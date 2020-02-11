Дубль Хартикайнена помог «Салавату» обыграть «Адмирал»

Вечером во вторник, 11 февраля, «Салават Юлаев» на своем льду обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:0.

Прошлая неделя для игроков уфимской хоккейной команды оказалась «восстановительной», после утомительного дальневосточного выезда. Клуб устроил открытую тренировку для СМИ, спортсмены проходили плановый медосмотр, а соцсети легионеров пестрили милыми постами с семейных прогулок на уфимском морозе. То, что нужно, после четырех выездных игр с «Адмиралом» и «Амуром».

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦУЛЫГИНА

На этот раз игроки «Салавата» должны были отомстить клубу из Владивостока за обидное поражение в буллитной серии. Главный тренер «юлаевцев» Николай Цулыгин в конце сезона решил внезапно «перевернуть игру» и отправил в первое звено связку Кадейкин-Кугрышев-Жарков. Ассистировали им Пашнин и Семенов. Легионеры в полном составе с Паниным отправилась во второе звено. Вместо приболевшего Бурмистрова на лед вышел Алексей Кручинин, по ходу сезона присоединившийся к команде из «Трактора».

ХАРТИ ЗАБИЛ ДУБЛЬ

Уже на 12 минуте шайбу в ворота гостей «с мясом» затолкал Никита Сошников. Форвард получил передачу от двух защитников первого звена, и с нескольких попыток таки забил важный первый гол в падении.

В начале второго периода роскошный шанс поразить ворота был у Умарка, но шайба предательски срикошетила от ближнего угла ворот. На 30 минуте Хартикайнен реализовал двойное удаление гостей – прямо с пятака аккуратно поправил летящую от Умарка шайбу.

Через четыре минуты Хартикайнен закрепил свой успех дублем. Из быстрой контратаки финн вышел на вратаря соперника вместе с Кадейкиным и без особых трюков забил гол. В третьем периоде никто из хоккеистов ворота так и не поразил.

За три минуты до конца матча «Адмирал» получил теоретическую возможность реализовать численное преимущество, выпустив шестого полевого игрока, но главный тренер дальневосточного клуба Сергей Светлов решил не хитрить. Итог матча – 3:0 в пользу хозяев льда.

Следующую домашнюю игру «Салават Юлаев» проведет уже в четверг, 13 февраля. Соперник – московский «Спартак».