10 концертов февраля-2020, которые нельзя пропустить в Уфе

«Пикник» с программой «В руках великана»

Десятку самых интересных концертов февраля открывает культовая питерская рок-группа «Пикник», которая выбрала для своего выступления в башкирской столице «зеркальную дату»: 02.02.2020. Астрологи уверяют, что дата мистическая, обещающая удивительные события. Фанаты «Пикника» явно в предвкушении чего-то особенного, ведь лучшей даты для концерта их кумиров и придумать нельзя. Программа «В руках великана» включает композиции, органично вписавшиеся в контекст представления – «Счастливчик», «В руках великана», «Лиловый корсет», «Сияние», «Карма». По заведенной традиции группа готовит концептуальный видео-арт, способный поразить воображение даже самых искушенных фанатов. В программу также войдут редко исполняемые композиции, такие, как «Игла», «Инкогнито». Конечно, не обойдется и без песен, давно ставших визитными карточками группы – «Египтянин», «У шамана три руки», «Говорит и показывает» и необычных персонажей: гиганта на ходулях, неонового рыцаря, куклы с человеческим лицом, женщиной-виолончелью. А кроме привычных гитар еще можно будет услышать необычные музыкальные инструменты, которым даже нет аналогов. (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

2 февраля в 19.00

Билеты: 1200 - 4000 руб.

Евгений Маргулис с сольной программой

Он не просто один из самых знаменитых музыкантов-блюзменов страны. Евгений Маргулис - один из тех, кого по праву называют легендой русского рока. За свою долгую творческую карьеру он успел принять участие в огромном количестве самых разных проектов: был в составе двух легендарных отечественных рок-групп – «Машина времени» и «Воскресение», создал собственную группу «Шанхай», участвовал в рок-опере, адаптировал на русский язык мюзикл «We Will Rock You» и завоевал репутацию главного специалиста страны в области блюза. Пятнадцать лет назад он сосредоточился на своем творчестве и за это время выпустил шесть сольных альбомов. Знатоки уверяют, что огромный опыт музыканта, его знание традиций и настоящий драйв позволяют ему делать то, что нужно для души, без оглядки на суетливую конъектуру. Бесспорно одно: концерт Евгения Маргулиса - это редкая возможность окунуться в атмосферу настоящего рок-н-ролла. (12+)

«Music Hall 27», ул. Кирова, 27

5 февраля в 20.00

Билеты: 1000 - 2000 руб.

«Великие симфонии» с Национальным симфоническим оркестром

Национальный симфонический оркестр РБ приглашает ценителей классической музыки на программу из цикла «Великие симфонии», посвященную страницам наследия великого австрийского композитора Антона Брукнера. В программе прозвучит одно из лучших творений композитора - Симфония №4 «Романтическая», впервые исполненная в феврале 1881 года в Вене под управлением дирижера Рихтера. Сохранилась уникальная программа первой части симфонии, написанная самим Брукнером: «Средневековый город – предрассветные сумерки. С городских башен звучит утренняя побудка. Ворота раскрываются – на гордых конях выезжают рыцари». Четыре части симфонии позволят погрузиться в удивительные образы прошлого и раскрыть тайны музыки одного из самых загадочных композиторов позднего романтизма Антона Брукнера. За пультом - главный дирижер Национального симфонического оркестра РБ Дмитрий Крюков (Москва). (12+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

5 февраля в 19.00

Билеты: 300-600 руб.

Праздничный хор Московского Данилова монастыря

Концерт Праздничного хора Московского Данилова монастыря - ведущий мировой исполнитель из области сакрального и этнического искусства - порадует истинных меломанов. Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. В новой программе «Русь называют святою…», которую коллектив представит в Уфе, в единой композиции переплетутся духовные, казачьи, народные и военные песни, с прозаическими и стихотворными зарисовками. В программу также включены подлинные, аутентичные песнопения из монастырских богослужений. Зрители насладятся музыкой, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот, повседневной суеты, позволяет обрести внутреннюю гармонию. (6+)

ГКЗ «Башкортостан», ул. Ленина, 50

12 февраля в 19.00

Билеты: 600 - 1400 руб.

День влюбленных под песни «ABBA»

Знаменитый трибьют «ABBA» - шоу «ABBORN» выступит на сцене уфимского «Колизео» в День Святого Валентина. Созданное с благословения основателя легендарного шведского квартета Бенни Андерсона, трибьют-шоу «ABBORN» уже отметило свое двадцатилетие. Стартовав в 1990 году воссозданием на сцене «иллюзии высочайшего уровня оригинального ансамбля «ABBA» шоу к настоящему времени посетило 65 стран от Европы до Бахрейна, дав более пяти тысяч концертов для двух миллионов зрителей. На сегодняшний день это единственный из трибьютов, получивший разрешение от оригинального ансамбля «ABBA» на запись альбома «Dancig Queen» с собственными версиями одиннадцати песен шведской иконы поп-музыки, который был издан в 2015 году. Предстоящий концерт - прекрасная возможность отправиться в волшебное путешествие в сверкающий мир танцполов эры диско и любимых золотых хитов 70-80-хх. (12+)

«Колизео», ул. 50-летия Октября, 19

14 февраля в 19.00

Билеты: 1600 - 3500 руб.

«Nazareth» : опять по пятьдесят

Легендарная рок-группа "Nazareth" выступит в Уфе в рамках мирового тураФото: Мила КИЯН

Эти рок-долгожители ездят в Россию с 90-х годов, став одной из первых западных групп, когда-то прорвавших пресловутый «железный занавес». Несмотря на то, что в настоящее время от «золотого состава» шотландской рок-легенды остался только один музыкант - 73-летний бас-гитарист и основатель группы Пит Эгню, она сумела не растерять армию фанатов. В масштабный мировой тур - 2020 шотландских рок-долгожителей, два года назад отметившие полувековой юбилей и выпустившие двадцать четвертый студийный альбом «Tattoed On My Brain» («Вытатуировано на моем мозге»), попали несколько российских городов, в том числе и Уфа. Место фронтмена с 2015 года занимает Карл Сентанс, заменивший легендарного Дэна Маккаферти, покинувшего группу еще в 2013 году. Сет-лист российских концертов «Nazareth» в рамках тура-2020 включает как песни из нового альбома, так и старые хиты - музыканты понимают, что все-таки большая часть публики приходит еще раз послушать столь любимые «Love Hurts» или «Razamanaz». (12+)

«Колизео», ул.50-летия Октября, 19

16 февраля в 19.00

Билеты: 1600 - 3500 руб.

«Romantic Jazz» с Олегом Киреевым

Поклонникам джаза предназначен концерт из популярной серии «Джазовые истории», которые в башкирской столице регулярно дает знаменитый уфимский саксофонист Олег Киреев и группа «Орлан». В феврале музыканты представят программу «Romantic Jazz», созданную под впечатление от старых, добрых мелодрам и прекрасной музыки, ставшей достоянием нескольких поколений. Программа «Romantic Jazz» включает шедевры мирового джаза - музыку Генри Манчини, Коула Портера, Джорджа Гершвина и многих других знаменитых джазовых композиторов. Кроме того, Олег Киреев представит и свои собственные романтические композиции. (12+)

Башкирская филармония, ул. Гоголя, 58

16 февраля в 19.00

Билеты: 100 - 600 руб.

«Большое шоу Гузель Уразовой»

Звезда национальном эстрады Гузель Уразова готовит грандиозное шоу в "Уфа-Арене"Фото: Мила КИЯН

Любители национальной эстрады, наверняка, не захотят пропустить «Большое шоу Гузель Уразовой». Народная артистка Татарии приготовила поклонникам настоящий сюрприз: эксклюзивную шоу-программу на самой большой площадке Уфы с участием приглашенных гостей - популярных исполнителей национальной эстрады и российских звезд. Специальные номера для шоу готовят танцовщики всемирно известного коллектива Аллы Духовой «Тодес» и ансамбля танца «Казань». В концерте также примут участие певица Согдиана, любимец публики, народный артист Татарии и Башкирии Айдар Галимов, Ильдар Хакимов и Эллари. Но есть еще один участник шоу, имя которого пока не раскрывается - на афишах он обозначен как «секретный гость». Звучит интригующе, а если учесть, что зрителям еще обещают топовые хиты, премьеры новых песен, первоклассные клипы, оригинальную сценографию и хореографию, световое шоу и живой звук, то ясно одно: бежать за билетами нужно немедленно. (6+)

«Уфа-Арена», ул. Ленина, 114

20 февраля в 19.00

Билеты: 600-2500 руб.

«Машина времени»: юбилейный концерт в честь 50-летия группы

Андрей Макаревич и его команда отпразднуют в башкирской столице 50-летнмй юбилей "Машины времени"Фото: Мила КИЯН

Одна из старейших отечественных рок-групп – «Машина времени» - отмечает «полтинник» и в честь этого знаменательного события едет в Уфу с юбилейным концертом, который уж точно пропустить никак нельзя, ведь, согласитесь, не многие группы могут похвастаться таким долголетием. Однажды выйдя на первый план, группа никуда с него не уходила. В их постоянной концертной программе песни из 1976 соседствуют с песнями из 2016 года - и публика хором поет и те, и другие. «Машина времени» 2020 года - это тройка музыкантов: Андрей Макаревич, Александр Кутиков, Валерий Ефремов, которая не разлучается уже сорок лет. Но и большинство бывших участников - Сергей Кавагоэ, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев, Андрей Державин - были не случайными фигурами, мелькнувшими в истории коллектива, а полноправными соавторами легенды, яркими личностями, приходившими в команду всерьез и надолго. А сейчас в истории легендарной группы открывается новая глава и начинается она с самого амбициозного гастрольного тура в истории «Машины времени» - концертами по всей России, странам бывшего СССР и Западной Европе. В программе песни всех времен - с начала 70-х до конца 2010-х, а также те, которые фанаты еще даже не слышали. (18+)

Дворец молодежи, ул.50-летия Октября, 21.

22 февраля в 19.00

Билеты: 3500 - 8000 руб.

Золотые хиты легендарной «Creedence Clearwater Revival»

Ну, и завершает горячую десятку самых интересных концертов месяца шоу «Creedence Clearwater Revived», благодаря которому впервые можно будет вживую услышать золотые хиты легендарной американской группы «Creedence Clearwater Revival» («CCR»). Созданная в далеком 1967 году в Сан-Франциско братьями Томом и Джоном Фогерти группа стала популярной благодаря кавер-версиям песен Хайла Хаукинса «Suzie Q» и Скриминга Джей Хокинса «I Put A Spell On You», которые были названы «гениальными» и сразу стали хитами. «CCR» быстро завоевала признание: сначала стала самой популярной рок-группой Америки, а в 1970 году была удостоена титула «Лучшая группа мира». Золотые синглы «Proud Mary» и «Born on the Bayon» не покидали вершин хит-парадов в течении целого года. Выступление на легендарном фестивале Вудсток превратили «CCR» в легенду рока еще при жизни. К несчастью, помимо таланта братья Фогерти подписали самый невыгодный контракт в истории звукозаписи, что в итоге привело к распаду группы в 1972 году. Но в конце 80-х Том Фогерти возобновил гастрольную деятельность вместе с гитаристом группы «Animals» Джонни Вильямсоном по Европе, Азии и Австралии. Успех был настолько ошеломителен, что выступления продолжились и после трагической смерти основателя группы «CCR» в 1990 году, а в качестве вокалиста был приглашен Пит Бартон - еще один музыкант «Animals». Нынешний состав существует уже двадцать лет и с успехом продолжает гастролировать по миру, впечатляя масштабными шоу: так в Варшаве золотые хиты «CCR» пришло послушать 80 тысяч зрителей, в Турине - 50 тысяч, а в Риме - 35 тысяч. В Уфе, куда рок-ветераны заедут в рамках российского тура, музыканты выступят впервые. Двухчасовая программа станет каталогом нестареющих хитов легендарной группы, в составе которой Пит Бартон (вокал), Джефф Хаммонд (ударные), Грэм Полок (гитара) и Алан Сагар (бас-гитара). (12+)

«Колизео», ул. 50-летия Октября, 19

28 февраля в 19.00

Билеты: 1600-3500 руб.