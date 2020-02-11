2020-02-11T20:29:04+03:00
Спорт

Дубль Хартикайнена помог «Салавату» обыграть «Адмирал»

Уфимские хоккеисты начинают домашнюю серию с победы
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Вечером во вторник, 11 февраля, «Салават Юлаев» на своем льду обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:0.

Прошлая неделя для игроков уфимской хоккейной команды оказалась «восстановительной», после утомительного дальневосточного выезда. Клуб устроил открытую тренировку для СМИ, спортсмены проходили плановый медосмотр, а соцсети легионеров пестрили милыми постами с семейных прогулок на уфимском морозе. То, что нужно, после четырех выездных игр с «Адмиралом» и «Амуром».

Фото: Рустем АХУНОВ

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦУЛЫГИНА

На этот раз игроки «Салавата» должны были отомстить клубу из Владивостока за обидное поражение в буллитной серии. Главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин в конце сезона решил внезапно «перевернуть игру» и отправил в первое звено связку Кадейкин-Кугрышев-Жарков. Ассистировали им Пашнин и Семенов. Легионеры в полном составе с Паниным отправилась во второе звено. Вместо приболевшего Бурмистрова на лед вышел Алексей Кручинин, по ходу сезона присоединившийся к команде из «Трактора».

Фото: Рустем АХУНОВ

ХАРТИ ЗАБИЛ ДУБЛЬ

Уже на 12 минуте шайбу в ворота гостей «с мясом» затолкал Никита Сошников. Форвард получил передачу от двух защитников первого звена, и с нескольких попыток таки забил важный первый гол в падении.

Фото: Рустем АХУНОВ

В начале второго периода роскошный шанс поразить ворота был у Умарка, но шайба предательски срикошетила от ближнего угла ворот. На 30 минуте Хартикайнен реализовал двойное удаление гостей – прямо с пятака аккуратно поправил летящую от Умарка шайбу.

Через четыре минуты Хартикайнен закрепил свой успех дублем. Из быстрой контратаки финн вышел на вратаря соперника вместе с Кадейкиным и без особых трюков забил гол. В третьем периоде никто из хоккеистов ворота так и не поразил.

За три минуты до конца матча «Адмирал» получил теоретическую возможность реализовать численное преимущество, выпустив шестого полевого игрока, но главный тренер дальневосточного клуба Сергей Светлов решил не хитрить. Итог матча – 3:0 в пользу хозяев льда.

Фото: Рустем АХУНОВ

Следующую домашнюю игру «Салават Юлаев» проведет уже в четверг, 13 февраля. Соперник – московский «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Поветкин – Диллиан Уайт: «Русский витязь» сразится с претендентом на титул чемпиона мира
Менеджеры Диллиана Уайта по своей инициативе вышли с предложением провести бой с Александром Поветкиным, который пройдёт весной, вероятнее всего, в апреле 2020 года
Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе: «Мы созванивались с Шуниным, я извинился за свой грубый фол против него»
Кубок Париматч Премьер стал первым трофеем Эсекьеля Понсе в «Спартаке». После победы в межсезонном турнире аргентинский нападающий рассказал kp.ru о своих голах, о методах главного тренера команды Доменико Тедеско и о наказании за грубую игру
Новости 24
ВС Башкирии прекратил уголовное дело на экс-мэра Межгорья и ограничился штрафом
Школьнику, заснявшему секс двух подростков на крыше в Уфе, дали реальный срок
В Уфе ребенок попал в больницу после нападения собаки
Власти Уфы рассказали о будущем городских лесов
Мэрия Уфы во второй раз не смогла определить подрядчика на строительство моста за 8,7 млрд рублей
В уфимской больнице опровергли слухи, что пациента, вернувшегося из Китая, отказались принимать врачи
Во время строительства алкозавода под Уфой погиб рабочий
В Башкирии по официальным данным снизилась безработица и выросла зарплата
25 молодых ученых из Башкирии получат по миллиону рублей
Стало известно, какие товары подорожали в Башкирии по итогам 2019 года
Для строительства Восточного выезда из Уфы будут изъяты десятки садовых участков
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%
Уфимские власти хотят сделать главным транспортом города трамвай