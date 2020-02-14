2020-02-14T08:39:44+03:00
Общество

Полмиллиона жителей Башкирии остаются без качественной питьевой воды

В «зоне риска» оказались два города и семь районов республики
Павел КРАЙНОВ
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На улучшение качества питьевой воды в Башкирии в этом году потратят 1,2 млрд рублейНа улучшение качества питьевой воды в Башкирии в этом году потратят 1,2 млрд рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях, на очередном оперативном совещании в башкирском правительстве стало известно, что в республике более полумиллиона человек вынуждены пить некачественную воду. Об этом стало известно после доклада вице-премьера и министра ЖКХ Бориса Беляева.

Как оказалось, в число проблемных районов, где наблюдается нехватка качественной питьевой воды, попали города Бирск и Стерлитамак, а также семь районов: Альшеевский, Благоварский, Иглинский, Уфимский, Кушнаренковский, Туймазинский и Чишминский районы.

По данным министерства ЖКХ, доступ к воде, пригодной для питья, на сегодняшний день имеют 87,6 процентов населения республики. Власти Башкирии обещают, что к 2024 году хорошую воду будут пить 92,5% жителей. На эти цели из бюджета потратят 4,25 млрд рублей. Деньги будут выделены по программе «Чистая вода» в рамках Национального проекта «Экология».

По словам Бориса Беляева, чтобы исправить ситуацию правительство Башкирии будет строить водонапорные башни. В этом году на средства республиканской казны построят три «водонапорки» в Бураевском и Аскинском районах. Семь объектов водоснабжения возведут также в Туймазинском районе республики. Кроме того, власти хотят включить в специальную программу еще 18 объектов в Караидельском, Краснокамском, Кугарчинском, Мишкинском, Уфимском, Хайбуллинском и других районах. Однако окончательного решения по ним пока нет.

Вице-премьер башкирского правительства отметил, что в этом году будут построены водозабор и водопроводы в шести деревнях Уфимского района и начнется строительство станции очистки воды в Стерлитамаке мощностью 60 кубометров в сутки. Всего в этом году на решение проблем с питьевой водой в Башкирии власти потратят 1,2 млрд рублей.

Важность этого вопроса отметил и глава Башкирии Радий Хабиров.

- Вода – это один из самых главных вопросов, даже важнее газа. У нас довольно большой процент тех территорий, которые не обеспечены качественной водой. Надо активнее работать с федеральным центром, дожимать эту историю, - заявил Хабиров. По всей видимости, он обратил внимание на слабую инициативу башкирских чиновников, которые не достаточно активно участвуют в конкурсах по Нацпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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