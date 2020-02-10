2020-02-10T15:32:24+03:00
Общество

Власти Башкирии потратят почти два миллиарда рублей на ремонт во дворах многоэтажек

Часть денег должны будут внести и сами жители
Павел КРАЙНОВ
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Совсем скоро во дворах республики станет чище и светлееСовсем скоро во дворах республики станет чище и светлееФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Накануне в Уфе состоялось очередное оперативное совещание в башкирском правительстве. Среди прочих, обсуждалось продление программы благоустройства «Башкирские дворики».

С докладом о будущих глобальных переменах во дворах республики выступил вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. Он заявил, что документы для участия в этой программе чиновники районных администраций должны подготовить уже сейчас.

- В 2020 году программа «Башкирские дворики» включает в себя 390 дворовых территорий. На их благоустройство из бюджета будет выделено 1 млрд 987 млн рублей. Большую часть этих денег выделят из республиканской казны – 1,868 млрд рублей, - подчеркнул Беляев.

Власти республики планируют также привлечь к финансированию «Башкирских двориков» и самих собственников жилья. Пока что речь идет о 20 млн рублей, которые будут собирать с жильцов многоэтажек.

На что же конкретно пойдут деньги? Почему ремонт всего 390 дворов обойдется казне в такую круглую сумму?

Согласно планам региональных властей, в отремонтированных дворах появятся новые качели, урны, контейнерные площадки, фонарные столбы и светильники, а также 573 видеокамеры.

- В семи районах, где будет благоустроено всего по одному двору, проект будет реализовываться в течение двух лет – в 2020 и 2021 году, - заявил вице-премьер. В данном случае, речь зашла о единственных «Башкирских двориках» в Архангельском, Аскинском, Балтачевском, Бурзянском, Дуванском, Кушнаренковском и Миякинском районах.

В своем докладе Борис Беляев также напомнил, что по условиям программы благоустройства, во дворах будут асфальтировать дорогу, обустраивать парковочные места, заменять бордюры, устанавливать детские площадки с резиновым покрытием, «озеленять» территорию и так далее.

1 марта этого года все районы, где будут обустраивать дворы по программе «Башкирские дворики», должны пройти через процедуру госзакупок и определить подрядчика. О том, что будет, если торги вдруг не состоятся, Беляев не упомянул. Он лишь заявил, что сам ремонт должен начаться не позднее 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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