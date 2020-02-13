Как изменится в Уфе в ближайшие 20 лет

Где в Уфе строить дома, а где заводы? Стоит ли сохранять зеленые зоны города? Что разумнее, прокладывать трамвайные пути или расширять дороги для машин? Ответить на эти вопросы должен проектируемый москвичами генплан Уфы, в котором прописано будущее города на 20 лет вперед. Сейчас документ в разработке, и до конца текущего года у уфимцев есть возможность внести в него свои идеи и предложения.

ГАРМОНИЯ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ

Разработчиком нового документа стал Институт Генплана Москвы. Главная проблема, с которой специалисты столкнулись в первую очередь — дисбаланс башкирской столицы. Основные рабочие места сосредоточены в центре города, тогда как периферия представлена спальными районами.

В итоге направление север — юг оказывается загружено, особенно это заметно в утренние и вечерние часы пик. Чтобы разобраться с этой ситуацией, московские проектировщики предлагают сосредоточиться на сбалансированном развитии города и периферии.

- С учетом сложившейся ситуации и утвержденных проектов, мы пришли к выводу, что все должно развиваться гармонично. В отдаленных районах нет рабочих мест, а значит мы должны «насыщать» их общественной функцией для их создания. Центральные районы — это исторический каркас, который надо поддерживать. Кроме того, здесь необходимо создавать комфортные условия проживания, - объясняет руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы Александр Котенков.

Исторические районы Уфы разрабочики генплана намерены сохранитьФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Такой поход предполагает и равномерное развитие социальной инфраструктуры. Детсады в центре Уфы переполнены, а во многих новых районах их попросту нет. Аналогичная ситуация складывается и со школами. По прогнозам аналитиков население города в ближайшие 20 лет вырастет еще на 100-200 тысяч человек. Чтобы удовлетворить запросы растущего населения, количество мест в детсадах придется увеличивать почти в два раза — с 43 до 79 тысяч, а количество мест в школах — с 92 до 218 тысяч.

В рамках этой же концепции предлагается решать проблему промзон. По мнению разработчиков, многие производственные площадки в таком объеме, в каком они были построены, уже не нужны. Их предлагается частично трансформировать, превратить в культурные, торговые и развлекательные зоны.

Придется строить и новые предприятия, ведь это все те же рабочие места. Для них отведены зоны в Шакше, Деме и в целом в южном направлении города.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАМВАЯ

В новом генплане особое внимание уделено общественному транспорту.

- Если я вынужден для передвижения по городу пользоваться личным автомобилем - это не комфортный город, - заявил главный архитектор Уфы Олег Байдин.

Проектировщики делают ставку на скоростное автобусное сообщение, городскую электричку и на трамвай. Передвижение на электротранспорте должно стать безопасным и комфортным.

— Необходимо поддерживать существующую трамвайную сеть, реконструировать ее и формировать новые транспортные ветки скоростных трамваев. Ближе к рассчитанному сроку значительная часть трамвайной сети расположится на территории Забелья и Зауфимья, то есть вне границ полуострова. Это требует значительных финансовых вложений. Расширение сети предполагает соединение районов Инорс и Сипайлово с помощью трамвайной ветки, — рассказала замруководителя архитектурно-планировочной мастерской №4 Института Генплана Москвы Наталья Чернышова.

По словам главного архитектора города Олега Байдина, в перспективе трамваи должны «зацепить» также Дему и Затон и уйти на север до Максимовки.

— Мы предполагаем, что трамвай станет основным транспортом в городе Уфе. Да, есть еще планы по городской скоростной электричке, но все-таки наиболее востребованным, надеемся, станет трамвай, - заявил Байдин.

Пути хотят вернуть и в центр города, в том числе на проспект Октября.

- Рассматривали и улицу Комсомольскую, и Зорге. Они не совсем подходят. При ближайшем изучении коридоров между домами выяснилось, что сегодня там есть несколько конфликтных мест, где нас жители не поддержат,- пояснил архитектор.

Вместе с тем, он допускает, что ситуация изменится, если уфимцы увидят новый трамвай — не грохочущий, холодный зимой и жаркий летом, а бесшумный и удобный.

Большие надежды авторы генплана возлагают и на городскую электричку. Она должна связать Шакшу и аэропорт. В проекте заложены 24 станции и несколько транспортно-пересадочных узлов, в том числе на «Спортивной», на вокзале, «Правой белой», в «Новой Деме» и других местах.

МАГИСТРАЛИ И ДОРОГИ

Одна из основных задач на ближайшие 20 лет — создать транспортную связь межу Уфимским полуостровом и периферией. Чтобы наладить полноценное сообщение, понадобится в два раза увеличить число мостов и развязок в городе, а также создать 10 новых транспортно-пересадочных узлов. Сейчас, для сравнения, их всего лишь два.

Для бесперебойного транспортного сообщения между Уфимским полуостровом и периферией придется построить еще 9 мостовФото: Анна САДОВНИКОВА

Какие же магистрали должны появиться в Уфе в ближайшие годы? Во-первых, планировщики предлагают проложить Западный и Северный диаметры. Первый пройдет от Демы по правому берегу Белой до Черниковки, где соединится со вторым. Северный диаметр должен пройти в районе улицы Интернациональной через проектируемый в ее створе мост.

Планируется также строительство Западного полукольца, которое соединит Затон, Нижегородку и Дему, а также дублера Затонского шоссе. Должна появиться новая дорога Миловка — Нижегородка и выезд из Северной промзоны, строительство обоих дорог предусматривает возведение новых мостов через Белую.

Две трассы должны пройти и по восточной части города, это Восточный обход и Восточный выход на М5. И опять же, чтобы обе дороги могли связать полуостров с периферией, нужно будет построить два моста через Уфимку.

«Какой будет Уфа – решаете Вы!»

Пока Генплан Уфы еще находится в разработке, его авторы открыты для предложений. Кому, как ни уфимцам, лучше всего знать, чего не хватает городу. Чтобы собрать идеи горожан, создатели генплана запустили опрос. Анкета находится в открытом доступе на сайте opros.genplanmos.ru/poll/ufa/

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Ильдар Ахмадеев, «КП-Москва», экс-редактор «Комсомолки» в Уфе

Мы снова слышим громкие слова и громкие проекты. Большую часть своей журналистской карьеры в Уфе я занимался темами транспорта и урбанистики, и каждый год слышал одно и то же — «мы построим скоростной трамвай», «мы соединим север и юг», «мы все понимаем и все сделаем». Вот только годы идут, а никакого скоростного трамвая или метробуса в Уфе нет.

Наш город — вытянутый и зажатый между двух рек. Мы и без московских гостей понимаем, что соединять районы рельсовым транспортом просто необходимо. Реальных вариантов всегда было два: метро и трамвай, все остальное — бесполезно и увязнет в пробках. Метро строить в Уфе невероятно дорого, да и не нужно. Скоростной трамвай — это единственный подходящий вариант, но он все равно стоит больших денег. И пока горожане не увидят на улице хотя бы один трамвай «как в Лионе и Стамбуле», верить на слово чиновникам никто не будет.