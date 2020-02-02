«Ты его полюбишь, не может быть иначе»: исповедь матери нежеланного ребенка

Демография - одна из главных проблем сегодняшней России. Неспроста свое обращение к Федеральному собранию Владимир Путин начал с этой темы и пообещал, что теперь материнский капитал будет выплачиваться уже при рождении первого ребенка. Сумма выплаты в 446 тысяч рублей очень хороша. Но есть и ложка дегтя - некоторые могут пойти на рождение детей только из-за денег, не думая о последствиях. «Комсомолка» публикует исповедь молодой матери Алены Никоновой (имя изменено), которая не хотела детей, но решилась на серьезный шаг из-за мужа.

«СДЕЛАЕШЬ АБОРТ - Я ЗА СЕБЯ НЕ ОТВЕЧАЮ»

После того как я увидела тот злополучный тест с двумя полосками, прорыдала весь день. Я не хотела этого ребенка. Да, я знаю, как делаются дети, знаю, как надо предохраняться, но почему-то была уверена - со мной этого не случится. И вот - пожалуйста.

Муж был в командировке. Наверное, я могла бы тайно сделать аборт и жить дальше, но все же позвонила ему. Супруг грозно спросил:

- Отец ребенка не я?! А если я, так не пойму - что ты ревешь? Радоваться надо! А если сделаешь аборт - я за себя не отвечаю.

Единственным человеком, кто мог меня понять в тот момент, была мама. Она выслушала и не стала успокаивать, а просто сказала:

- Ален, подумай: вдруг после аборта ты не сможешь родить, когда тебе захочется?

Проплакав несколько дней, я решила, что буду рожать.

«ДАЖЕ НА УЗИ НЕ ХОТЕЛОСЬ РАССМАТРИВАТЬ ЭТО КРОШЕЧНОЕ СУЩЕСТВО»

Я никогда не представляла себя мамой. Во-первых, я не любила возиться с детьми, а хотела путешествовать, тусоваться, заниматься интересной работой, ходить в театр, вволю спать и вкусно кушать. (Кстати, на момент беременности мне было уже 27 лет.) Во-вторых, внешние обстоятельства: отсутствие собственного жилья и кредиты. И вообще мне казалось, что на ребенка придется тратить не только все свое личное время, но и кучу денег.

Всю беременность я боролась с внутренними демонами. Боялась, что никогда не полюблю этого ребенка. От этой мысли холодело в животе и заранее было жалко малыша.

Я стала заговаривать на эту щепетильную тему с мужем, мамой, друзьями и врачами. Все как один твердили: «Ты его полюбишь - иначе быть не может». Но даже на УЗИ мне не хотелось рассматривать это крошечное существо внутри моего организма. Я вообще старалась реже думать о нем. Родила я всего на пару дней раньше срока.

О РАДОСТЯХ - БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ

Чем больше становился живот, тем меньше я думала о последующих проблемах - дико боялась самих родов. Рожать я поехала жарким летним днем в перинатальный центр по месту жительства.

Когда мне вручили ребенка, сказки не случилось. Я пребывала на волне «ура, схваток больше нет!». И до сих пор с благодарностью вспоминаю волшебную фразу из уст медперсонала: «Теперь вам надо полежать минимум 2 часа на животе! Отдыхайте, ребенка принесем утром!»

Дальше был благоприятный период. Дочка по большей части спала, поэтому я много гуляла (с коляской, конечно), валялась на кровати и смотрела фильмы. Муж помогал купать малышку и укладывал ее спать. А я прониклась нежностью к ребенку. «Это и есть любовь?» - спрашивала я себя, прижимая спящую дочь.

Всю беременность пришлось бороться с внутренними демонамиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЦАРАПАЮ СЕБЕ НОГИ В КРОВЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРИЧИНИТЬ ВРЕДА РЕБЕНКУ

Жесть началась в 2,5 месяца. Те самые колики. Дочь каждую ночь кричала так, словно ее рвут на части голодные собаки, а я плакала - не зная, чем помочь. Потом подобрала препарат, и с проблемой больного животика было покончено. Казалось бы - воцарилась гармония, но нет. На часах 2 часа ночи, дочка плачет в кроватке, а я лежу, накрывшись одеялом, повторяя как мантру: «Меня нет. Меня нет». Но у ребенка истерика - встаю и иду к ней. Зачем я вообще рожала?!

Спустя три месяца. Полчаса варила этот суп с брокколи и индейкой, а она не ест! Еще и вылила все на пол, пока я отвернулась. Бульон утекает под холодильник…

- Да к черту! - в стену полетела тарелка с остатками супа. Ребенок напуган, мать закрылась в ванной. Зачем я вообще рожала?!

Спустя четыре месяца. Второй час подряд пытаюсь укачать дочку, болит спина, не гнутся руки. Соседи стучат по батарее: «Заткнетесь вы там уже или нет?» Чтобы не слышать эти вопли, хочется придушить дочь подушкой. Вместо этого царапаю себе ноги в кровь, чтобы хоть как-то успокоиться. Потом реву на кухне, молча давясь слезами, чтобы не разбудить ее. Да зачем я вообще рожала?!

ЧУТЬ НЕ ДОШЛО ДО РАЗВОДА

Почти сразу после рождения ребенка муж потерял работу. Это серьезно ударило по нашему карману. Тогда это меня только больше убедило в правильности мысли, что не нужно было рожать, я начала по-настоящему истерить. Однажды пришла в себя и поняла, что последние полчаса только и орала на кухне о разводе. Муж прекрасно понимал сложность ситуации, но выхода не было: в провинциальном городе работу найти сложно, поэтому пришлось соглашаться на условия длительных командировок и жить на два города. Деньги появились, но так получилось, что в критические моменты я оставалась одна. Мама живет в другом городе, за 1500 км, и не может приезжать часто...

СЕСТРА СТАЛА ВТОРОЙ МАМОЙ

Не знаю, до чего бы я дошла, но помогла случайность. Младшая сестра, которая училась в другом городе, получила диплом и решила переехать к нам с мужем (своей квартиры у нее не было, а мы были совсем не против). Она стала чуть ли не второй мамой моему ребенку, и у нее это получается лучше, чем у меня. При этом параллельно она умудряется еще оказывать психологическую помощь мне самой. В такие моменты ты понимаешь цену родственников. С младшенькой никогда раньше по душам не общались, а теперь лучшие подруги. Когда же приезжает муж домой из командировок, я становлюсь такой счастливой. Он хлопочет по дому, выполняет любой каприз, старается больше времени проводить с дочкой, даже подгузники меняет без вопросов. В такие моменты смотрю на дочь и удивляюсь: какая же она растет красивая! Начала ходить раньше положенного, уже сейчас любит танцевать и так заразительно улыбается! И с каждым днем становится умней. Теперь во время истерики и материнских слез дочь сама автоматически успокаивается, перестает хулиганить, подходит и гладит рукой по голове, как будто все понимает. Устоять перед таким невозможно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Елена САДЫКОВА, психолог:

- Мать не обязана круглосуточно радоваться материнству и никогда не уставать. У всех разный физический и психический ресурс. Быть матерью - это изнурительный труд. Без выходных, отпусков и вариантов уволиться, если вдруг поняла, что это «не твое». Негативные эмоции сигнализируют о неблагополучии. Возможно, надо срочно восполнить базовые потребности: выспаться, поесть и пообщаться с друзьями (да, это тоже потребность). Снять номер в гостинице и сутки провести в тишине. Найти поддержку и выговориться: это может быть психолог, подруга, муж - кто угодно. Главное - не допустить выгорания и самой серьезной его стадии - депрессии. В таком состоянии женщина способна на страшные вещи, вплоть до суицида. Такие явления частые, в такие момент матери себя просто не контролируют. Помните, что, вовремя позволяя себе отдых, вы в первую очередь заботитесь о ребенке: он получает мать, которая способна проводить с ним время гораздо качественнее.