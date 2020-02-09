Земфира анонсировала выступления на фестивалях в России, Беларуси и Испании

В конце мая Земфира примет участие в международном музыкальном фестивале «Kislorod Live», который впервые пройдет в испанском Бенидорме и соберет на одной сцене самых популярных исполнителей из России, Украины и Беларуси. Кроме Земфиры здесь выступит «ДДТ», «БИ-2», «Аквариум», «Княzz», украинские группы «Бумбокс», «Kazka» и белорусский «Ляпис 98». Фестиваль будет проходить в течении двух дней, 1 и 2 мая, на знаменитой площадке «Auditorio Julio Iglesias», расположенной в парке «L'Aguera».

Юрий Шевчук с «ДДТ» станут хэдлайнерами первого фестивального дня, представив программу, посвященную 40-летию группы. Земфира выступит на фестивале 2 мая. Самые дешевые билеты на один из фестивальных дней стоят от 69 евро, на два дня - от 149 евро. 31 мая Земфиру ждут на фестивале «Усадьба Jazz», который пройдет в Архангельском Московской области, где послушать звезду обойдется от 4 000 до 12 000 рублей. Для некоторый категорий зрителей предусмотрены скидки: инвалидам первой группы билеты обойдутся в полцены, детей до десяти лет вообще пустят бесплатно, а студенты очных отделений смогут приобрести билеты со скидкой в 20% прямо на площадке, при предъявлении соответствующих документов.

27 июня Земфиру можно будет услышать в Самаре, где она выступит на фестивале «Рок над Волгой». Билеты стоят от 1400 до 8000 рублей. А затем певица станет хэдлайнером фестиваля «Тинькофф Stereoleto», который будет проходить в Санкт-Петербурге 4 и 5 июля. Концерт Земфиры пройдет в гавани Васильевского острова, на территории бывшего кабельного завод «Simenes Halska», где оборудовано новое общественное пространство – «Севкабель порт». Минимальная стоимость билетов 2500 рублей.

29 августа Земфира выступит в Беларуси на новом музыкального фестиваля «The Veska», который пройдет на территории агрогородка Озерцо под Минском. Компанию певице составят белорусские группы - «NIZKIZ», «Shuma» и «Молчат дома», а также знаменитая британская инди-рок группа «Foals». Билеты уже в продаже - их стоимость в пересчете на российские рубли составляет чуть больше одной тысячи рублей.

А вот популярный международные фестиваль «Сердце Евразии», который традиционно проходит в башкирской столице в первой половине июня, в гастрольном графике певицы, к сожалению, не числится. Хотя, список участников уфимского опен-эйра, который в этом году будет отмечать свой первый юбилей - пятилетие со дня основания и обещает быть и особенно масштабным, пока не известен, но вероятность того, что среди них все-таки окажется и Земфира, невелика. Ведь знаменитая землячка еще в 2016 году во время концерта в рамках тура «Маленький человек» заявила со сцены Дворца спорта: «Прощай, Уфа! Не поминайте лихом». Так что башкирским фанатам рок-звезды, вероятно, вновь придется отправиться на встречу со своей любимицей в другие регионы. Кстати, в Самару на фестиваль «Рок над Волгой» обещают организовать автобусные туры.