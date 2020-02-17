Водитель такси о самозанятости: Уйдя из таксопарка я стал зарабатывать в 2 раза больше

Водители такси советуют всем, кто хочет работать в этой сфере, не тратить время в таксопарках, а сразу оформляться самозанятыми. С первого месяца работы в таком статусе доход у водителей вырос вдвое.

Самозанятость - это особый налоговый режим, с помощью которого водители могут напрямую сотрудничать с агрегатором такси, не платя лишней комиссии таксопарку.

РАБОТАТЬ СТАЛО ВЫГОДНЕЕ

- Главный плюс самозанятости - работа в белую и возможность хорошо зарабатывать. Если сравнивать доход, который я получал в таксопарке, и нынешний заработок, разница в два раза. Я работаю наладчиком технологического оборудования, в такси пришел ради дополнительного заработка, так как мне важно самому определять, когда работать, а когда - нет. Но перейдя на самозанятость серьезно задумался. Работа в такси в теперь может стать основным источником доходов, - говорит водитель из Уфы Рустем Алтдинов.

Самозанятые работают сами на себя. Доход официальный, можно взять кредит или ипотеку на квартиру. Подтвердить платежеспособность просто. Все справки можно получить онлайн через приложение «Мой налог», в котором вы регистрируетесь как самозанятый. Кстати, занимает это всего 10 минут.

Еще одно не менее важное преимущество, самозанятый водитель получает полис обязательного медицинского страхования. На ОМС идут отчисления.

И это еще далеко не все плюсы.

НАЛОГОВАЯ СКИДКА

Самозанятый водитель платит налог на заказы от физических лиц - 4%, юрлиц - 6%. Но для всех, кто решил оформить самозанятость, предусмотрен разовый налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.

Еще один плюс - в отличие от индивидуальные предпринимателей, самозанятым не нужно платить обязательные страховые взносы. А сумма не малая. Для ИП в этом году это 41 тысяча рублей.

При этом, если водитель хочет, чтобы доход в такси учитывался при формировании будущей пенсии, страховые взносы самозанятые могут делать по желанию.

БУХГАЛТЕР И КАССОВЫЕ АППАРАТЫ НЕ НУЖНЫ

Многие не хотят работать на себя считая, что не смогут самостоятельно вести бухгалтерию, а нанимать специалиста накладно. При самозанятости таких проблем нет. Никакие отчеты вам сдавать не нужно. Более того, даже кассовый аппарат, стоимость которого от 20 тысяч рублей, ставить не придется, да и тратиться на его обслуживание. А это экономия еще 400 рублей в месяц.

- Все очень просто. Таксометр привязывается к приложению «Мой налог». Заказ принял, выполнил, чек сохраняется в приложении и вы видите информация по доходам и налогам, - пояснил водитель.

БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ

- Водители, работающие с сервисом-такси напрямую, - в приоритете, заказов нам поступает больше, чем остальным, - поясняет уфимец Рустем Алтдинов. - Приведу пример. Если рядом будут стоять две машины - самозанятого и водителя таксопарка, то сначала заказы придут нам, а потом по остаточному принципу их получают таксопарки. Кроме того, коэффициент у водителя при оформлении самозанятости существенно вырастает. А работая в таксопарке он изначально не высокий. Поработав и там и здесь я друзьям и коллегам сразу рассказываю в чем плюсы самозанятости и советую не тратить время на работу в таксопарке. На себя выгоднее.

Кстати, по текущему законодательству, самозанятый, перед тем как таксовать, сначала должен оформить ИП, а потом с ИП перейти на самозанятость. При этом обсуждается возможность получения разрешения на работу в такси самозанятым физическим лицам. Проект поправок в закон сейчас находится на рассмотрении в федеральных ведомствах. Это говорит о том, что работающих в тени таксистов станет намного меньше.

СПРАВКА «КП»

С 2019 года налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. С 1 января 2020 года - в Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Республике Башкортостан.