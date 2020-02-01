Минздрав Башкирии прокомментировал видео с ползущим по полу районной больницы инвалидом

Накануне в Башкирии разразился очередной «медицинский скандал». 31 января в социальных сетях появилось видео, как в Иглинской районной больнице пациенты с инвалидностью ползают по коридору на четвереньках без присмотра врачей. Ролик быстро распространился по социальны сетям и вызвал волну возмущения среди жителей республики.

Автор скандального видео подчеркнул, что в больницу совсем скоро приедет министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Он предложил чиновнику поинтересоваться тем, что творится в стационаре в его отсутствие.

- Журналисты и блогеры соберутся с фотоаппаратами и будут делать красивые фото на фоне недавно отремонтированного здания больницы. А что же происходит в стационаре в то время, когда в коридорах больницы не гуляют министры? – написал автор ролика в социальных сетях.

Видео дошло до Максима Забелина, который обещал разобраться в ситуации.

- Сегодня выложены в сеть съемки с мобильного телефона в Иглинской больнице. На одной из них пациент лежит на матраце, находящемся прямо на полу, на другой – человек без ног, передвигается ползком по коридорам. В ситуации может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду, - написал у себя на странице в соцсетях министр.

Как оказалось, ситуация возникла из-за сокращения медицинского персонала. Раньше за не ходящими пациентами ухаживали несколько санитарок, но сейчас она осталась одна и попросту не успевает помочь всем нуждающимся.