Любимые певцы твоей нэнэйки: кого из татаро-башкирских звезд любит старшее поколение

Для татар и башкир жизнь после 60 лет только начинается! А энергичными, молодыми и веселыми им помогают оставаться зажигательные звезды татаро-башкирской эстрады. «Комсомолка» узнала, кто является любимым певцом твоей нэнэйки, кого наши бабушки слушают каждый день и на чей концерт мечтают сходить.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ – ЭЛВИН ГРЕЙ

Рейтинг любимчиков возглавляет Радик Юльякшин. Этот смазливый красавец давным-давно покорил сердца не только молодых девушек, но и тех, кому давно за 60. Его песни звучат везде – и в клипах по телевизору, и на радио, а в телефоне у бабушек и вовсе целая папка с его песнями. Покорил сердце нэнэйек Радик еще больше десяти лет назад, когда исполнил свои первые песни «Хауада ай», «Китмаска кил», «Гафу ит иркэм». Так и остался в сердцах навеки, и ни один красавец не сможет его подвинуть.

Свой первый сольный альбом Радик выпустил в далеком 2006 году, в 2011 году переехал в Москву и стал выступать под псевдонимом Элвин Грей. В 2017 году его имя включили в учебник башкирского языка. Последние два года популярный певец собирает огромные залы. Он – первый из татаро-башкирской эстрады сумел собрать «Уфа-Арену». На его концерт пришли 8000 человек.

ФИРДУС ТЯМАЕВ – ЧЕЛОВЕК-ПОЗИТИВ

Сердца нэнэйек этот татарский певец покорил своей восхитительной улыбкой и позитивом, которого у него хоть отбавляй. Фирдус Тямаев известен не только своими песнями, но и шутками, юмором, хохмами и ребячеством. Там, где Фирдус, всегда весело, и в зале царит необычайно теплая и дружественная атмосфера. Тямаев не имеет популярности на всю страну, как Элвин Грей, но в Татарстане и Башкирии его знают и горячо любят.

Фирдус очень любит своих поклонниц

Фирдус частый гость в Башкирию, здесь у него живут друзья, а самое главное – поклонницы. В прошлом году Тямаев собрал десятки полных залов в городах республики. А в Стерлитамаке его и вовсе завалили цветами. Сам он тоже отмечает, что в Башкирии ему теплей всего – это все от аплодисментов, любви от поклонниц.

Фирдуса Тямаева сравнивают с «человеком-энерджайзером» за его энергию, харизму и жизнерадостность. Татарский певец полюбился многим, и хотя его называют непрофессионалом, в 2018 году его удостоили звания народного артиста Татарстана. Фирменный клич, который можно услышать на любом выступлении Фирдуса — «Мишаре, вперед!».

Для своих песен музыкант пишет только музыку, слова придумывают другие авторы. Однако для трех собственных композиций он сам написал и мелодию, и текст. В этот список входят хиты «Этиемэ», «Упкэлэмэ жаным» и «Упкэлэмэ эти». Хитом 2019 года стала его композиция «Богелэ талым» про любовь.

РИШАТ ТУХВАТУЛЛИН И ЕГО ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Наверное, нет ни одной женщины в возрасте, которая не знала бы песню «Сандугач» Ришата Тухватуллина. Она заполняет зал человеческим теплом и трогает до глубины души. У певца тысячи поклонников. Да и как может быть иначе, если Ришат талантливый и харизматичный артист, чей голос не оставляет равнодушным никого, кто его слышит. А обаяние парня таково, что интерес к его личной жизни и наличию девушки очень высок. Ришат во многом отличается от предыдущих двоих артистов – Тухватуллин сдержанный, серьезный, солидный, деловитый. Под его песни не попляшешь, да они и не для танцев – его композиции настолько трогательны, что могут поддержать даже в самое непростое время.

Ришат исполняет лишь те композиции, которые цепляют его лично, трогая струны души.

Сегодня Ришат Тухватуллин собирает аншлаги – покупать билеты лучше заранее. Рабочий график расписан на месяцы вперед. В год у него 150 и больше выступлений на разных сценах. Подбором репертуара музыкант занимается сам. Он исполняет лишь те композиции, которые цепляют его лично, трогая струны души.

Самое главное, за что любит Ришата старшее поколение – за то, что у него нет откровенных песен, балансирующих на грани пошлости. Его тексты не смущают старшее поколение, поэтому публика на выступлениях Ришата всех возрастов.

ЗАЙНЕТДИН – САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ИЗ ВСЕХ

Этно-исполнителю Зайнетдину всего 25 лет, зато он уже запал в сердца многих. Его необычные концерты посещают тысячи и сотни слушателей. Основные инструменты в его шоу – это курай, кубыз, варган, жалейка, тин-вистл, думбыра, зурна (турецкий инструмент), дудук. Есть много и других инструментов.

Свой 25-летний юбилей Загир Зайнетдинов отметил в Уфе большим сольным концертом в ГКЗ «Башкортостан». На концерте был аншлаг, артист признался, что пригласительных почти не было – члены семьи поторопились купить билеты, чтобы обязательно побывать на празднике.

Зайнетдин привлекает аудиторию необычнымм выступлениями и игрой на инструментах

На концерте было много приезжих из других регионов и городов – Самары, Оренбурга, Челябинска, Казани, Сургута. Это подтвердили одни из поклонников, которые вышли на сцену поблагодарить артиста цветами. Мама с пятилетним сыном рассказали, что приехали на концерт из Челябинска.

На сцене Загир отдается на все 100% - играет, пританцовывает, играет на своих инструментах. Обычно он поет несколько песен, в том числе с использованием горлового пения. Это и есть его фишка. Пожилые люди уверены, что именно таким должно быть современное звучание национальных инструментов – зажигательным и с качественной аранжировкой.