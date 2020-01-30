«Салават Юлаев» начал выезд с двух поражений аутсайдеру лиги

Главный уфимский хоккейный клуб продолжает удивлять своих преданных болельщиков странными результатами. После громкой домашней победы на лидирующим «Барысом», «Салават» поднялся до шестой позиции и укрепился в списке команд, которые попадают в плей-офф. Но, как это обычно бывает, за подъемом «Салавата Юлаева» моментально последовал спад.

Первая игра против «Амура» прошла в минувший вторник, 28 января. «Юлаевцы» начали отставать уже с самого начала встречи. Юха Метсола пропустил первую шайбу от своей прошлой команды на второй минуте матча. Второй гол финн пропустил еще через 10 минут игры. Во втором периоде Дмитрий Кугрышев дал команде шанс на реабилитацию, но хозяева льда за две минуты забили «Салавату» еще две шайбы. Уже перед финальным свистком Линус Умарк с передачи Филипа Ларсена забросил в ворота соперника еще один гол. Впрочем, на финальный результат встречи эта шайба никак не повлияла.

Удивительно, что во время матча «Салават Юлаев» опережал по всем хоккейным «параметрам» - броскам в створ, выигранным вбрасыванием и времени в атаке.

Второй матч против «Амура» начался уже через день. Результативностью первого дня здесь и не пахло, но опасные моменты были у обеих команды. Если говорить о «Салавате», то здесь ближе всех к цели был Сакари Маннинен, который попытался с пятачка забить гол в левый угол ворот Евгения Аликина с передачи Линуса Умарка во втором периоде. В этом эпизоде финну не хватило точности, и шайба прошла правее ворот на пару сантиметров. Но в основном и дополнительном времени ни одна команда так и не смогла поразить ворота соперника.

В итоге дело дошло до буллитов, в которых, согласно статистике, у «Салавата Юлаева» все совсем плохо – лишь одна победа в 53 матчах. Здесь команда оказалась слабее явного аутсайдера лиги. Единственный и победный буллит хозяев успешно реализовал нападающий «Амура» Вячеслав Ушепин.

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Главный тренер ХК «Салават Юлаев».

- Абсолютно разные игры. В первом матче у нас хорошо получился только второй период. Вторая игра была боевая, с обилием моментов. Ребята смогли перестроиться на маленькую площадку. К нашему сожалению, вратарь соперника сыграл превосходно. В хоккее так бывает, когда не всегда «заходит» все, что мы создаем, - объяснил наставник.