«Сказала мужу, может, усыновим ребенка?»: семья из Башкирии за семь лет дала дом 27 сиротам

В селе Новокабаново Краснокамского района Башкирии проживает необычная семья, в которой растут 27 приемных детей. Супруги Галина Дербенева и Аис Маликов вырастили своих детей, и, когда они покинули родительский дом, четырехкомнатная квартира опустела. Муж и жена тогда поняли, что их призвание – это растить и воспитывать детей, очень уж было тяжело дома без детского смеха. Тогда супруги решили завести ребенка из приюта. В 2011 году приемных детей было двое – две сестрички, через год стало девять, а теперь и вовсе – 27.«Комсомолка» узнала, как живет такая большая семья, сколько еды нужно, чтобы всех прокормить, и какого это воспитывать целый класс.

ДОЛГО БЕЗ ДЕТЕЙ НЕ СМОГЛИ

- Когда наши дети разъехались кто куда, дом стал такой пустой, тихий. И я мужу сказала, может, усыновим ребенка? Он сначала колебался, долго думал, боялся, справимся ли мы, а потом все взвесил и согласился. Изначально хотели взять четверых и на этом остановиться, но не получилось, - улыбается Галина.

Первыми приемными детьми у супругов стали две сестры в марте 2011 года. Одна училась на тот момент в третьем классе, другая в первом. Сейчас старшая девочка уже замужем и у нее родилась дочь. Тогда девочки временно жили в приюте Новокабаново, а затем должны были отправиться жить в детский дом, но на их пути встретились будущие папа и мама Аис и Галина.

Дети часто ездят на экскурсии. ФОТО: Личный архив семьи

- Когда мы только привели девчонок домой, признаться, мы были в школе! У них началась адаптация – они начали лазить по всем шкафам, доставать, тормошить все вещи. Мы немного растерялись! Это продолжалось три дня, а мы даже не знали, что им сказать! Потихоньку потом уже привыкли и вошли в домашнюю колею. После них двоих мальчиков взяли. У них тяжелая судьба – отец убил мать, получилось так, что одна в могиле, другой в тюрьме, а дети никому не нужны, - вспоминает мать-героиня.

Среди детей, которых воспитывают супруги, есть и детки с ограниченными возможностями. Их пятеро – один с ДЦП, а у четверых и вовсе психические отклонения. Но супруги не испугались – признаются, с ними порой нелегко.

- Есть, конечно, сложности – по больницам часто приходится ездить. Но благо старшие дети помогают, поэтому все нам по плечу, - говорит Галина.

Практически все дети выросли в неблагополучных семьях и нищете – родители выпивали, дрались, потом все по очереди: лишение родительских прав, приют, детский дом…

- Почти у всех детей биологические родители живы. Но ни один из них за столько лет не поинтересовался, как его ребенок, жив ли, здоров ли, с кем живет? У двоих детей только бабушка приезжает, еще у одного ребенка – тетя с дядей. На этом все, - рассказывает женщина.

У КАЖДОГО СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Семья росла с каждым годом, поэтому супруги решили купить большой двухэтажный дом, чтобы каждому в нем хватило место, да и хозяйство вести, огород держать.

- У нас есть телята, лошади, овцы, кролики. Летом куриц держим. Хозяйством занимаются в основном мальчики вместе с отцом, а девочки мне дома и на кухне помогают, - продолжает мать.

Галина рассказывает, что у каждого в семье свои обязанности – по графику уборка, к примеру, сегодня одна группа делает уборку на первом этаже, вторая– в столовой, а завтра перейдут на второй этаж.

- Один день в неделю выходной. По дому не работают, занимаются своими делами, хобби. Снег всей толпой чистят, идут – и копают, и играют, приятное с полезным совмещать мы их научили, - говорит Галина. – Летом также все вместе в огороде работаем – полчаса и сад уже чистый, ни одного сорняка.

Готовить еду приходится очень много – в основном по 20 литров, бывает и 30 по три раза в день. Галина даже не знает, сколько дома холодильников, лишь шутит, что они есть на каждом этаже в нескольких местах.

Так хранится дома одежда. ФОТО: Лариса Фомичева (газета "Огни Агидели")

- Больших морозильных камер у нас пять штук, все-таки держим хозяйство, мясо храним в них, полуфабрикаты домашние. Для стирки вещей у нас все стиральные машинки девятикилограммовые, пока хватает, - смеется женщина. – Плиты у нас тоже две, обычно все восемь конфорок разом включены.

ЕЗДИМ НА ЛИЧНОМ АВТОБУСЕ

Недавно семье подарили большой автобус, на котором дети с родителями ездят на экскурсии – в цирк, парки, другие города, по достопримечательностям республики. В автобусе всего 19 мест, папа в основном за рулем. А остальных Галина загружает в свою машину, сама садится за руль и едет за главой семейства. Места хватает все же не всем – некоторым приходится остаться дома.

- Нас очень поддерживает сельсовет. Всегда спрашивают, что нужно нам, стараются помочь. Глава района помог интернет и телевидение подключить, а то у нас проблемы с этим были, - говорит Галина.

Дети любят выбираться на природу. ФОТО: Личный архив семьи

Со слов Галины, ее дети очень старательные – стараются учиться на 4 и 5, хоть и не у всех это получается, ходят на кружки и различные занятия в школе. Сама семья тоже не стоит на месте, любит активный отдых, интересные мероприятия. Совсем недавно они удостоились звания «Лучшая патронатная семья» в регионе.

Сельчане восхищаются и гордятся, что с ними в селе Новокабаново живут люди с таким большим сердцем. Они уверяют, что в семье каждый ребенок окружен любовью и заботой.

- Им нужно памятник поставить. Особенно меня впечатлил мальчик с ДЦП: на него обращают ровно столько внимания, сколько на остальных, и он себя чувствует со всеми на равных, хотя все бегают, а он сидит, - говорит знакомая семьи Лариса. – А где бы он был сейчас, если бы его никто не взял...