В Уфе возобновили строительство тоннеля на Восточном выезде из города

В конце прошлого года власти Башкирии договорились с инвесторами из Турции, которые должны достроить тоннель Восточного выезда из Уфы. Грандиозный проект путепровода был начат еще в далеком 1992 году и строился долгих 15 лет, однако, начиная с 2007 года, стройка на объекте была заморожена до лучших времен. К счастью, ситуация сдвинулась с мертвой точки, и на Восточном выезде вновь закипела стройка.

Как отметил в социальных сетях глава гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов, Восточный выезд – самый сложный в Поволжье объект дорожной инфраструктуры. В завершенном виде он будет состоять из четырехполосного автодорожного тоннеля длиной 1,2 километра, моста через реку Уфу с эстакадой 2,7 километра и десятикилометровой дороги с двумя развязками.

Строители уже возобновили горнопроходческие работы, начали вырубку леса и обустройство дорог для подгона техники. Полностью завершить строительство планируется к декабрю 2023 года. Ранее предполагалось, что Восточный выезд будет платным для автомобилистов, но на днях власти Башкирии заявили, что планируют сделать его бесплатным.

- Строительство объекта позволит создать дополнительный выезд с территории Уфимского полуострова, который станет привлекательной альтернативой для водителей. И откроет возможности освоения обширных территорий Зауфимья, где можно построить более 2,5 млн. квадратных метров жилья, - написал в соцсетях глава гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

С обещанием завершить эту «стройку века» выступил также глава Башкирии Радий Хабиров.

- Стоя однажды у основания тоннеля, я дал себе слово, что этот грандиозный проект с очень сложной судьбой наша управленческая команда доведёт до конца. Мы сделали очень большой шаг в этом направлении, - написал Хабиров в соцсетях.

Он также подчеркнул, что долгое время тоннель был обузой для республиканского бюджета.

- Чтобы он просто не обвалился, приходилось тратить от 100 до 300 миллионов рублей в год. Это был «чемодан без ручки»: нести тяжело, бросить жалко. Но после того как мы пересмотрели в прошлом году концессионное соглашение с инвесторами на более приемлемых для республики условиях, в январе стройку расконсервировали, - подчеркнул Радий Хабиров.