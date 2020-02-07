«У нас всех коронавирус, мы все умрем!»: о том, каково лежать в уфимской больнице во время всемирной паники

Вообще, я из тех, что болеют от слова никогда. Поэтому неудивительно, что в тот день, когда от лихорадки с меня сползало одеяло, а свет люстры выжег глазные яблоки - по ощущениям было именно так – градусника в доме не нашлось. Но я все-таки осмелилась вызвать скорую. Диспетчеру предельно кратко пожаловалась: озноб, боль в горле, ломота в теле, светобоязнь, температура высокая – черт знает, сколько, поверьте на слово. Скорая приехала быстро, но врач (или фельдшер) недовольно осмотрев меня («Я сама болею!»), заявила:

- Это ОРВИ, необходимости в антибиотиках не вижу. Ну, сдайте анализы… И вот с этим – в аптеку, - вручив мне список каких-то препаратов, попрощалась и ушла.

Тем временем, я заметила, что моя 1,5-годовалая дочь откровенно кашляет, пощупала лоб – горячий. Снова набираю 112.

- Так вы же вызывали уже!

- Да, себе. Спасибо. Сейчас - ребенку.

В этот раз приехал молодой человек. Осмотрел мелкую и сразу резюмировал: «Похоже на грипп. Собирайтесь в больницу. В инфекционную. Там и ребенка, и вас вылечат!».

«КАЖЕТСЯ, С МАМОЙ ДЕЛА ОБСТОЯТ ПОХУЖЕ»

Сразу скажу: за полтора года, сколько моей дочке, мы с ней ни разу не бывали в больницах. Поэтому все для меня было в новинку, этакое приключение. По приезду в ИКБ №4 сначала нас осмотрели, померили температуру, записали наши входные данные (вес-возраст). Потом нас с ребенком сопроводили на жутковатом лифте на третий этаж. Там приятная, но строгая медсестра снова записала наши данные, рассказала, где нужно брать градусник, куда подходить за лекарствами, в какое время принимают передачи, и трижды предупредила насчет строгой диеты и запрещенных продуктов:

- Никаких свежих овощей-фруктов! Ничего молочного! Вот тут – список, ознакомитесь потом.

После нас заселили в палату, где уже было занято три койко-места: все – мамы с детьми. И вскоре к нам пришел молодой врач, осмотрел всех, вытерпел крики дочки (она дико боится людей в белых халатах, а фонендоскоп вызывает у нее нечеловеческий ужас), и объявил:

- Кажется, у мамы дела обстоят похуже. Вам назначим антибиотики. Ребенку пока не будем. Надо будет сдать анализы, девочки объяснят вам, что куда.

Потом понеслась: вот это – под анализы, приносить сюда, с 07.30 до 09.30. Уколы строго в определенное время. Ингаляции – по расписанию. Вечером я благодарно выдохнула, когда соседки по палате, видя мое состояние, выключили свет раньше обычного.

ОДНОМЕСТНАЯ КРОВАТЬ НА ДВОИХ И ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ

На следующий день стало лучше ровно настолько, чтобы наконец осмотреться. В палате пять одноместных коек, умывальник, тумбы для личных вещей, облучатель, который подсоединен к одной единственной розетке и – ни одного стола!

Да-да, на одной узкой кровати должны располагаться мама + ребенок, отдельные выдаются только грудничкам. Не очень-то удобно, но что делать. Кроме того, пришлось быстро приспособиться вкушать завтраки-обеды прямо в постели. А для зарядки телефонов одной из соседок муж привез удлинитель. Жизнь стала налаживаться.

Поскольку мы пребывали в инфекционной больнице, еду нам подвозили на раздаточной тележке прямиком к палате. И вообще, было рекомендовано без надобности по коридорам не шастать: у всех разные диагнозы, и очень просто добавить к своей заразе чужую. Однако детей разве удержишь в четырех стенах?!

Немного о процедурах. Даже если не следишь за временем, тебя либо позовет медсестра, либо ты поймешь по крикам, сливающимся в жуткий детский хор – ага, кажется, пора на укол! Очень скоро прием антибиотиков или поход за очередной дозой лекарств я стала принимать за развлечения. Вечерами в палате происходили такие диалоги:

- Так, что у нас сегодня еще в плане досуга?

- Обработка горла и ингаляции.

«ГРИПП НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ! НО ЭТО НЕ ЛУЧШЕ…»

Спустя пару дней пришли все результаты анализов. Лечащий врач колдовал над листочками:

- Так, грипп не подтвердился. Но ваш диагноз не лучше – РС-вирус.

- Ну хоть не коронавирус, и на том спасибо, - пытаюсь шутить.

- Да-да… Но этот вирус может вызвать пневмонию, с ним шутки плохи. Хорошо, что мы вам сразу назначили такое лечение. А вот ребенку лучше не становится, поэтому она тоже будет принимать антибиотики. Плюс ингаляции!

Вскоре выяснилось, что этот злосчастный РС-вирус чуть ли не у половины отделения. А еще обнаружилось, что неспроста нам было велено нос из палаты не казать. Ночью вырвало 2-летнего соседа по палате, на следующую ночь та же напасть атаковала мою дочку, да и меня стало подташнивать. Пошла к медсестре.

- Что-то всех вас тошнит.., - нервно забормотала девушка, раскладывая лекарства по фамилиям. Тем временем в процедурной кому-то уже делали противорвотный укол. Обмен вирусами или просто реакция на антибиотики – я так и не поняла, но паника в стиле «У нас всех коронавирус, мы все умре-ем» утихла, не успев подняться.

И СНОВА – ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Стоит ли говорить, что все, кто находился в больнице в качестве пациентов, мечтали скорее ее покинуть. Врача во время очередного обхода ждали с нетерпением, как малыши ждут Деда Мороза. И вот выписывают нашего 2,5-летнего соседа. Ну а что, температуры нет, других признаков болезни – тоже, парень бодр и весел. «Ура, домой!», – радуется мама, пакуя вещи.

А сутки спустя мальчик снова возвращается на больничную койку. Выяснилось: дома внезапно подскочила температура, сбивать не получалось, пришлось снова ехать под наблюдение медиков и – под капельницу.

Кстати, его положили уже в другую палату, не к нам. А все потому что мальчик снова побывал во внешней среде, а в больнице формируют палаты по сходным диагнозам и по времени поступления: новички – отдельно, выздоравливающие – отдельно.

Прогуливаясь по коридору, мы не могли не заметить, что поток прибывающих не иссякает. Что это, эпидемия? Однако в коридор кровати не выставляли, и даже палаты не были битком забиты. И, кроме того, каждый день кто-то выходил спешным шагом и со счастливой улыбкой за ту дверь, которая отпиралась только медсестрой. А остальные смотрели и завидовали.

Наконец, врач говорит мне:

- Отпускаю вас домой. Но обязательно соблюдайте диету и запишитесь на прием к педиатру, - я уже практически не слушаю доктора, подпрыгивая на месте от радости.

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ ХОРОШО, НО ДОМА ЛУЧШЕ

Вернувшись к домашнему очагу, радовалась я недолго. На следующий день у ребенка поднялась температура, появился кашель. А потом и рвота.

Снова ехать в больницу жуть как не хотелось. Я сразу вспомнила списки больных, которые вывешивают на входе – наше отделение было самое густонаселенное. Не-ет уж, лучше мы дома как-нибудь долечимся. Пришлось вызвать врача на дом. Педиатр назначила лечение, и – ура! - дочка снова пошла на поправку.

Я сделала несколько выводов. Во-первых, не стоит пренебрегать своим здоровьем. Если плохо – иди к врачу, очень плохо – вызывай скорую. И прежде чем отказываться от госпитализации, трижды подумай: анализы, лечение, наблюдение врачей – все в одном месте, комплексный подход, считай. Во-вторых, дома тоже можно благополучно лечиться. Но – опять же обязательно следовать рекомендациям медиков, самолечение – опасно! И в третьих, нужно иметь хотя бы минимальную домашнюю аптечку и градусник.