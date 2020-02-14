Ольга Кормухина: «Если любовь настоящая, «бабочкам в животе» места нет - все заполняют другие чувства»

В башкирской столице певица представила свою юбилейную программу «З0 лет в открытом космосе». Специальным гостем программы стал лидер легендарной рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов - автор большинства хитов Ольги Кормухиной.

- Вот уже тридцать лет я летаю одна в открытом космосе, не обращая внимания на законы шоу-бизнеса, зная, что вы всегда ждете меня на земле - и я люблю к вам возвращаться, - обратилась 59-летняя певица к зрителям в «Колизео». - Конечно, и новых песен достаточно хотелось бы вам спеть, тех, которые еще «штырят», и тех, с которых все начиналось - песен очень важные для меня и, я думаю, для вас тоже. И вот удивительно: они не потеряли своей актуальности ни для меня, ни, думаю, для вас.

В юбилейную программу певица включила и хиты, давно ставшие ее визитной карточкой – «Нас учили быть птицами», «Падаю в небо», «Желтая дорога», «В путь» и новинки – «Космическая», «Стоптанные башмаки», «Жозефина».

- Следующая песня, которую я написала совсем недавно вместе с Алексеем Беловым, такой манифест рок-н-ролльный, немного шуточный, но, вместе с тем, о серьезных вещах. Потому что, когда у вас что-то не получается и вас осуждают, судят со своей колокольни, я говорю: «Вы оденьте мою обувь и пройдите мой путь, а потом поговорим!», - заявила Ольга и спела «Стоптанные башмаки».

Ольга Кормухина порадовала поклонников неуемной энергией, яркими образами и, конечно, своим знаменитым, сильным, с фирменной хрипотцой голосом. Песни рок-дива сочетала с длинными монологами.

- А сейчас мне бы хотелось быть с вами очень откровенной, - обратилась певица к залу, прежде чем исполнить песню «Только ты». - Нам с Алексеем пришлось пережить три непростых, очень тяжелых года. Там было все - очень трагично и трудно, но, знаете, это счастье, потому что такие испытания не зря нам посылаются и нужно за них, действительно, благодарить. Мы поняли, кто мы друг другу, и кто мы вообще. Мы поняли, что такое любовь. Мы думали, что все про нее знаем. Оказывается, не знаем ничего! И мне бы очень хотелось пожелать каждому, сидящему в этом зале, может быть не такой ценой, но испытать это просто невыносимое чувство. Невыносимое, потому что человеческое сердце с трудом может вообще вместить и представить настоящую, большую любовь. Там «бабочка в животе» места нет вообще - им просто негде летать, потому что все заполнено совершенно другими чувствами - и они более надежные, настоящие. Вы знаете, мы поняли, что такое вечность - через боль, через страх человек постигает себя в том смысле, в котором был задуман свыше. И только так он может почувствовать настоящую любовь. Не любя себя, свою жизнь, небо, невозможно полюбить очень сильно другого человека. Мне бы хотелось, хотя я уже, может быть, говорила об этом, но почему-то меня сегодня прорвало, чтобы вы услышали эту песню. Разные люди, конечно, воспримут ее по-разному и услышат каждый свое, но мне хочется, чтобы вы услышали нас и нашу любовь.

Алексей Белов и Ольга Кормухина вместе двадцать летФото: Мила КИЯН

«ТАКИХ, КАК МОЙ АЛЕКСЕЙ, БОЛЬШЕ НЕТ»

- Вижу готовы - вон там два парня сидят, серьезные такие, - обратилась певица к залу в середине концерта. - Я знаю, они Лешу ждут - у него такие, знаете, сосредоточенные. Сейчас начнут рубиться так, что мало не покажется. И правильно! Потому что таких, как мой Алексей, больше нет - он единственный, честно. Если бы его не было, его нужно было бы придумать, потому что только его музыка заставила меня вернуться на сцену. И сейчас на этой сцене появится он - лидер группы «Парк Горького» и автор всех их хитов - Алексей Белов! Очень скромный, но великий!

Появившись на сцене, 62-летний музыкант порадовал «серьезных парней» своими хитами из репертуара «Парка Горького» - «Star», «Moscow calling», классикой рока «We will rock you» и исполнил дуэтом с женой песню «Говори, не молчи» - очень личную для знаменитой рок-пары, с своей историей, о которой рассказала Ольга.

- Знаете, нашему браку уже двадцать лет и если к нему относиться как к человеку, то он уже, конечно, достаточно взрослый, но не совсем. Ему кажется, что он все знает, но встречаются неожиданности. И, честно говоря, он вот так рос, как ребенок, учился вместе с нами и переживал всякие испытания, которые, наверное, не избежать в семейной жизни. Мы с Лешей практически не ругаемся, говорю честно, но искры летят в студии и что касается воспитания ребенка - ну, как у всех нормальных людей в семье. И только один раз в жизни я с ним не разговаривала - так разобиделась, что молчала целых полтора дня. Как я это выдержала, сама не знаю. Но я держалась, как крепость Брестская. Знаете, что меня сгубило? Музыка, блин! Я подошла, тихонько открыла дверь в студию, услышала эту песню, зашла - ну, и все! А самое главное, благодаря этой песне все теперь знают, что у нас высокие отношения.

59-летняя рок-дива покорила публику мощным голосом, харизмой и яркими образамиФото: Мила КИЯН

Ольга признается, что до встречи с Алексеем Беловым успела пережить два развода, разочароваться в семейной жизни и творчестве - и даже подумывала уйти в монастырь. Ей казалось, что мужчины, о которого она хотела бы видеть рядом с собой, вообще не существует в природе. Певице мечтала о человеке, который был бы верующим, прежде неженатым и писал бы для нее песни - и такого парня 36-летняя артистка все-таки нашла! Алексей Белов подарил ей прекрасные песни и дочь, которую певица родила в сорок лет. Сегодня семейный и творческий союз Кормухиной и Белова - один из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Супруги поддерживают друг друга во всем. В конце прошлого года певица даже решила отстаивать в суде авторские права мужа на ремейк знаменитой «Кукушки» Виктора Цоя, которая тоже прозвучала с уфимской сцены.

- Песня замечательная - и я ее никому не отдам! Кому попало ее петь нельзя! - заявила певица.

Хит Цоя стал предметом судебного разбирательства из-за схожих аранжировок: Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину и ее продюсера Константина Меладзе в плагиате и нарушении авторских прав Алексея Белова.

- Мне за Лешу обидно! - признается Ольга, впервые перепевшая «Кукушку» еще в 2011 году в аранжировке, которую для нее сделал муж. Ремейк Белова имел большой успех и вошел в альбом «Падаю в небо», вышедший в 2012. Полина Гагарина перепела песню в 2015, первоначально для фильма «Битва за Севастополь», а потом стала включать ее в программу своих выступлений. Автором аранжировки значился Константин Меладзе, который даже зарегистрировал свое авторство в РАО, тогда как имя Алексея Белова вообще не упоминается. Чтобы восстановить справедливость Ольга и обратилась в суд, который еще не поставил в деле окончательную точку, но певица уверена, что справедливость все-таки восторжествует, ведь эксперты уже доказали, что аранжировки Белова и Меладзе идентичны. Завершился уфимский концерт главным хитом из репертуара Тины Тернер – «You're simple the best» - «Ты просто лучший», которую Ольга посвятила любимому супругу.