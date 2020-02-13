Лифтовые войны в Уфе: за ошибку с договорами жители города заплатили 80 млн рублей

Управляющая компания просто ждала, чем завершится спор между подрядчиками, и не платила за услуги по ремонту и обслуживанию лифтов больше года, из-за чего образовалась чудовищная неустойка в 80 миллионов рублей, которая почти в два раза превышает стоимость оказанных услуг. Заплатить за свои ошибки управляющая компания решила деньгами жителей Сипайлово – другого варианта у коммунальщиков просто не было. Возмущенные уфимцы просят разобраться в ситуации прокуратуру и пишут письма руководству республики.

В УФЕ ЛИФТЫ РЕМОНТИРУЮТ ДВАЖДЫ – НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ» управляет 241 многоквартирным домом, где проживают более 72 000 человек. На сайте организация с гордостью отчитывается о том, что предприятие возглавляет опытный руководитель Венер Масхарович Усманов, работающий в системе ЖКХ более 17 лет. Еще коммунальщики хвастаются участием в субботниках, спортивных праздниках и фестивалях цветов. Кажется, коллектив предприятия силен во всем, кроме заключения договоров – одни и те же обязанности по обслуживанию лифтов коммунальщики по какой-то причине предложили выполнить двум разным компаниям.

В 2015 году сипайловская управляющая компания заключила два договора на обслуживание лифтов, в которых прописала одинаковые услуги по техническому обслуживанию и ремонту техники. Договоры были заключены с ООО «Башкирская лифтовая компания» (далее – «БЛК». – Ред.) и ООО «Уфа Лифт Плюс». Разумеется, обе компании обратились в суд, чтобы выяснить, кто из них достоин обслуживать сипайловские лифты.

Пока суды разных инстанций рассматривали дело, управляющая компания не платила за прописанные в договорах услуги. Тем временем оба подрядчика (во всяком случае, по их словам) добросовестно обслуживали технику. По версии юридического отдела «Уфа Лифт Плюс», договор изначально был заключен именно с этой организацией, однако затем в управляющей компании резко передумали и решили поручить обслуживание лифтов «БЛК», нарушив процедуру расторжения договора. В самой УК оперативно прокомментировать такое импульсивное решение не смогли, сославшись на то, что пресс-службы у них нет.

Арбитражный суд Башкирии встал на сторону «БЛК», однако апелляционный суд отменил это решение и постановил, что за обслуживание техники УК все же должна заплатить компании «Уфа Лифт Плюс».

В «Уфа Лифт Плюс» справедливо решили, что в течение года за оказанные услуги им не платили безосновательно, и потребовали неустойку, обратившись в Арбитражный суд Башкирии. Арбитражный суд указал на неоднократное участие сипайловской УК в картельных сговорах в пользу «БЛК» и решил, что ответчик намеренно создал видимость формального спора. Верховный суд с этими выводами согласился и подтвердил, что помимо стоимости оказанных услуг (а это более 46 миллионов рублей) УК должна заплатить «Уфа Лифт Плюс» неустойку в 80 миллионов рублей.

СИПАЙЛОВЕЦ УПЛАТИТ ЗА ВСЕ

Главный вопрос – в том, откуда коммунальщики взяли деньги, чтобы заплатить за свои ошибки. Единственная статья дохода УК – это платежи собственников жилых помещений. Однако Жилищный кодекс РФ строго регламентирует, что эти платежи не поступают в собственность управляющей организации и должны носить целевой характер. Если проще: раз в квитанции УК указывает, что деньги собраны на ремонт помещения, на другие цели их потратить не могут – так же и с другими пунктами.

За выполнение своих обязательств каждая управляющая компания получает вознаграждение – несколько процентов от стоимости услуг. Этими деньгами она может распоряжаться как угодно, однако это очень ограниченные средства – от 2 до 5 процентов от каждой квитанции, в зависимости от дома. По словам опрошенных нами экспертов, на практике получается не более 1,5 миллионов рублей в месяц, большая часть из которых уходит на зарплаты персоналу и уплату налогов.

Выходит, что 80 миллионов рублей неустойки, которые сипайловская УК заплатила «Уфа Лифт Плюс», могли быть взяты только окольными путями из карманов жителей Уфы. С другим вариантом – а это объявление предприятия банкротом – коммунальщики вряд ли смирились бы.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, НА ЧТО ИДУТ ИХ ДЕНЬГИ

На проигранный в суде спор и огромную неустойку обратил внимание житель Сипайлово, юрист Сергей Сапожников. Его дом тоже находится в зоне ответственности «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ». Платить за ошибки коммунальщиков уфимец не собирается и предлагает другим жителям района присоединиться к борьбе за справедливость.

4 февраля Сергей Владимирович обратился в прокуратуру Башкирии – он просит провести проверку законности погашения неустойки в 80 миллионов за счет платежей, которые должны были пойти на содержание общедомового имущества и его ремонт. Аналогичную просьбу уфимец отправил главе республики Радию Хабирову.

В заявлении юрист пишет, что ситуация затрагивает интересы всех жителей домов, находящихся под контролем УК. Сергей Владимирович уверен, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться на безопасности и здоровье жильцов, ведь если УК погасила неустойку за счет какой-то статьи в квитанции, значит, на ней и сэкономила.

- В первую очередь мне бы хотелось, чтобы люди знали, на что идут их деньги. 80 миллионов – серьезная сумма, прокуратура должна проверить, за счет каких средств УК погасила эту неустойку. Надеюсь, что надзорный орган не ограничится отпиской и действительно разберется в случившемся. Если денег на погашение долга не было – в идеале УК сама должна была признать себя банкротом, но этого не произошло, – уверен юрист.

Если просьбы о проверке не помогут, Сергей Владимирович планирует обратиться в федеральную прокуратуру. Юрист говорит, что поддержать его в борьбе и отправить такую же просьбу о проверке может любой неравнодушный житель Уфы – к массовым жалобам надзорный орган прислушается скорее.

P.S. Копии решений Арбитражного суда Башкирии, постановлений Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Уральского округа и Верховного Суда Российской Федерации, связанных с делом ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г. Уфа РБ» о заключении двух договоров на оказание одинаковых услуг, есть в распоряжении редакции. Ознакомиться с ними может каждый читатель.