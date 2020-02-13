2020-02-13T16:15:06+03:00
Общество

Китайский коронавирус пришел в Уфу: правда ли это?

«Комсомолка» выясняла, что стоит за слухами о коронавирусе, проникшем в Башкирию, и готова ли вообще столица региона к этому вторжению.
Анастасия ПИГУЛИНА
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Заметили, насколько моментально отреагировали соцсети на новости про новый смертельный вирус? А все, кто слег с ОРВИ-шной температурой в новогодние праздники или после – тут же начали искать у себя опасные симптомы. Само собой, земля слухами полнится, но безосновательны ли они?

Оказывается, не совсем.

- Да, действительно, в Уфе были зафиксированы два случая с подозрением на коронавирус. Оба пациента из Сипайлово, - рассказал «КП» собственный источник. – Однако спешу успокоить: опасения не подтвердились. Больных госпитализировали, провели все необходимые исследования, назначили соответствующее их диагнозу лечение. В настоящий момент подтвержденных данных о зараженных коронавирусом в Уфе и Башкирии нет!

Так, выдыхаем! Но давайте проясним ситуацию: готов ли регион решать проблему, если она возникнет?

ВСЕХ ВПУСКАТЬ, НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ

Что мы знаем о вирусе? В канун Нового года, 31 декабря 2019-го Китай официально объявил о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем опасного заболевания оказался новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Опасность его в том, что раньше с таким вирусом не сталкивались, и как с ним бороться – неизвестно. Время шло, вирус начал распространяться по всему земному шару, появились первые случаи летального исхода. Ученые взялись искать лекарство, а в соцсетях начали вспоминать пророчества Ванги об эпидемии, которая выкосит полмира.

Что же предпринимается в Уфе?

Главное – не допустить вирус в республику. Для этого еще в середине января в аэропорту усилили санитарный контроль: всем путешественникам, возвращающимся из Китая в Башкирию, меряют температуру.

- Пассажиры обследуются на борту воздушного судна с помощью бесконтактных термометров - тепловизоров, которые позволяют выявить первые признаки инфекционных заболеваний, - пояснил замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии Шамиль Гильманов.

Но посчитали, что этого мало. И спустя неделю отменили все рейсы из башкирской столицы в китайский город Санья.

- По вопросам возврата или переноса туров просим обращаться по месту приобретения турпутевок или к туроператору, - гласит объявление на сайте уфимского аэропорта.

Добавим, что направление «Уфа – Санья» появилось только в октябре 2019 года. И представьте: всего за пару месяцев в Китай и обратно слетали порядка 40 000 жителей Башкирии! Однако инкубационный период вируса составляет около 14 дней, а значит, если бы кто-то привез с собой смертельную заразу, мы все об этом уже знали.

Какой бы ни бушевал вирус, защититься от него поможет своевременная профилактика

Какой бы ни бушевал вирус, защититься от него поможет своевременная профилактика

А ЧТО В БОЛЬНИЦАХ?

Тем временем, в Башкирии наступил «сезон гриппа», чему поспособствовала и благоприятная для вируса теплая погода. Бригады скорой помощи курсируют практически без отдыха, а с пациентами работают исключительно в респираторах и в одноразовых перчатках.

По словам источника «КП-Уфа» из сферы здравоохранения, городские клиники, в частности, отделения инфекционной больницы №4, куда и привозят всех с гриппом и другими ОРВИ, заполнены. Хватит ли мест, если вдруг появятся пациенты с коронавирусом 2019-nCoV? И чем, собственно, будут лечить?

- Для таких пациентов в нашей больнице есть специальные боксы, чтобы проводить лечение в изоляции от других больных, - отметил главный врач Инфекционной клинической больницы №4 Радик Галимов. – Имеется запас противочумных костюмов, медицинских масок и всего необходимого. В случае, если обнаружится нехватка – закупим еще. Мы готовы к возможному появлению коронавируса на нашей территории. К сожалению,в настоящее время, так как вирус новый, эффективного лечения с позиции доказательной медицины еще не разработано. Поэтому, пока идут поиски лекарства, мы готовы проводить симптоматическое лечение и противовирусную терапию.

В Минздраве Башкирии также подтвердили, что регион готов к встрече с опасностью.

- Все медицинские организации республики готовы к случаю возможного завоза пациента с коронавирусной инфекцией, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова. - С 28 января проходят ежедневные обучающие семинары и вебинары, 30 января в медицинских организациях республики прошли учения с вводом условного больного с коронавирусной инфекцией. Отработали все этапы оповещения, транспортировки, заборы биоматериалов от больного, изоляции и проведение санитарной обработки. Подготовлены и проверены все укладки для забора биоматериала от больных с острыми респираторными заболеваниями, приехавших в течение последних двух недель из Китая. На сегодняшний день количество защитных костюмов, укладок, медицинских масок достаточное. Все службы, контролирующие санитарную охрану территории страны и республики, приведены в полную готовность.

Вот в таких противочумных костюмах проводят учения в больницах. Фото: Инфекционная клиническая больница №4 города Уфа

Вот в таких противочумных костюмах проводят учения в больницах. Фото: Инфекционная клиническая больница №4 города Уфа

ЧТО СПАСЕТ НАС?

Увы, поскольку вирус этот – новый, на сегодняшний день не существует вакцины от него, как лечить – тоже не ясно. Однако в Китае уже выписались первые пациенты - здоровыми. По данным китайских медиков, лечение больных вирусом 2019-nCoV может занимать до двух недель (в тяжелых случаях).

Как бы то ни было, лучше вообще постараться избежать заражения. Чтобы понять – как, надо знать кое-что о вирусе. Например, вирус передается воздушно-капельным путем, а также фекально-оральным. А проще: если больной чихнул или покашлял рядом с вами, а, кроме того, можно заразиться, коснувшись грязными руками рта, носа или глаз.

Поэтому, чтобы не заразиться, нужно следовать простым правилам:

- чаще мыть руки с мылом – особенно перед едой, или обрабатывать их дезинфицирующим средством на основе спирта,

- не трогать грязными руками лицо,

- прикрывайте салфеткой рот/нос, когда кашляете/чихаете,

- старайтесь не посещать массовые мероприятия, будьте осторожны в общественном транспорте, аэропортах, на вокзалах, в других людных местах; носите медицинскую маску (менять нужно каждые два часа),

- избегайте прикосновений при встрече с приятелями (рукопожатия, поцелуи – увы, опасны),

- не ешьте из общей посуды,

- влажная уборка и проветривание помещения: дома, на работе – обязательно!

Эти же правила, кстати, относятся к профилактике ОРВИ. И если новый вирус еще не проник в наши дома, школы, организации, то знакомый нам грипп не дремлет.

И помните: заниматься самолечением или вовсе пускать все на самотек – опасно для жизни. При первых симптомах (высокая температура, боль в горле, кашель, головная боль, недомогание) необходимо обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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