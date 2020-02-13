2020-02-13T11:22:15+03:00
Происшествия

В Уфе первоклассница четыре месяца терпела тренера-извращенца

Девочка осмелилась сказать матери об издевательствах лишь накануне
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина трудился детским тренером по ушуМужчина трудился детским тренером по ушу
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10 февраля в отдел полиции по Калининскому району Уфы обратилась уфимка с сообщением о том, что ее 7-летней дочери-первоклассницы не раз домогался ее тренер спортивной секции.

Как сообщил «КП – Уфа» собственный источник, ребенок четыре месяца терпел сексуальные приставания от своего наставника и боялся сказать родителям. Вероятно, о последнем случае девочка не смогла промолчать.

Извращенец действовал в центральной части города. Мужчина трудился в одном из детских центров в качестве тренера по восточным единоборствам. Родители ничего не подозревали, когда отдали свою дочь в кружок.

Первые «насильственные действия сексуального характера» ушуист совершил еще в ноябре, затем это повторилось в декабре, январе и 1 февраля. Мужчина заводил первоклассницу в свой кабинет, где вытворял с ней все, что вздумается. Возможно, пострадавшая девочка даже не понимала, что на самом деле с ней делает извращенец.

Во время беседы со стражами порядка мужчина решил во всем признаться. Тренера-извращенца задержали, ему грозит реальный срок. О нем известно немного: всю жизнь работает тренером, занимается спортом. Для своих знакомых он примерный семьянин – у ушуиста есть жена и маленькие дети.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении девочки уфимские сыщики возбудили уголовное дело.

- Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - прокомментировали в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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