2020-01-30T13:39:56+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» начал выезд с двух поражений аутсайдеру лиги

Уфимская команда теряет важные очки в концовке регулярного чемпионата
Поделиться:
Хоккеисты из Хабаровска оказались сильнее подопечных Николая Цулыгина Фото: ХК «Амур»Хоккеисты из Хабаровска оказались сильнее подопечных Николая Цулыгина Фото: ХК «Амур»
Изменить размер текста:

Главный уфимский хоккейный клуб продолжает удивлять своих преданных болельщиков странными результатами. После громкой домашней победы на лидирующим «Барысом», «Салават» поднялся до шестой позиции и укрепился в списке команд, которые попадают в плей-офф. Но, как это обычно бывает, за подъемом «Салавата Юлаева» моментально последовал спад.

Первая игра против «Амура» прошла в минувший вторник, 28 января. «Юлаевцы» начали отставать уже с самого начала встречи. Юха Метсола пропустил первую шайбу от своей прошлой команды на второй минуте матча. Второй гол финн пропустил еще через 10 минут игры. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев дал команде шанс на реабилитацию, но хозяева льда за две минуты забили «Салавату» еще две шайбы. Уже перед финальным свистком Линус Умарк с передачи Филипа Ларсена забросил в ворота соперника еще один гол. Впрочем, на финальный результат встречи эта шайба никак не повлияла.

Удивительно, что во время матча «Салават Юлаев» опережал по всем хоккейным «параметрам» - броскам в створ, выигранным вбрасыванием и времени в атаке.

Второй матч против «Амура» начался уже через день. Результативностью первого дня здесь и не пахло, но опасные моменты были у обеих команды. Если говорить о «Салавате», то здесь ближе всех к цели был Сакари Маннинен, который попытался с пятачка забить гол в левый угол ворот Евгения Аликина с передачи Линуса Умарка во втором периоде. В этом эпизоде финну не хватило точности, и шайба прошла правее ворот на пару сантиметров. Но в основном и дополнительном времени ни одна команда так и не смогла поразить ворота соперника.

В итоге дело дошло до буллитов, в которых, согласно статистике, у «Салавата Юлаева» все совсем плохо – лишь одна победа в 53 матчах. Здесь команда оказалась слабее явного аутсайдера лиги. Единственный и победный буллит хозяев успешно реализовал нападающий «Амура» Вячеслав Ушепин.

СКАЗАНО

Главный тренер ХК «Салават Юлаев».

- Абсолютно разные игры. В первом матче у нас хорошо получился только второй период. Вторая игра была боевая, с обилием моментов. Ребята смогли перестроиться на маленькую площадку. К нашему сожалению, вратарь соперника сыграл превосходно. В хоккее так бывает, когда не всегда «заходит» все, что мы создаем, - объяснил наставник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, когда в Уфе достроят мечеть «Ар-Рахим»
В Татарстане в рабочее время скончался водитель транзитного автобуса из Уфы
Власти Башкирии намерены достроить Воскресный кафедральный собор
По центру Уфы разгуливала дикая рысь
Парламент Башкирии официально запретил продавать снюс детям
В Башкирии 50-летнего мужчину задержали за секс с семиклассницей
Уфимский ЖЭК задолжал работникам более 2 млн рублей
Уфимка поскользнулась на проезжей части и сломала ногу – ей на помощь пришли бойцы ГБР
По итогам 2019 года в Башкирии выросло промышленное производство
В Уфе столкнулись маршрутка с пассажирами и легковушка: есть пострадавший
В Курултае Башкирии перед приездом Радия Хабирова журналист потерял сознание
В Башкирии молодой парень скончался в больнице от потери крови
В Уфе полицейские в бронежилетах перекрыли бульвар Ибрагимова
В Башкирии вспыхнула автозаправочная станция
В Уфе автомобиль после ДТП въехал в здание суда
Сегодня в Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии полицейские продавали ритуальщикам данные об усопших за 500 и 1000 рублей
В Башкирии осудят чиновника, который нажился на сиротах