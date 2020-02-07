Разговоры о сексе и вонючие коллеги: как уфимцу выжить в типичном офисном пространстве

Офисный работник, «офисный планктон» - иногда складывается впечатление, что это какой-то диагноз или приговор. Казалось бы, чего проще – сидишь себе в уютном просторном офисе с кондиционером, печатаешь отчеты на современном компьютере и принимаешь звонки от клиентов, а в положенные 18.00 (ибо какие могут быть переработки в офисе?) отправляешься домой. Мечта, а не работа! Вот только выяснилось, что большая часть офисных сотрудников считают минуты до окончания рабочего дня и в сердцах называют свой офис филиалом ада на земле. Назойливые любопытные коллеги, сидячий образ жизни, перекус фаст-фудом и рутинные обязанности – «КП-Уфа» выяснила, что больше всего удручает работников офисного звена, и что бы они хотели изменить в своей работе.

Не стоит обсуждать с коллегами свои интимные секреты - особенно громкоФото: Анатолий ЖДАНОВ

ОБСУЖДЕНИЕ НА РАБОТЕ ЛИЧНЫХ ТЕМ

- Ненавижу, когда девочки, с которыми я работаю, начинают в голос на весь офис обсуждать размеры достоинств своих партнеров, сексуальные эксперименты, любовников и любовниц и прочие интимные подробности, - жалуется 33-летняя рекламный менеджер Мария А. – Особенно это бесит, когда ты ведешь важные переговоры по телефону, а на заднем фоне громкий смех и скабрезные фразочки! Бесит, когда мамочки обсуждают цвет стула своих детей, марки подгузников и детского питания. Бесит, когда мужчины громко оценивают размер груди модели из журнала. Запомните: ваши личные темы лучше обсуждать за чашкой чая в гостях или у себя дома, а не на работе. Это далеко не всем интересно!

Полезный совет:

- Если начинаются разговоры о личном, детях, родственниках, о болезнях или ещё чем-то, о чём вы не хотите слушать, можно включиться в разговор и рассказывать на ту же тему более увлечённо что-нибудь совсем интимное. Например, о прыще, который вскочил на внутренней стороне бёдер и прямо сейчас чешется. О троюродной тёте двоюродного дяди вашего племянника с тяжёлой судьбой и так далее. Рано или поздно такие разговоры прекратятся или будут вестись не в вашем присутствии, - советует психолог Алиса Курамшина.

СИДЯЧИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

- Больше всего в моей работе меня раздражает вынужденный сидячий образ жизни. Из физических упражнений только поход к кулеру и в буфет за пирожками. Отсюда и лишние килограммы, и проблемы с суставами, и вообще чувствуешь себя тюленем, - жалуется 26-летняя маркетолог Ксения А. – Конечно, я стараюсь следить за собой: фитнес три раза в неделю, вечерние прогулки перед сном, вылазки на природе по выходным. Но, к примеру, на прошлой моей работе начальство регулярно устраивало несколько «физкультурных пятиминуток»: мы просто вставали всем офисом и делали зарядку. Я считаю, что такой полезный опыт надо перенять всем руководителям.

В ОФИСЕ «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА»

Казалось бы, точность и пунктуальность – один из плюсов организации рабочего времени. В 18.00 можешь смело отправляться домой, но, как выяснилось, многих офисных работников раздражает эти временные рамки.

- Вот что за дурацкое требование – обязательное пребывание в офисе «от звонка до звонка». Если сотрудник выполнил свой план раньше, то пусть отчаливает со спокойной совестью домой – так будет намного продуктивнее, - возмущается 37-летний Айнур Г. – Я вот часто заканчиваю свои планы на час-полтора раньше, но поскольку домой идти нельзя, сижу в соцсетях, в тысячный раз пролистывая новостную ленту и зевая от скуки. Впрочем, недавно начальство просекло, чем я занимаюсь, и теперь сваливает на меня невыполненные задачи других сотрудников. Вот только на зарплате дополнительная работа не отражается, поэтому я стараюсь делать все ме-е-едле-е-нно-о-о.

Для многих регламентированный график - сущее мученьеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Полезный совет:

- Для выработки усидчивости нужно очень хорошо уметь переключаться с дела на отдых из отдыха на дело. Здесь может помочь система Pomodoro, которая предполагает чёткие промежутки для активной рабочей деятельности и для полноценного отдыха, - дает дельный совет психолог Алиса Курамшина.

ОБЕД НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Еще одна проблема, с которой сталкивается большинство офисных работников – организация обедов и перекусов. И хорошо, если в самом здании, где находится офис, или поблизости есть буфет/столовая/кафе, где можно спокойно пообедать и отдохнуть от наскучивших стен и телефонных трелей. Часто сотрудники предпочитают приносить с собой контейнеры с едой, а потом поедать их прямо за рабочим столом.

- В принципе, я сам за домашнюю еду, - рассказывает 42-летний айтишник Денис Б. – У меня прекрасно готовит жена – и котлетки, и пюрешка, и пирожки. На работе есть и холодильник, и микроволновка, и отдельная комната для приема пищи. Во-первых: это очень экономно. Во-вторых: точно не отравишься просрочкой. В-третьих: ешь то, что хочешь, а не что осталось на витрине. Но есть и свои минусы: например, я не люблю запах вареной рыбы и чеснока, а кто-то из коллег не мыслит своего дня без минтая под чесночным соусом. И вот он сначала это греет в микроволновке, а потом уплетает прямо перед компьютером, а ты не знаешь, куда себя деть от невыносимой вони. Пытаешься намекнуть, что не всем нравятся резкие запахи, а он удивленно смотрит на тебя: вкусно же…

Перекусам и фастфуду предпочтите сбалансированный домашний обедФото: Олег РУКАВИЦЫН

Полезный совет:

- Чтобы избежать проблем с пищеварительной системой, не набрать лишних килограммов и при этом не мучиться от голода, ешьте не реже, чем раз в 4 часа. В процессе еды лучше не отвлекаться, так выделяется меньше желудочного сока, и пища хуже переваривается. Если на нет времени на полноценный обед, то вместо фастфуда отдайте предпочтение овощному салату с отварным мясом или птицей. Пойдут также сухофрукты, орехи или свежие несладкие фрукты. От конфет и тортов лучше отказаться: ежедневный перекус сладостями грозит сахарный диабетом, ожирением и нарушением углеводного обмена, - советует диетолог Олеся Пригожина.

ГРЯЗНЫЕ (И НЕ ТОЛЬКО) ТУАЛЕТЫ

Иногда случается диссонанс: чистые уютные офисы, интеллигентные работники в костюме с иголочки, а заходишь в туалет – а там грязь, разбросанные обрывки бумаги, лужи на полу и невыносимое амбре. При этом и ершик, и освежитель, и годовой запас туалетной бумаги вроде как имеется. Некоторые и вовсе умудряются залезать в грязных ботинках на унитаз или промахиваться мимо ободка. Это также раздражает очень многих.

- Утром уборщица все прибирает – любо-дорого смотреть, но к обеду в туалет уже не зайти – ботинки прилипают к полу, повсюду лужи. Ну, дома же вы так себя не ведете, почему нельзя уважать и своих коллег? – жалуется 31-летний работник СМИ Павел К.

ОТСУТСТВИЕ ДУША ЛЕТОМ / ПРОБЛЕМЫ С ГИГИЕНОЙ У НЕКОТОРЫХ КОЛЛЕГ

- Лето, жара, запах пота в офисе. Удивительно, но не у всех есть такая замечательная привычка принимать душ с утра или пользоваться дезодорантами. Дорогие мальчики и девочки: если вы начинаете утро с пробежки или просто сильно потеете, пожалуйста, приносите с собой чистую футболку или хотя бы вытирайтесь влажными салфетками, - сетует 32-летняя эйчар Анастасия К. – На предыдущем месте работы у нас, например, были даже отдельные душевые. Да-да, в уфимской компании, но это, конечно, редкость и роскошь. Сейчас многие из наших бегают в фитнес-клуб на первом этаже: жирненькие, но чистенькие.

Не стоит травить коллег запахами сигарет, удушливых духов или жареных пирожковФото: Евгения ГУСЕВА

Ну, если летом потеют действительно многие, то на коллег, круглый год благоухающих кошачьим амбре/пережаренными пирожками/ядреным одеколоном пожаловались почти все наши респонденты. Причем многие отмечают, что откровенные намеки помыться не помогают, а подарки в виде гелей для душа и мочалок и вовсе, похоже, пылятся на полках.

СЛИШКОМ СТРОГИЙ ДРЕСС-КОД

Понятно, слишком откровенный вырез на блузке или мини-юбка со стразами, коротенькие шорты или вьетнамские сланцы на босую ногу – это совсем «не айс» на рабочем месте. Но когда за окном +30, а начальство требует приходить в офис в костюме-тройке с галстуком, черных плотных колготах и даже расстегнутый воротничок под запретом – это уже перебор.

- Руководство считает, что в любую погоду и при любых обстоятельствах мы должны выглядеть строго и презентабельно, - признается 19-летняя менеджер по продажам недвижимости Элина С. – Поэтому любое отклонение от заданного дресс-кода карается выговором (к счастью, до штрафа дело не доходило, но обещают). Я все понимаю, но в пиджаке летом очень жарко. И в колготках – даже самых тоненьких – ноги очень чешутся и устают.

ГРОМКАЯ МУЗЫКА БЕЗ НАУШНИКОВ И РИНГТОНЫ НА ТЕЛЕФОНАХ

И снова пункт, который раздражает всех без исключения – коллеги, которые любят послушать музыку, глянуть новый ролик на ютубе, прослушать голосовое сообщение в мессенджере – и без наушников.

- Когда я только пришла на работу, в первый же день едва не написала заявление, - рассказывает 23-летняя офис-менеджер Залина С. – Моя коллега решила, что под музыку работать продуктивнее, и включила у себя на ноутбуке песню что-то там про «ты – пчела, я – пчеловод, а мы любим мед». Мы прослушали этот бред всем офисом 3 или 4 раза, остальная музыка тоже не отличалась связностью и смыслом текста. В конце я уже не выдержала и попросила одеть наушники. Коллега послушала, но до конца рабочего дня разговаривала со мной сквозь зубы. Дорогие коллеги, не забывайте, что вы не одни в офисе! Ваша музыка не всем нравится, и вряд ли вы будете в восторге, если я на полную врублю «Раммштайн», хотя это нетленка!

Хотите послушать музыку или посмотреть клип - наденьте наушникиФото: Иван ВИСЛОВ

Также все опрошенные нами сотрудники офиса заявили, что их раздражает громкий навязчивый рингтон – особенно, когда владелец телефона отсутствует на рабочем месте или не торопится ответить на звонок.

КОЛЛЕГИ БЕРУТ БЕЗ СПРОСУ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

- Мне неприятно, когда коллеги берут мои вещи без спроса. Я не против, что ты взял мои наушники/съел мою шоколадку/утащил мою ручку/сунул в рот мою уже пожеванную жвачку (утрирую), только в следующий раз спроси у меня разрешения! – жалуется 26-летняя копирайтер Айгуль Ю. – Я совсем не жадная, но раздражает, когда нагло и молча хватают твои вещи!

- Чтобы не брали личные вещи, достаточно сообщить о тяжёлой форме герпеса у вас, который как раз передаётся контактным способом. Это шутка. А если серьёзно, то тут нет серьёзных решений. Вы можете демонстративно облизывать каждую свою личную вещь – это может уберечь её от чужих рук. Вы можете изображать безудержное горе при обнаружении факта завладения вашей вещью. Вы можете дарить то, чем успели попользоваться другие. Главное, найти то, что работает именно с вашими коллегами. Иногда достаточно просто подписать свои личные вещи, - советует психолог Алиса Курамшина.

Трогать чужие вещи без спроса - одна из частых дурных привычек в офисеФото: Евгения ГУСЕВА

ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО КОЛЛЕГИ

Итак, если вы работаете в офисе и хотите быть идеальным коллегой для остальных, следуйте нескольким простым правилам, и будет всем счастье.

1. Чаще принимайте душ, не забывайте о дезодоранте, но не злоупотребляйте парфюмом.

2. Не приносите на работу ваши любимые, но слишком ароматные деликатесы, вроде рыбы и чесночного соуса.

3. Не обсуждайте на рабочем месте ваших любовниц или взаимоотношения со свекровью.

4. Хотите послушать музыку – воспользуйтесь наушниками.

5. Никогда не берите без спросу чужие вещи, даже если очень хочется!