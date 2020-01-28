Безобидная девочка и гей-тигр: жители Уфы, которые нашли себя в порно

Накануне стало известно, что житель Санкт-Петербурга Алексей Маетный получил сразу три порно-Оскара. Мы решили проверить, есть в истории актеры кино для взрослых, которые родились и выросли в Уфе. И вдруг оказалось, что в мусульманской республике проживают сразу несколько популярных в стране и за ее пределами порноактеров.

Есть среди них как «классические» актеры, которые снимаются в полнометражных фильмах, так и «любители», которые демонстрируют свои прелести в видеочатах. Мы решили собрать подборку таких персонажей в одном материале.

ASSOL GATSBY

Пожалуй, сейчас самая знаменитая действующая порноактриса из Уфы – уфимка Ассоль, которая скрывает свою настоящую фамилию под выдуманной Gatsby. В графе «О себе» на популярном сайте девушка утверждает, что ей 24 года. На сайте для взрослых периодически появляются видеозаписи с юной уфимкой. Судя по ним, девушка не стесняется участвовать даже в самых откровенных сценах даже с несколькими актерами. Помимо съемок в «клубничке» Ассоль активно путешествует, ведет несколько блогов, участвует в вечеринках для взрослых и снимается в клипах.

ALICE MILLER ИЗ ПРОШЛОГО

Полина Зайцева пришла в порно-индустрию в 2011 году Фото: ddfprod.com

Полина Зайцева, известная под псевдонимом Alice Miller – еще одна порноактриса из Уфы. 29-летняя девушка родилась в Уфе, но позже переехала в Санкт-Петербург. Известно, что в кино Полина начала сниматься после того, как поучаствовала в фотосессиях в 2011 году. Закончила карьеру в кино для взрослых девушка в 2015 году. После красавица покинула территорию страны и успешно вышла замуж. За свою карьеру она поучаствовала как минимум в 30 полнометражных фильмах и нескольких многосерийных. В одной из картин она снималась со знаменитым в определенных кругах французом Пьером Вудманом. Зрители ценили уфимку за идеальные пропорции тела, внешность безобидной девочки, большие зеленые глаза и работоспособность.

ТА САМАЯ ИЗ СТЕРЛИТАМАКА

Следующая наша «звезда» - Елена Костылева из Стерлитамака. Назвать ее порноактрисой в «традиционном» плане сложно – девушка зарабатывает на жизнь ремеслом интернет-модели. За определенную сумму она занимается сексом с парнем или демонстрирует свое тело в прямом эфире. В социальных сетях Елена почему-то называет себя и своего партнера украинцами, видимо, чтобы привлечь платежеспособную аудиторию из Европы. Инстаграм девушки пестрит яркими фотографиями с дорогих курортов – ее «бизнес» всегда находит своего клиента

Летом 2019 года Елена попала в странную историю

Любопытно, что с порномоделью Костылевой летом 2019 года произошла удивительная история. Елена разгуливала по родному городу голой и звала на помощь некого «Толика». Остается неизвестным, почему девушка вела себя таким образом.

ТАИНСТВЕННЫЙ УФИМСКИЙ ТИГР

Одними порноактрисами Уфа не ограничивается. 27-летний актер-мужчина, который скрывает свое настоящее имя под псевдонимом Tigr Lex снимается в «нетрадиционных» фильмах для мужской аудитории.

Уфимец старается не показывать лицо на фотографиях

Обрезанные части своих видео молодой человек размещает в соцсетях, а за полнометражные выпуски требует деньги. Судя по количеству подписчиков и просмотров роликов, уфимский тигр пользуется популярностью у своей специфической аудитории.