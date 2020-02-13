Китайский коронавирус пришел в Уфу: правда ли это?

Заметили, насколько моментально отреагировали соцсети на новости про новый смертельный вирус? А все, кто слег с ОРВИ-шной температурой в новогодние праздники или после – тут же начали искать у себя опасные симптомы. Само собой, земля слухами полнится, но безосновательны ли они?

Оказывается, не совсем.

- Да, действительно, в Уфе были зафиксированы два случая с подозрением на коронавирус. Оба пациента из Сипайлово, - рассказал «КП» собственный источник. – Однако спешу успокоить: опасения не подтвердились. Больных госпитализировали, провели все необходимые исследования, назначили соответствующее их диагнозу лечение. В настоящий момент подтвержденных данных о зараженных коронавирусом в Уфе и Башкирии нет!

Так, выдыхаем! Но давайте проясним ситуацию: готов ли регион решать проблему, если она возникнет?

ВСЕХ ВПУСКАТЬ, НИКОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ

Что мы знаем о вирусе? В канун Нового года, 31 декабря 2019-го Китай официально объявил о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем опасного заболевания оказался новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Опасность его в том, что раньше с таким вирусом не сталкивались, и как с ним бороться – неизвестно. Время шло, вирус начал распространяться по всему земному шару, появились первые случаи летального исхода. Ученые взялись искать лекарство, а в соцсетях начали вспоминать пророчества Ванги об эпидемии, которая выкосит полмира.

Что же предпринимается в Уфе?

Главное – не допустить вирус в республику. Для этого еще в середине января в аэропорту усилили санитарный контроль: всем путешественникам, возвращающимся из Китая в Башкирию, меряют температуру.

- Пассажиры обследуются на борту воздушного судна с помощью бесконтактных термометров - тепловизоров, которые позволяют выявить первые признаки инфекционных заболеваний, - пояснил замначальника отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории Управления Роспотребнадзора по Башкирии Шамиль Гильманов.

Но посчитали, что этого мало. И спустя неделю отменили все рейсы из башкирской столицы в китайский город Санья.

- По вопросам возврата или переноса туров просим обращаться по месту приобретения турпутевок или к туроператору, - гласит объявление на сайте уфимского аэропорта.

Добавим, что направление «Уфа – Санья» появилось только в октябре 2019 года. И представьте: всего за пару месяцев в Китай и обратно слетали порядка 40 000 жителей Башкирии! Однако инкубационный период вируса составляет около 14 дней, а значит, если бы кто-то привез с собой смертельную заразу, мы все об этом уже знали.

Какой бы ни бушевал вирус, защититься от него поможет своевременная профилактика

А ЧТО В БОЛЬНИЦАХ?

Тем временем, в Башкирии наступил «сезон гриппа», чему поспособствовала и благоприятная для вируса теплая погода. Бригады скорой помощи курсируют практически без отдыха, а с пациентами работают исключительно в респираторах и в одноразовых перчатках.

По словам источника «КП-Уфа» из сферы здравоохранения, городские клиники, в частности, отделения инфекционной больницы №4, куда и привозят всех с гриппом и другими ОРВИ, заполнены. Хватит ли мест, если вдруг появятся пациенты с коронавирусом 2019-nCoV? И чем, собственно, будут лечить?

- Для таких пациентов в нашей больнице есть специальные боксы, чтобы проводить лечение в изоляции от других больных, - отметил главный врач Инфекционной клинической больницы №4 Радик Галимов. – Имеется запас противочумных костюмов, медицинских масок и всего необходимого. В случае, если обнаружится нехватка – закупим еще. Мы готовы к возможному появлению коронавируса на нашей территории. К сожалению,в настоящее время, так как вирус новый, эффективного лечения с позиции доказательной медицины еще не разработано. Поэтому, пока идут поиски лекарства, мы готовы проводить симптоматическое лечение и противовирусную терапию.

В Минздраве Башкирии также подтвердили, что регион готов к встрече с опасностью.

- Все медицинские организации республики готовы к случаю возможного завоза пациента с коронавирусной инфекцией, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова. - С 28 января проходят ежедневные обучающие семинары и вебинары, 30 января в медицинских организациях республики прошли учения с вводом условного больного с коронавирусной инфекцией. Отработали все этапы оповещения, транспортировки, заборы биоматериалов от больного, изоляции и проведение санитарной обработки. Подготовлены и проверены все укладки для забора биоматериала от больных с острыми респираторными заболеваниями, приехавших в течение последних двух недель из Китая. На сегодняшний день количество защитных костюмов, укладок, медицинских масок достаточное. Все службы, контролирующие санитарную охрану территории страны и республики, приведены в полную готовность.

Вот в таких противочумных костюмах проводят учения в больницах. Фото: Инфекционная клиническая больница №4 города Уфа

ЧТО СПАСЕТ НАС?

Увы, поскольку вирус этот – новый, на сегодняшний день не существует вакцины от него, как лечить – тоже не ясно. Однако в Китае уже выписались первые пациенты - здоровыми. По данным китайских медиков, лечение больных вирусом 2019-nCoV может занимать до двух недель (в тяжелых случаях).

Как бы то ни было, лучше вообще постараться избежать заражения. Чтобы понять – как, надо знать кое-что о вирусе. Например, вирус передается воздушно-капельным путем, а также фекально-оральным. А проще: если больной чихнул или покашлял рядом с вами, а, кроме того, можно заразиться, коснувшись грязными руками рта, носа или глаз.

Поэтому, чтобы не заразиться, нужно следовать простым правилам:

- чаще мыть руки с мылом – особенно перед едой, или обрабатывать их дезинфицирующим средством на основе спирта,

- не трогать грязными руками лицо,

- прикрывайте салфеткой рот/нос, когда кашляете/чихаете,

- старайтесь не посещать массовые мероприятия, будьте осторожны в общественном транспорте, аэропортах, на вокзалах, в других людных местах; носите медицинскую маску (менять нужно каждые два часа),

- избегайте прикосновений при встрече с приятелями (рукопожатия, поцелуи – увы, опасны),

- не ешьте из общей посуды,

- влажная уборка и проветривание помещения: дома, на работе – обязательно!

Эти же правила, кстати, относятся к профилактике ОРВИ. И если новый вирус еще не проник в наши дома, школы, организации, то знакомый нам грипп не дремлет.

И помните: заниматься самолечением или вовсе пускать все на самотек – опасно для жизни. При первых симптомах (высокая температура, боль в горле, кашель, головная боль, недомогание) необходимо обращаться за медицинской помощью.