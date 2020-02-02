2020-02-02T08:05:35+03:00
Общество

75 неизвестных фактов о Башкирии в годы войны: республика вспоминает своих героев

Поделиться историями о подвигах близких на фронте и в тылу могут все желающие
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Танк "Уфа", возможно, не был уничтожен, как думали ранее, а обрел вторую жизни в качестве памятника в одном из музеевТанк "Уфа", возможно, не был уничтожен, как думали ранее, а обрел вторую жизни в качестве памятника в одном из музеев
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В учебниках истории, энциклопедиях можно найти много фактов о Великой Отечественной войне. В основном это даты сражений, публикации важнейших приказов, статистика погибших. Мы зубрим эту информацию в школах, колледжах и вузах, а потом зачастую забываем. Так работает память — сухие цифры не вызывают эмоций и не запоминаются, другое дело — рассказы дедушки или прадеда, вернувшихся с фронта. Такие личные истории и хранят основную память о Великой войне. Собрать эти жизненные факты, рассказать истории неизвестных героев и вспомнить забытые подвиги решили организаторы акции «75 неизвестных фактов. Республика Башкортостан в годы войны» - государственная телерадиокомпания «Башкортостан».

ЭТО — ИСТОРИЯ, ОНА НУЖНА НАШИМ ДЕТЯМ

- Эта акция проводится с целью восстановить те факты об участии нашей республики в Великой Отечественной войне, о которых многие не знают, о деталях фактически не подтвержденных в истории, о тех, кто принимал участие в войне, кто трудился в тылу. В год 75-летия Великой Победы мы решили акцентировать на этом внимание, потому что об этом нужно говорить. Это — история, она нужна нашим детям, внукам, — заявила главный редактор телерадиокомпании «Башкортостан» Гузель Хамитова.

Организаторы ждут любые истории о людях и их поступках в годы Великой Отечественной войны, осознавая, что это будут в основном воспоминания детей, внуков и родственников участников военных событий.

- Мы хотим показать подвиги в тылу, в бою, на поле и у станка, неординарные поступки людей, их судьбы, какие-то истории с фронта - весь спектр событий, которые способствовали великой победе. Например, жители Башкирии собрали в те годы огромное количество подарков для фронта. Взять хотя бы кисеты. Ведь что это такое? Женщины вышивали их, вкладывали в них свое тепло, это плод не одного часа работы, который потом высылали солдату на фронт. Все это ценно, - объясняет и.о. завкафедрой истории России, историографии и источниковедения БашГУ, председатель реготделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов.

При этом организаторы отмечают, что их интересуют детали и события не только в рамках ВОВ, но и всей Второй мировой войны.

- Если наши земляки участвовали, например, в событиях августа-сентября 1945 года, то это тоже достойно рассмотрения, упоминания, - уточняет Рахимов.

КАК ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ

С 3 февраля на сайте ГУП ТРК «Башкортостан» - bash.news.ru - появится страница акции с несколькими полями: имя, фамилия, номер телефона, электронный адрес и отдельное поле для вашей истории.

Личные данные потребуются организаторам для связи, чтобы можно было дать истории ход — сделать сюжет для телевидения, заметку или интервью.

Анкеты с рассказами будут приниматься до 20 апреля. Следующие недели до 4 мая с присланными фактами будут работать эксперты из числа историков, работников архивов, представителей общественных организаций. Они изучат всю информацию и отберут 75 самых интересных фактов, которые будут включены в телемарафон 9 мая. В День Победы эти истории прозвучат в прямом эфире.

Однако остальные факты тоже не предадут забвению. Все присланные истории будут опубликованы на сайте и в дальнейшем все заинтересованные смогут изучить их более тщательно.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Первые малоизвестные факты из жизни жителей республики в годы ВОВ уже заинтересовали специалистов. Одна из необычных историй оказалась связана с уроженкой Чишминского района Башкирии Нафигой Мустафовной Иманаевой. Женщина входила в состав засекреченного партизанского отряда, возможно — при НКВД СССР. В народе этот отряд называли «спецназом Сталина», он находился под ведомством генерала Павла Судоплатова. По предварительным данным, Нафига Иманаева была единственной женщиной из республики, воевавшей в составе такого рода войск. Считается, что бойцы отряда исполняли спецзадания в тылу врага и отличались особой подкованностью в плане политики.

- Эта тема раньше была закрыта, сейчас же благодаря рассекречиванию дел мы получаем архивную информацию и можем изучать такие истории, - рассказал историк Рамиль Рахимов.

Вполне возможно, что в составе таких партотрядов были и другие наши земляки. Организаторы акции призывают всех жителей республики, кто что-либо знает о истории этого отряда или его участниках, дать им обратную связь в рамках акции.

ЗАГАДОЧНАЯ СУДЬБА ТАНКА

Еще одна интересная история, которая требует проверки, - судьба танка Т-34 с надписью «Уфа». Он считался уничтоженным. По некоторым данным, танк не вернулся из Балатонской операции (последняя крупная оборонительная операция против фашистов, проводилась в районе озера Балатон в Венгрии — прим. ред.). Однако недавно похожий танк обнаружился в одном из музеев в Подмосковье. Историки считают, что легендарный уфимский танк могли сохранить и восстановить как памятник.

- По бортовому номеру мы предположили, что это тот самый танк «Уфа». Подчеркну, что пока это лишь предположение. Мы планируем связаться с этим музеем и узнать заводской номер этого танка. По нему мы сможем вычислить завод, где он был выпущен, и даже, вероятно, в каких частях он мог использоваться, - объясняет Рахимов.

В архивах в Белоруссии сохранились сведения о подвигах нашего земляка, известного под именем Александра Михайловича Валетова

В архивах в Белоруссии сохранились сведения о подвигах нашего земляка, известного под именем Александра Михайловича Валетова

НАШИ В БЕЛОРУССИИ

Судьба некоторых участников войны так богата событиями, что могла бы стать сюжетом фильма. Такова, например, история уроженца Благоварского района Башкирии Султана Нурмухамедовича Валетова.

- Как и многие наши соотечественники, он числился и воевал под русским именем, как Александр Михайлович Валетов. Начинал он свой фронтовой путь танкистом-механиком, но быстро попал в плен, потом бежал оттуда, несколько месяцев шел пешком и попал к партизанам - представился как Александр Михайлович, - объясняет журналист БСТ Файруза Фатхуллина.

Наш земляк остался воевать в партизанских отрядах в Белоруссии. В местном музее народной славы висит его фотография и хранятся документы, в которых описаны его подвиги.

Так, Валетов участвовал в разгроме нескольких вражеских гарнизонов. Им лично было взорвано 16 вражеских эшелонов и железнодорожный мост. За время службы он был дважды ранен.

Он был награжден Орденом Красной Звезды и выдвигался на звание Героя Советского Союза.

Портрет героя из Башкирии висит в одном из музеев Белоруссии

Портрет героя из Башкирии висит в одном из музеев Белоруссии

ИСТОЧНИК KP.RU

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