Госавтоинспекция: в Башкирии за год в авариях погибли 469 человек, из которых 23 - дети

На днях в региональной Госавтоинспекции прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги деятельности ведомства в 2019 году. Результаты не самые радужные: Башкирия заняла 4 место среди регионов России по числу погибших на дорогах и первое – в Приволжском федеральном округе. Во многом это связано с неудовлетворительной службой дорожно-коммунальных служб, разбитыми, занесенными снегом дорогами, отсутствием дорожных знаков, а также безответственностью водителей, которые нарушают правила дорожного движения, превышают скорость, идут на обгон и выезжают на встречную полосу и даже позволяют себе садиться за руль в алкогольном опьянении или будучи лишенными водительских прав.

23 РЕБЕНКА ПОГИБЛИ ЗА ГОД В АВАРИЯХ

Как рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, в прошлом году в республике произошло 4284 ДТП, в которых погибли 469 человек и еще 5441 получили травмы. Основной процент от всех аварий (около 45%) – это столкновения автомобилей, еще 29% - это наезды на пешеходов, а 385 автомобилей опрокинулись в кювет.

- Главными причинами аварий являются нарушения водителями правил дорожного движения на перекрестках – 722 ДТП, на пешеходных переходах – 377 аварий, неправильный выбор дистанции и выезд на полосу встречного движения – 480 и 344 дорожно-транспортных происшествий соответственно, - озвучил статистику Динар Гильмутдинов. – В большинстве случаев (3717 ДТП и 86,7%) аварии происходят по вине водителей, но в 550 случаях виноваты именно пешеходы.

Цифры действительно впечатляют: в 2019 году произошло 1245 наездов на пешеходов. В результате 123 человека погибли, а 1163 получили серьезные травмы и ушибы. 417 аварий произошли на пешеходных переходах, 9 из которых оказались смертельными, а 427 человек отправились на больничную койку.

- Особая боль для нашего ведомства – это погибшие и пострадавшие на дорогах дети. В прошлом году зарегистрировано 438 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 23 ребенка, и еще 464 получили различные травмы. Каждая смерть для нас – личная трагедия, поэтому главной задачей для нас было и остается снижение смертности на дорогах, - резюмировал главный госавтоинспектор Башкирии.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА - ПЬЯНЫЕ ЛИХАЧИ И РАЗБИТЫЕ ДОРОГИ

Также головной болью дорожных инспекторов остаются водители, которые садятся за руль в алкогольном опьянении. По вине таких безответственных автовладельцев в минувшем году произошло 391 ДТП. 88 человек погибли из-за пьяных лихачей, а 519 с переломами и сотрясениями оказались в больнице. Любители погонять на скорости, идти на обгон и нарушать установленные правила стали виновниками 146 аварий и гибели 8 человек.

Впрочем, жертв могло быть гораздо больше, если бы не регулярные профилактические рейды, которые организовывали дорожные полицейские. Водителей массово проверяли на алкогольное опьянение, соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. Особое внимание уделяли наличию детских автокресел, ведь все маленькие пассажиры должны быть обязательно пристегнуты. Достаточно вспомнить печальную аварию, которая произошла в сентябре в уфимской Нижегородке, когда машина врезалась в дерево, и погиб ребенок-первоклассник, которого пьяный отец не удосужился даже пристегнуть ремнем безопасности, не говоря уж о детском кресле.

Еще одной проблемой, которая всерьез беспокоит сотрудников ГИБДД, это неудовлетворительное состояние уличных дорог и трасс в Башкирии. Из-за разбитых ухабистых дорог за год произошло 1562 (а это 36,4% от общего числа!) аварии, в которых погибли 164 человека, а 2001 получили серьезные ранения. После многочисленных проверок коммунальщикам выписали более 24 тысяч предписаний с требованием отремонтировать дороги, а за их неисполнение оштрафованы более сотни должностных и юридических лиц.

ЧТО ОЖИДАЕТ АВТОМОБИЛИСТОВ В 2020 ГОДУ?

Также Динар Гильмутдинов рассказал о важных нововведениях, которые ожидают автомобилистов в этом году. Так, например, если сумма ущерба в ДТП не превышает 400 тысяч, нет погибших и раненых, а сами водители не имеют друг к другу претензий, аварию можно будет оформлять по европротоколу – без многочасовых ожиданий аварийных комиссаров и сотрудников ГИБДД. Также с октября изменятся правила сдачи экзамена на получение водительских прав – теперь он будет проводиться сразу в городе, а не на автодроме. А «красивые» автомобильные номера можно будет купить абсолютно законно – на специальном аукционе.

Также в 2020 году в республике продолжится установка стационарных камер дорожного наблюдения. Так, в прошлом году в Уфе было установлено 62 АПК, всего в регионе сейчас действует 469 систем видеонаблюдения. До конца мая появятся еще 459 стационарных комплексов в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это поможет сократить количество дорожных происшествий, ведь дорожные камеры очень даже дисциплинирует водителей. Радует, что многие предпочитают все же снизить скорость и не выходить на опасный обгон, чем платить внушительные штрафы или вовсе лишиться водительских прав.