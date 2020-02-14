Организатор тайных массовых секс-вечеринок в Уфе: «Если ты извращенец – значит ты любишь что-то прикольное»

В Уфе вот уже больше 10 лет тайно собираются любители массовых секс-вечеринок. Свингеры (любители обмена половыми партнерами. – Ред.) устраивают свои тусовки в закрытых коттеджах, чтобы не тревожить соседей.

В уютный пресс-центр «КП-Уфа» поговорить о необычных увлечениях жителей республики пришел главный организатор таких мероприятий – Альберт. Скромный гость просит не называть его фамилии, но в тусовке его знают как Человека в белой шляпе.

ЗАЧЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ В УФЕ МАССОВУЮ СЕКС-ВЕЧЕРИНКУ?

С самого начала я задал Альберту некорректный вопрос – «расскажите о своем бизнесе». Гость сильно удивился и переспросил, о чем это я. Оказалось, что получить прибыль с организации вечеринок для взрослых в Уфе почти невозможно.

- Лично для меня то, чем я занимаюсь, можно охарактеризовать примерно так – «собрать друзей и знакомых, которые очень любят заниматься сексом». Соответственно, это своеобразный междусобойчик. Люди скидываются деньгами, чтобы купить определенную часть программы – еду и напитки. Как бизнес-модель я организацию вечеринок не рассматриваю, - сразу сказал Альберт.

Человек в белой шляпе также добавил, что планирование вечеринок это некое «хобби». На него найти время можно даже в плотном рабочем графике. К слову, у нашего гостя есть и вполне «обычный» бизнес, но о нем Альберт предпочел не распространяться.

- Вы же ходите в спортзал? Время на это находится. Вот и у меня также получается. Это мое любимое дело. Это способ разрядиться и помочь отдохнуть другим.

НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ С БДСМ…

Альберт рассказал, что организовывает вечерники уже не первый год. Начиналась, разумеется, скромненько.

- С 2009 года меня большой опыт в организации БДСМ-вечеринок (ролевые сексуальные игры в господство и подчинение – Ред.). С 2011 я начал делать сексуальные вечеринки.

Альберт признался, что в самом начале все было просто – собрались друзья в сауне, нарезали колбаски, оформили водочки и пошло.

Для пар, проживших в браке долгие годы, секс-вечеринка это хороший способ разнообразить половую жизньФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Публика была, конечно, так себе. Тогда я был в паре, и мне очень не хотелось предоставлять мою девушку для контакта с непонятными людьми. Поэтому я и решил набирать «вип-тусовку», сейчас в ней порядка 800 человек по Уфе.

О ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ МЕНЯТЬСЯ ПАРТНЕРАМИ

Сложно было удержаться от вопросов о том, кто же на самом деле посещает подобные вечеринки. На ум приходят исключительно неудовлетворенные люди, обделенные вниманием противоположного пола. Однако оказалось, что это вовсе не так. Звучит комично, но на вечеринки свингеров приходят люди семейные!

- Каждая пара за 7-10 лет совместной жизни проходит определенные этапы развития. Бывают и ссоры и примирения. Но потом все в итоге доходит до уровня безграничного доверия – люди перестают спрашивать, кто и когда придет домой. Если на этом этапе люди сексуально раскрываются, то им хочется сексуального общения с другими. 70% пар, которые к нам приходят – как раз на таком уровне доверия. Это очень клевая тусовка. Если говорить о возрасте, то начинается примерно от 28 до 37 лет, - продолжает Альберт.

Социальный статус гостей секс-вечеринок Человека в белой шляпе самый разный. Здесь есть как обычные клерки, так и состоявшиеся люди с властью. Для последних, к слову, нет никаких привилегий.

- Эти уверенные в себе люди, которые живут полной жизнью. Они не боятся, что их как-то не так оценят. Здесь много людей из социальной сферы, политики. Больше всего, конечно, среднего класса.

Среди любителей группового секса могут встретиться совершенно разные люди, но все они трезво воспринимают себя и свои желания, которые могут кому-то показаться странными или девиантными.

- Девиант – человек с сексуальным извращением. Нужно быть честным, когда ты занимаешься подобными вещами. Ты – непростой человек. У тебя непростые желания. Никто не обидится, когда назовут извращенцем. По большей части это комплиментом будет. Если ты извращенец – значит ты любишь что-то прикольное. Если вы готовы подумать о любом извращении – вы счастливый человек. Если вы готовы подумать об этом, но не готовы его сделать – вы трижды счастливый. Если вы даете выход всем своим извращением – то здесь уже нужно лечиться.

КАК МНЕ ПОПАСТЬ НА СЕКС-ВЕЧЕРИНКУ?

Интим – дело серьезное. Поэтому, чтобы попасть в уфимский клуб свингеров нужно пройти отбор. Человек в белой шляпе объяснил, что на его тусовки не попадают полные или старые люди. С каждым потенциальным свингером администратор клуба проводит личную встречу, на которой задает каверзные вопросы. Отбор проходят лишь каждый четвертый.

- Самый главный критерий – человек должен быть позитивным. Таким людям проще общаться между собой в большой компании. Второй критерий – отсутствие неоправданных ожиданий. Людям, которые считают, что с ними обязательно уединятся на вечеринке, мы сразу говорим «нет»! Если человек изначально знает, что его желание может не оправдаться, то он сразу заряжен другой энергетикой, будто ему кто-то должен. Ну а вообще, у нас на вечерниках занимаются сексом примерно 85% участников.

На этом заканчивается первый этап проверки. Перед тем, как попасть в закрытую секс-вечернику необходимо пройти медицинское обследование.

- У нас есть врачи, которые помогут быстро сдать все анализы, чтобы не ждать 3-4 дня. Нам даже скидку делают, потому что мы отправляем большое количество человек. Также в нашей тусовке есть отдельная группа людей, которая сдает анализы ежемесячно – они занимаются незащищенным сексом. Но это очень узкий круг людей, я считаю, что это не совсем нормально.

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА И ПОВЕДЕНИЯ НА ВЕЧЕРИНКАХ - СЕКС НЕ МЕНЬШЕ ТРЕХ МИНУТ

Как и в любом порядочном обществе, в тусовке свингеров есть строгие правила. Каждому новому участнику их объясняют несколько раз.

- Когда человек в первый раз их слушает, то у него глаза квадратные. После этого мы рассказываем о том, как нужно себя вести еще два раза.

Для гостей Человек в белой шляпе каждый раз готовит интересную программу

Как объясняет Альберт, за все время организации вечеринок он ни разу не сталкивался со сценами ревности или драками со стороны участников. Также на встречах клуба уфимских свингеров ни разу не было случаев, когда гости-мужчины обижали девушек.

- У нас есть такое правило – мы общаемся с девочками так, чтобы в следующий раз она захотела привести подружку. На наших вечеринках девушки получают максимум – от общения и секса. Выходит так, что они приходят с двумя-тремя подругами. В итоге мы приходим к тому, что подобрать мужчин нам трудно. Даже если парень богат, красив и вежлив, но занимается сексом всего три минуты – он нам не нужен. Девчонок на моих вечеринках всегда больше – на 10-15 человек. Конечно, я могу набрать мужчин «с улицы», но зачем мне это? Я набираю людей, которые любят здоровый секс.

Безусловно, люди приходят на подобные тусовки, чтобы получить близость. Но как свести время, которое требуется для знакомства и его «продолжения» до минимума? Для этого есть небольшая хитрость.

- Секс с незнакомым человеком после 40 минут общения это всегда шок. Мы просим каждого гостя на вечеринке обнять как минимум 20 человек. Это простые «обнимашки» без пошлостей.

Некоторые люди для смелости начинают выпивать. Альберт раскрыл одну важную особенность своих вечеринок.

- Даже если вы нам просто кажетесь пьяными – вас отправят домой. У нас не нужно платить за алкоголь в баре, но человек понимает, что если ты упился, то поедешь домой. Все мы люди, некоторые для смелости могут выпить, а потом еще и еще, а после этого казаться пьяными. Таких мы просто отправляем погулять на улицу минут на 40. Человек проветрился и пришел в другом состоянии – все хорошо.

КАК ВЫГЛЯДИТ ВЕЧЕРИНКА УФИМСКИХ СВИНГЕРОВ ИЗНУТРИ?

Обычно для тусовки подготавливают специальный коттедж на отдаленной территории.

- Пространство делится на три отдельные зоны. В гостевой проходит шоу-программа, там нет ничего «такого» - никто не ходит обнаженный. Есть приватные комнаты, там люди запираются на ключ – могут парами, могут еще как захотят. Третья – зона общего секса. Это большая комната, где уложены матрасы или расправлены несколько диванов. В каждой из зон в свободном доступе есть все что нужно – презервативы, смазки, - рассказал Человек в белой шляпе.

Оказалось, что найти в Уфе коттедж, в котором можно устроить массовую секс-вечеринку довольно сложно.

- Проблема в том, что эти дома не гостиничного типа. Комнат много, но в них нет душа и уборной. А ведь после каждого соития люди должны привести себя в порядок.

Альберт поделился, что всего в Уфе есть 3-4 места, где можно устроить массовую секс-вечернику. Остальные не подходят по размерам или устройству.

- Есть коттеджи на 35-50 человек. Потом сразу же начинаются дома на 100 и более гостей. Я даже иногда думал, как же я пойду в большой дом, где люди свадьбы проводят, и расскажу хозяину, чтобы тут будем всю ночь сексом заниматься! Каких только отмазок не было, даже говорил, что мы команда КВН. Но потом я понял, что владельцам коттеджей все равно, что вы там делать будете. Главное – ничего не сломать.

Свои встречи свингеры проводят в коттеджах, дабы никого не смущатьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для того, чтобы организовать встречу любителей группового секса, нужна опытная команда, которая сможет решить самые разные вопросы – от нехватки полотенец до аренды целого коттеджа.

- 12 человек, которые конкретно отвечают за вечернику. Это и повар, два бармена, девушка отвечает за чистоту и наличие всего необходимого. Есть еще пять администраторов для работы в соцсетях. Они записывает все ваши «хотелки» в специальную базу.

«ЗА НАМИ ПРИГЛЯДЫВАЮТ СВЫШЕ…»

Интимная сфера притягивает самых разных людей, в том числе воришек, жуликов и бандитов, желающих иметь свою выгоду с вечеринок. Альберт рассказал о том, как ему удается избежать проблем.

- У нас есть охрана, которая смотрит за периметром, чтобы не было посторонних. У этих людей свой интерес к вечеринкам – разумеется, они в них не участвуют. К нам под видом участников приходят сотрудники спецслужб для того, чтобы выявлять наркоманов или каких-то других подозрительных людей. Мы так и говорим гостям – у нас комфортно, круто и безопасно, потому что за нами приглядывают «свыше». Нас не трогают, мы «их» не трогаем. Мне от этого только лучше – наличие «проверяющих» успокаивает гостей.

Подобные встречи любителей группового секса не вызывают интереса проверяющих органов – участники не платят Альберту денег за услугу. Собственно, никаких «услуг» в привычном виде Человек в белой шляпе не оказывает. За участие в секс-вечерниках нужно заплатить, но полученные средства тратят на аренду дома, покупку еды и расходных материалов.

О ПОЛЬЗЕ ГЭНГ-БЭНГА ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ…

В коттеджах, которые снимает Альберт, оборудованы комнаты для гэнг-бэнга – группового секса, в котором один участник находится в половом акте с несколькими другими. Разумеется, что к такому необычному действу требуется «особый» подход.

- Вам не понять, если вы в этом не участвовали. Проходя через такой секс девушка приобретает нереальную уверенность во всем. Она становится «заряжена» на 2-3 недели. Не знаю, почему так происходит. Возможно, это все происходит на химическом уровне.

В БАШКИРИИ СОЗВАТЬ ЛЮДЕЙ НА СЕКС-ВЕЧЕРИНКУ ПРОЩЕ!

Башкирия – республика национальная. Тут говорят на разных языках, а население более «традиционное», нежели в мегаполисах уровня Москвы или Санкт-Петербурга. Соответственно, возникает вопрос – влияет ли национальная составляющая на желание участвовать в секс-вечеринках.

-Тут все наоборот. Чем ближе люди общаются и взаимодействуют как друзья, тем проще им собирать товарищей на подобные вечерники. Именно поэтому в республиках такие вещи проходят более массово и крупно, чем в остальных регионах. Например, в Казани она гораздо больше чем в Екатеринбурге. Общность объединяет людей в одну группу.