбыра, зурна (турецкий инструмент), дудук. Есть много и других инструментов.

Свой 25-летний юбилей Загир Зайнетдинов отметил в Уфе большим сольным концертом в ГКЗ «Башкортостан». На концерте был аншлаг, артист признался, что пригласительных почти не было – члены семьи поторопились купить билеты, чтобы обязательно побывать на празднике.

Зайнетдин привлекает аудиторию необычнымм выступлениями и игрой на инструментах

Зайнетдин привлекает аудиторию необычнымм выступлениями и игрой на инструментах

На концерте было много приезжих из других регионов и городов – Самары, Оренбурга, Челябинска, Казани, Сургута. Это подтвердили одни из поклонников, которые вышли на сцену поблагодарить артиста цветами. Мама с пятилетним сыном рассказали, что приехали на концерт из Челябинска.

На сцене Загир отдается на все 100% - играет, пританцовывает, играет на своих инструментах. Обычно он поет несколько песен, в том числе с использованием горлового пения. Это и есть его фишка. Пожилые люди уверены, что именно таким должно быть современное звучание национальных инструментов – зажигательным и с качественной аранжировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Резко начались хлопки, трески»: в крупном торговом центре в Башкирии «ожил» плиточный пол
Радий Хабиров пообещал вытащить всех уличных нарушителей за уши и отдать под суд
В парламенте Башкирии придумали, как еще можно ограничить продажу алкоголя
Жительница Башкирии хотела получить кешбэк от банка, но потеряла семь тысяч рублей
Власти Уфы продлили карантин во всех школах
В Уфе около тысячи камер распознают лица
Житель Башкирии разделся догола перед приставами и прошелся по коридорам городского суда
Прокуратура через суд потребовала от мэрии Уфы снести аварийные дома
Жители самого молодого города Башкирии позвали шамана, чтобы попросить у высших сил парковку
В мэрии Уфы пообещали усилить систему защиты своего сайта после появления на нем рекламы проституток
Глава Башкирии после беседы с Юрием Шевчуком предложил создать рабочую группу по вопросам Куштау
В Башкирии за месяц задержали третьего мужчину за секс с одной и той же 13-летней девочкой
В сгоревшем в Башкирии кирпичном доме погибла женщина
В Уфе на выходных пройдут мясные ярмарки
В Уфе на проспекте Октября в ДТП с автобусом пострадали двое
В Уфе накануне Дня влюбленных впервые в 2020 году родились тройняшки
Жителя Башкирии ударили по голове и украли у него 950 тысяч на парковке
«Жестко наказывать виновных»: Радий Хабиров о жалобах жителей Башкирии на медиков
США ввели санкции против завода из Башкирии
Главврач уфимской больницы рассказал, как врачи отрабатывали подозрение на коронавирус
В Башкирии пропал 34-летний мужчина с необычной особой приметой
Житель Уфы пытался прорваться в здание суда с заряженным пистолетом
Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Уфе
Главу одного из Госкомитетов Башкирии отправили в отставку